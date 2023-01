¿Y las rayitas apa?

Voy circulando por la avenida Gomez Morin con rumbo a la vecina ciudad de El Paso. Planeo cruzar por el puente de Zaragoza, por lo que al llegar a plaza Benza giro hacia el Oriente en la avenida Waterfill. Yo he cruzado por esta avenida cientos de veces, por lo que se perfectamente que es una avenida de cuatro carriles, dos de ida y dos de venida, pero delante de mí viene un vehículo con placas de Texas que posiblemente no lo sabe porque va circulando exactamente al centro de los dos carriles.

Me pregunto, ¿porque ese carro no se carga a alguno de los dos carriles y nos deja pasar? La respuesta es sencilla, porque en el asfalto no hay líneas visibles que ayuden a ordenar la circulación, no se puede saber si hay uno o dos carriles. Y el asunto se pone peor al llegar a la “Y” griega donde está la gasolinera, de ahí hasta el puente el caos puede ser total, no se sabe cuantos carriles hay disponibles para llegar al puente ni cuantos de regreso, simplemente no hay rayas en el asfalto.

Pero entonces me viene a la mente, ¿Qué no había un presupuesto de 75 millones de pesos para pintar las rayas? ¿Qué no se compraron un par de maquinitas pinta rayas, varios cientos de cubetas de pintura y varios miles de vialetas y estoperoles precisamente para resolver el problema de la falta de rayas que ayuden a ordenar el tráfico vehicular?

- Publicidad - HP1

Y efectivamente así fue, con bombo y platillo, la administración del alcalde Cruz Pérez Cuellar, anunció en el mes de Julio pasado, el arranque del programa “Cruzada por la mejora vial”, gracias al cual se provocaría “…un cambio de imagen que se notará de aquí a diciembre por la magnitud de las acciones que comenzaron a ser aplicadas en las vialidades la semana pasada” la afirmación es del propio Pérez Cuellar.

Para confirmar si realmente el programa Cruzada por la mejora vial ha generado un cambio de imagen, nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por algunas de las vialidades más transitadas de la ciudad, aplicando un criterio de calificación dividido en 5 categorías, donde la más baja seria “0 Rayas”, es decir no hay raya visible, y la más alta, “Raya visible y con grosor” dando una ponderación de 2 puntos a la mas baja, y 10 a la mas alta, como se ve en la tabla anexa.

Realizamos un recorrido circular, empezando, precisamente desde la plaza Bensa y avanzando hacia el sur, recorriendo algunas de las principales avenidas del suroriente, y regresando hacia al norte por panamericana, para girar hacia el oriente en Gomez Morin y concluir en el puente de Zaragoza. El recorrido detallado, así como las calificaciones se pueden ver en el cuadro anexo:

Como podrá verse en nuestro recorrido, que fue estrictamente por avenidas de amplia circulación, solamente dos calles tuvieron buena calificación, un tramo de Paseo de la Victoria, y el de Ejercito Nacional. Y no calificamos con diez a estos dos tramos, porque, aunque las líneas están visibles, y se aprecia un buen grosor de la pintura aplicada, se ven ya gastados, como si estuvieran al borde del año de garantía que se dijo iba a tener esta pintura.

El resto de las vialidades hubieron de recibir calificaciones de regulares a francamente malas. En descargo de la Administración, al arranque del programa, se indicó que empezarían por las avenidas, Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles, 16 de Septiembre, Oscar Flores Sánchez, Paseo Triunfo de la República, Panamericana, Francisco Villareal Torres, Paseo de la Victoria y Gómez Morin.

Por lo anterior, y para no declarar como reprobado así como así, al programa de marras, dimos, en posterior fecha, un recorrido por Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República, siendo esta ultima la mejor evaluada de las 3 con un 9 por buena visibilidad y grosor, mientras que a las otras dos hubimos de darles un 7, por el desgaste evidente. Ya les hace falta otra pasada.

De las vialetas solares, que en principio se veían muy bonitas, mejor ni hablemos. Seis meses después de instaladas, podemos estimar que hay entre 50 o 60 por ciento de sobrevivencia, en unos cuantos meses, quedaran activas solo las mas afortunadas.

Es por lo anterior que en cuanto a la promesa de un cambio de imagen para la ciudad al mes de diciembre hecha por el alcalde, no podemos mas que decir mas que, el resultado es o reprobatorio, o de panzazo, y eso en aquellas vialidades en las que más esfuerzo se aplicó, con un muy triste par de notables excepciones. ¿no se podrá tener un mejor resultado gastando 75 millones de pesos? ¿Hay algún proyecto de esta administración, que no sea puro show?

Por último, una trivia para los que van o vienen de El Paso por el puente de Zaragoza, en el tramo que desemboca en las garitas, ¿hay 3 carriles hacia el puente y uno hacia la “Y” donde está la gasolinera?, o ¿son dos carriles hacia el puente y dos carriles hacia la “Y” griega? El primero en resolver este enigma, recibirá una flamante vialeta solar con garantía de un mes después de instalada.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.