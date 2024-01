¿Y mi aumento de salario?

Publicidad - LB2 -

“Golpe de mercado es un término que se ha generalizado en la sociología y la ciencia política hispanoamericana. Se le utiliza para referirse a una acción de los grandes grupos económicos que desestabilizan las economías hasta el punto de afectar la estabilidad política buscando causar la caída de los gobiernos democráticos, o al menos cooptarlos”

Su servidor ha venido sosteniendo estos últimos tres años en diferentes momentos y columnas en el portal de adn.mx que estamos inmersos en un golpe de mercado patrocinado por las grandes empresas concentradoras del poder económico en el país y que ese poder lo aplican a su voluntad en toda la cadena del mercado interno que dominan y, además, en algo que no habíamos tomado en cuenta, manipulan el mercado laboral al ser los principales generadores de la fuerza laboral activa en el país y, en consecuencia, son ejemplo que permea.

Esta vez no me iré a fondo en referencia a los abusivos incrementos desproporcionados de los precios a todos los productos en el mercado nacional, cuya escalada de precios iniciaron desde antes de la pandemia, que se detonaron los incrementos durante la pandemia y, al término de la pandemia los precios sufrieron cierta estabilidad después de lo ascendido manteniéndose en el nivel que quedaron, posteriormente vino la guerra Ucrania – Rusia que afectó principalmente alimentos y energéticos lo que originó nueva escalada de precios desde el punto donde se encontraban hacia arriba, sin detenerse aún hoy en día, donde los precios en la cadena de suministros a la industria comenzaron a caer pero los precios al mercado de consumo nunca retrocedieron, se mantuvieron crecientes.

Hoy en día cincuenta pesos son unas papitas y un refresco, por poner un ejemplo llano y entendible, que lo comprobamos al menos una vez al día, en 2021 significaba un gasto cuando mucho de veinticinco pesos, ambos casos se decía que los costos los afectaba la paridad del peso-dólar porque toda su estructura de costos el dólar está presente, al igual la comercialización por derechos de marca y patente…. El dólar se declinó en su relación dólar-peso y los precios siguieron subiendo, los combustibles al menos se han mantenido estables decrecientes desde 2018 a pesar de los sucesos globales.

El hecho es que los precios de los productos todos en el consumo nunca bajaron, cuando los precios en la cadena de suministros a la industria todos se deflacionaron, al menos en su mayoría, baste recordar, y ver, que las utilidades de las empresas nacionales al cierre 2023 fueron fabulosas, a pesar de los aumentos a los salarios mínimos en el país, en todo este tiempo.

Las empresas están, y fueron creadas, para ganar dinero, pero los trabajadores también por su trabajo, las empresas deben generar riqueza, los trabajadores también para sus familias.

Hablaba ayer con un empresario mediano donde platicamos que su nómina en este sexenio le había subido 300% más los impuestos y costos que esa nómina actual representaba, y que se encontraba por esa razón con un déficit operacional que podría poner en alto riesgo su viabilidad como negocio lo que indica, con toda claridad, que en su empresa solo hay trabajadores de salario mínimo, o al menos así pareciera indicar, pero no es así la realidad porque tiene una estrategia salarial, según él, exitosa.

Le pregunté, ¿Qué porcentaje de los ingresos representa la nómina en tu empresa? De entrada no me contestaba, pero al final terminó diciéndome que no sabía qué porcentaje, de sus ventas totales netas, representaba la nómina.

Le dije, mira no importa, tu deberás ser honesto contigo mismo, y solo para ti, pero considero que el valor correcto de la integralidad de la nómina en una empresa no debería rebasar el máximo total de 25% de tus ventas totales netas para poder tener un buen equilibrio que te llevaría a tener buenos rendimientos en tu operación porque, además, ese punto comparativo te llevaría a entender que estaría bien estructurado tu negocio en personal y salarios.

Todos los precios de ventas de las empresas llevan implícitos sus costos operativos, financieros, etc. Junto con sus marginales de ganancia y, cuando existe un déficit, o desbalance de rendimientos es por una muy mala administración operativa de la empresa, a menor venta se incrementa la participación de la nómina en ella, lo contrario sucede cuando suben las ventas y, cuando suben las ventas, con la misma nómina, es reflejo de productividad alcanzada.

La nómina JAMAS podrá ser el pretexto del desbalance de una empresa, el culpar a la nómina es negar, cegarse por vanidad y orgullo, a la realidad que esta ocasionando los problemas, pero nunca lo será la nómina y, desgraciadamente, es lo primero que buscan tocar los empresarios ante los problemas de rendimiento, por eso fracasan.

Hoy en día la queja es los aumentos a los salarios mínimos donde si efectivamente han subido en este sexenio un 300% a como lo eran en 2018, nadie lo duda, hoy esos trabajadores que antes eran de salario mínimo han visto crecer sus ingresos, pero el volumen de pesos del ingreso mínimo hoy lo entienden como un excelente salario y es ahí cuando empiezan los problemas para el resto de los trabajadores que nunca han sido de salario mínimo.

En el asunto de las cargas fiscales por esos salarios mínimos, del cual se quejan los patrones ahora, es necesario tener presente que los salarios mínimos no les generaran cargas tributarias federales a los patrones por esas nóminas únicamente con esos salarios, solo existe ajuste en valores, pero si hay carga tributaria estatal por el ISN que varía de 3 al 4% dependiendo el estado más unos agregados adicionales que no son impuestos, en teoría son contribuciones voluntarias obligatorias.

Ahora existe un problema y es el del resto de la base laboral, en las empresas y en la industria, porque mientras a unos beneficiaron por decisión consensuada del gobierno, otros definitivamente sufrieron una caída brutal en sus ingresos, aquellos que no son salarios mínimos.

El criterio generalizado para el aumento salarial al resto de los empleados y trabajadores es en base a la inflación donde la poderdante es solo incrementar porcentajes iguales, o similares, a la inflación pasando con ello a rasurar a todos ellos porque los precios se han incrementado desde 2020 por arriba del 100%, un porcentaje de inflación de promedio 4.5% es inentendible, sencillamente no lo es, y lo vivimos a diario.

Veamos un ejemplo de lo que afirmo, un ejecutivo que ganaba $40,000 mensuales donde el salario mínimo en ZLFN en 2020 era de $185.56 diarios equivalente a $5,641.00 mensuales, por lo tanto representaba el equivalente el ingreso de ese ejecutivo a SIETE (7.09) SALARIOS MÍNIMOS.,

Suponiendo que a ese ejecutivo lo benefició la empresa con un incremento del 4.5% cada año, hoy su ingreso a 2024 sería de $49,500 mensuales.- El salario mínimo ZLFN en 2024 es de $375.00 diarios equivalente a $11,400.00 mensuales, por lo tanto representaba el equivalente del ingreso de ese ejecutivo al día de hoy a CUATRO (4.3) SALARIOS MÍNIMOS.

Ese empleado, al día de hoy, ha perdido el 65% de su salario real.

Ningún producto, o servicio, ha deflacionado su precio hasta el día de hoy, por lo tanto, ese empleado a perdido capacidad de compra por un 65% relacionado con lo que ganaba en 2020, la empresa, o industria, si subió sus precios en ese periodo por mucho más del 100% y con ello ha abaratado su plantilla laboral, obteniendo con ello la empresa más beneficios.

No es gratuito que a los grandes empresarios en México, en este sexenio, les haya ido de maravilla, el “socialismo” cacareado por ellos los hizo más ricos.

Pero el problema apenas y asoma su verdadero rostro, una parte muy importante de empleados que ganaban sueldo mínimo más comisiones han visto reducidas sus posibilidades de ganar lo mismo o más porque les han ajustado al final de cuentas el ingreso comisionable al considerar que con el nuevo salario mínimo, y mantener las comisiones, se les duplicaría el ingreso, retractando las comisiones para nivelarles los ingresos como los tenían antes porque “ya ganan mucho”.

Hay una práctica muy perversa en el nivel asesoría a las empresas, y en sus mismos contables, que es la de subirle al trabajador de salario mínimo al menos $1.00 para que la empresa pueda detonar el recuperar parte de lo que no puede retenerle al trabajador, porque ese salario no está sujeto a retención y, con ese aumento, se sale de las políticas y el trabajador se pone en automático fuera de los beneficios de no retenciones logrando que ya no reciba el salario mínimo integro porque tendrá deducciones y en consecuencia ganar menos a lo establecido en la ley, el trabajador pagará lo que debería pagar el patrón.

Como fue señalado en la cumbre de Davos Suiza en su 54 reunión anual donde precisamente señalan de los aumentos desproporcionados a los precios y servicios durante estos conflictivos años, y al llegar la estabilización, no bajaron esos precios, afianzando con ello lo aquí expuesto, en Davos hablaron del aumento desproporcionado de los costos de vida en el planeta y señalaron a México como el país de los hombres más ricos a costa de la riqueza del país.

Buscar darle la vuelta para que el trabajador no logre recuperarse y entrar a la dignidad de una vida plena sencillamente es regresar a la era de la ESCLAVITUD.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.