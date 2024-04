VOCES LIBRES | Mi Padre

Publicidad - LB2 -

In Memoriam:

Arturo Armendáriz Alvarado

Fue un Hombre excepcional. La Muerte resulta un auténtico escándalo cuando ciega la vida de seres humanos realmente valiosos, sin embargo, a la vez resignifica el valor de su herencia vital, de su legado y trascendencia. Sin dejarme parecer ingenuo por algún tipo de actitud de apego incontenido, fui viendo el valor de Arturo Armendáriz Alvarado, en su momento Profesor magnífico, a lo largo de toda mi ya prolongada vida de 62 años de edad; extraordinariamente dotado para la comunicación, expresivo en diversas capacidades lingüísticas, pedagogo natural, carismático con las diversas generaciones de alumnos que recorrieron las aulas en las cuales desarrolló su reconocida e incluso admirada práctica profesional.

Vivió casi 94 años. Enamorado de la fuerza vital que le permitió gozar de todas las facetas de su vida de hombre. Ejercitó la Oratoria como pocos, en lo personal y debido a mi propio oficio comunicativo, he conocido muy diversos oradores de altos vuelos, el Profesor Arturo Armendáriz Alvarado fue el dueño de una capacidad de locución pública que en aras de la verdad de reconocimiento no recuerdo haber escuchado ninguna más potentemente persuasiva, sensibilizaba a sus audiencias de circunstancias con una profundidad que encantaba pero también conmovía hasta las lágrimas.Con talento poético compuso piezas rítmicas que aplicó en distinta naturaleza de eventos propios de los contextos en los que hizo presente su voz, lo mismo en intervenciones político sindicales que en recepciones de sujetos de la política y del poder al primer nivel, fue solicitante de fundación de escuelas en su querido Parral, lo mismo su voz está en la memoria de muchos parralenses que le escucharon arengas deportivas, especialmente en el espléndido béisbol de la cuarta zona estatal, asimismo hizo salutaciones para reinas de belleza estudiantiles redactadas y leídas con gracia inspirada.

Dialogante elegante y didáctico como pocos, sus exalumnos lo recuerdan por su poder comunicativo, pero también por su don de gentes, su infinita calidad humana sustentada en lo que siempre percibí felizmente como bondad y generosidad naturales, su alma de hombre bueno que le acompañó literalmente hasta los finales días de su vida. Mi Padre fue un hombre que conjugó sus manos laboriosas de labriego de origen, con la caricia intelectual de una gran cantidad y calidad de libros que pasaron ante su inteligente visión. Hábil en lo práctico, perspicaz en lo conceptual.

En el ejercicio de breve infinitud de la vida, en todo momento supo y asumió que era existencialmente urgente ser feliz, jamás cometió el pecado capital de no percibir que el único y verdadero infierno era no saberse viviendo en el paraíso; amó, padeció, lloró y por supuesto se carcajeó a lo grande ante los dones maravillosos que la vida humana prodiga a raudales. Junto con mi Hermano Arturo, también ya en la Eternidad, cantamos en múltiples momentos de comunión placentera a lo largo de nuestra larga temporalidad compartida, así me gusta recordarlos a ambos, mi Hermano en la guitarra y mi Padre, también Arturo, tolerando mis “gritos” en el disfrute de la música que tanto nos gustaba, memorias que se irán en mi propio destino de partida de esta Tierra.

Se fue de aquí, de este mundo, en el cobijo cálido de sus seres queridos, amados, que lo rodeamos en esta situación final de su vida humana. También contó con la asistencia espiritual de su esposa, mi Madre Socorro, con quien vivió un Matrimonio de 64 años y del Sacerdote católico que le extendió la Unción de los Enfermos; sin ser un militante ferviente, sí fue un creyente piadoso y respetuoso, lo recuerdo hablando con discreción e inteligencia de la Fe, sin duda, fue un buen cristiano. Guerrero estoico, con enorme y serena capacidad en el umbral del dolor, cultivó en su prolongada vejez una visión contemplativa y de singular sabiduría en el arte del vivir. Incluso sospecho íntimamente que, al sentir el agotamiento terminal de su horizonte vital, se decidió a dormir profundamente para morir, tomó su propio e intransferible camino para ir al inevitable encuentro con la Muerte, lo hizo en una relativamente breve agonía silenciosa, valiente, sin quejumbre. Su última voluntad instruida a mi persona, consistió en negar cualquier reclusión en hospicio u hospital, determinó recibir a la Muerte en su Casa. Ya debe haber encontrado su centro, su singular secreto, lo que verdaderamente fue.

Si la presencia de mi Padre Terrenal fue un anticipo intuitivo amoroso de mi Padre Celestial, no me cabe duda que me espera una Bienaventuranza en el Reino de la Eternidad, en el cultivo cotidiano de su honra. Por supuesto, aderezado con el sabroso anhelo del aroma del tequila.

Finalmente, para concluir estas pobres letras de recuerdo y a Dios, viene a mi mente un precioso verso que se me resiste al olvido y que fue creación poética de mi Padre Arturo, unas breves pero hermosas líneas sobre el tránsito efímero pero prodigioso del existir humano:

“…Y en menos que te lo cuento

el Tiempo se fue volando

confundido con el Viento…”

Gracias y hasta Siempre, mi Amado Padre Arturo.

Primavera de 2024

