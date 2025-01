¿Y si los seguidores de Trump leyeran a Marx?

Publicidad - LB2 -

El artículo de Jacob Berger en The Wall Street Journal, titulado Why MAGA Folks Should Read Marx, lanza una idea que a primera vista suena casi provocadora: ¿y si los seguidores de Trump leyeran a Karl Marx? Para muchos conservadores, esto sería una herejía. Marx ha sido demonizado durante décadas, usado como sinónimo de todo lo que está mal en la política progresista. Pero si nos damos un respiro del ruido ideológico y miramos más de cerca, quizás descubramos que hay más puntos en común de los que les gustaría admitir.

Berger plantea algo que me parece difícil de ignorar: las críticas de Marx al capitalismo tienen un eco sorprendente en las preocupaciones de la base trabajadora de Trump. La pérdida de empleos bien pagados, la creciente desigualdad y la sensación de que el sistema está amañado para beneficiar solo a unos pocos no son ideas ajenas al discurso populista de la derecha. Y, seamos honestos, mucha gente que vota por Trump lo hace no porque adore el capitalismo en su forma más pura, sino porque sienten que han sido traicionados por las grandes corporaciones y las élites que se enriquecen a su costa.

Lo interesante es que Marx, a diferencia de lo que se nos ha hecho creer, no era un enemigo del progreso. Reconocía el poder del capitalismo para generar riqueza y desarrollo, pero advertía que, en su forma desenfrenada, inevitablemente dejaría a muchos atrás. Y es justo ahí donde veo la conexión con el votante promedio de Trump, aquel que siente que el sueño americano se le escapa de las manos mientras Wall Street sigue batiendo récords.

Pero, ¿estarían dispuestos los conservadores a leer a Marx con una mente abierta? Sinceramente, lo dudo. El marxismo se ha convertido en un chivo expiatorio conveniente para todo lo que no encaja en su visión del mundo. Lo que muchos no saben es que Marx apenas habló de temas de identidad o cultura, esos mismos que hoy dominan la conversación política en Estados Unidos. Su verdadero enfoque era la economía y cómo el sistema explotaba a la clase trabajadora, algo que, paradójicamente, preocupa tanto a los obreros de Ohio como a los teóricos de izquierda en las universidades de la Ivy League.

Uno de los puntos que más me resuena del artículo es la noción de libertad. La palabra “libertad” es un mantra para los conservadores, pero Marx también la valoraba, solo que desde una perspectiva distinta. No puedes ser verdaderamente libre si vives con miedo de perder tu empleo, si cada dólar que ganas se va en pagar deudas, o si no tienes tiempo para disfrutar de la vida porque trabajas de sol a sol. Y en eso, no puedo estar más de acuerdo. La libertad no debería ser solo la ausencia de regulaciones gubernamentales, sino la capacidad real de vivir con dignidad y seguridad.

Sin embargo, hay una barrera casi insalvable entre el pensamiento de Marx y la mentalidad conservadora: la propiedad privada. Para la derecha estadounidense, la propiedad es sagrada, el corazón del sueño americano. Marx, en cambio, veía en la propiedad privada un mecanismo de opresión. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda y probablemente donde cualquier intento de reconciliación ideológica se rompe. Aun así, Berger sugiere que Marx imaginaba una comunidad más autosuficiente y local, un concepto que podría resonar con aquellos que quieren menos intervención federal y más control comunitario.

Al final, me parece que el mensaje del artículo no es que los seguidores de Trump deban volverse marxistas, sino que abrirse a nuevas ideas nunca está de más. Leer a Marx no significa estar de acuerdo con él, pero sí entender mejor por qué el sistema funciona como lo hace y qué alternativas podrían existir. Y, quién sabe, tal vez los votantes de Trump descubran que, después de todo, no están tan solos en sus críticas al capitalismo como pensaban.

En lo personal, creo que nunca está de más desafiar nuestras propias creencias. Si algo nos ha enseñado la historia, es que los extremos rara vez tienen todas las respuestas. Quizá sea hora de leer a Marx sin miedo y con una pizca de curiosidad.

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.