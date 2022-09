¿Y entonces porque no?

La oposición en el Senado se sentían seguros, y confiados porque sus cuentas les daban el rechazo de la iniciativa de reforma constitucional sobre la ampliación del plazo para que las fuerzas armadas militares estuvieran en las calles coadyuvando con las policías de los estados hasta marzo del 2028, rostros sonrientes y retadores en la oposición, tenían en su poder el rechazo y desecho de la iniciativa constitucional presentada por el PRI.

Como fue avanzando la sesión el rostro cambió a preocupación, pero mantenían la certeza de que la reforma constitucional no pasaría, a Morena le faltaban 4 votos para lograr la mayoría calificada.

Ricardo Monreal sabía desde antes del inicio de la sesión en la Cámara de Senadores que le faltaban 4 votos para lograr aprobar la iniciativa que la mayoría calificada requería, Morena y aliados tenían 81 votos amarrados, se necesitaba 85, la preocupación PANISTA se hizo visible ante la dilación de Morena y sus aliados.-

A los PANISTAS y sus aliados les urgía que la iniciativa se pasara a votación para ser desechada y enterrada para siempre, les urgía ese logro pero por ningún lado les era posible lograrlo,(salvo que Morena aceptara que se fueran a votaciones), como tampoco Morena podría obtener la mayoría calificada para aprobar la iniciativa, Morena nunca, en ningún tiempo, ha tenido mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras.

Entre gritos, reclamos, señalamientos y acusaciones los PANISTAS urgían la votación, pero Morena, con toda la calma e inteligencia política, seguía en el debate en tribuna y en las negociaciones veladas y soterradas con los votos que faltaban, hasta que Ricardo Monreal subió a tribuna… y la soltó.

El griterío lastimoso de la derrota de los PANISTAS, y sus aliados MC – PRD, era evidente ante la solicitud de Monreal de regresar la iniciativa a comisiones, el golpe legislativo a los PANISTAS y sus aliados estaba anunciado y sabían los opositores que ante esa solicitud era eminente la derrota, por simple mayoría Morena lo lograría, como lo hizo.

Hay que recordar que los Senadores que hoy están en la Cámara vienen de la circunstancia política país del 2018 que es muy diferente a la circunstancia política de hoy 2022, están ahí hoy en la Cámara por el voto en el 2018 donde Morena priorizó diputados (presupuesto federal) y la presidencia de la República, visualizando que la circunstancia política que incidirá en el voto en el 2024 será muy diferente a la del 2018, el PAN-PRD están tan desgastados que su votación ciudadana los mandará a perder la presencia política que hoy disfrutan por los resultados del 2018, hoy existen amplias posibilidades de que Morena y sus aliados logren las MAYORÍAS CALIFICADAS en el Congreso, tan necesarias para consolidar la transformación del país.

Los PANISTAS y sus aliados están contraviniendo la voluntad de las mayorías del país anteponiendo sus vanidades, orgullos, odios, recelos e intereses a la voluntad popular de los mexicanos que mediante sus opiniones en encuestas han dicho que desean que la milicia continúe en las calles apoyado a las policías en los estados.

Es por ello que el presidente López Obrador ha mencionado que será necesario llevar a cabo una consulta popular oficial para que el pueblo de México exprese su voluntad y esta sea mandataria a todos los legisladores del Congreso en su momento, considero que esa CONSULTA POPULAR se pudiera llevarse a cabo en el 2023 en el transcurso del primer trimestre del año, del resultado que se obtenga todos estarían obligados a respetarlo.

Es increíble lo contradictorios y falsos que son los PANISTAS y sus aliados, recordemos con claridad que fue Felipe Calderón Hinojosa quien sacó al ejército y a la marina a las calles a enfrentar a los delincuentes del crimen organizado y armado, al narcotráfico y además sin un marco legal que le permitiera constitucionalmente a las fuerzas armadas actuar como policía civil.

¿Quién fue entonces quien sacó al ejército a las calles? Y nunca se vio a los hoy detractores de la iniciativa del PRI actuar en contra de la medida y el tamaño de la ilegalidad que cometió Felipe Calderón como presidente de la República.

Hoy las fuerzas de la milicia nacional están reguladas por un marco constitucional que permite legalmente que las fuerzas armadas coadyuven con las policías de los estados, Calderón los sacó como policías y no para coadyuvar con los estados en su lucha contra la inseguridad y el crimen.

¿Qué pretenden los opositores con su negativa?

En primer lugar debemos saber todos que el ejército estará en las calles hasta marzo del 2024, dos meses y medio antes de las elecciones presidenciales.

Es de esperarse que todas las fuerzas del mal comandadas por Claudio X González, el PAN y sus aliados, buscarán aprovechar la debilidad que pudiera existir en el país por la salida del ejército de la lucha contra el crimen y el narcotráfico como un último estirón para lograr desmerecer las preferencias ciudadanas por Morena y sus aliados rumbo a las elecciones presidenciales, solo un ciego no alcanza a ver el tamaño, y lo peligroso, que sería esa estrategia de desestabilización del país para lograr avanzar en las elecciones.

Algunos pudieran pensar que es muy aventurada la predicción anterior pero yo les recordaría los hechos y sucesos en Tamaulipas donde los PANISTAS buscan, al precio que sea, evitar la asunción de Morena a la gubernatura, importándoles muy poco la abrumadora voluntad de los Tamaulipecos en las urnas… Tamaulipas está, para los PANISTAS, en el punto de no retorno y no se han detenido por nada y para nada, no les ha importado nada si el estado se incendia, al menos sus socios del crimen organizado andan desatados por evitar la llegada de Morena al gobierno del estado.

Los PANISTAS tienen perfectamente bien medido el alcance de la ausencia del ejército en las calles, saben perfectamente bien el altísimo riesgo de descomposición de la contención de los delincuentes… y sus gravísimas consecuencias.

Si cuando gobernó el PAN sacaron al ejército violando la Constitución ¿porque hoy que constitucionalmente existe un marco legal no se quiere por los PANISTAS que el ejército permanezca en la calle?

No nos confundamos, lo que hoy se discute en el Senado es solo la permanencia de las fuerzas armadas en la calle colaborando con las policías de los estados, es la permanencia del ejército y la marina en actividades de policía civil.

Entonces, ¿a quién NO le conviene que continúe el ejército coadyuvando con las policías?

Acordémonos que los delincuentes armados cuentan con equipamiento de capacidad de fuego igual o superior que la del ejército y la marina, muy superior al armamento con que cuentan los policías, inclusive que con el armamento de la Guardia Nacional a quien no le permitieron calibres de mayor capacidad los PANISTAS cuando aprobaron la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional.

¿A quién le conviene que el ejército y la marina sean retirados de las calles?

Solo a aquellos que participan del negocio del narcotráfico y de la delincuencia.

Razonemos que los PANISTAS y sus aliados no han vertido ningún razonamiento “razonable” para justificar su postura de sacar a la milicia de las calles en el 2024.

Solo argumentan que no pretenden el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles las dirigencias opositoras…. ¿entonces?

El tufo de hipocresía y contubernio asoma a su ventana con esa declaración.

Declararon mediante un comunicado conjunto los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, y “expresaron coincidir con Morena y el PRI, respecto a que el gobierno debe hacer todo lo necesario para brindar seguridad a las personas y a sus bienes en estricto apego a la Constitución”.

… y ¿entonces?