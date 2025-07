Ver claro en la penumbra: discernir para transformar

Publicidad - LB2 -

¡Cómo puede ser posible!

Así puedo empezar a escribir en esta ocasión,

pero la verdad es más dura: nos toca despertar.

La lluvia que arrasó casas no fue sorpresa:

fue la crónica de un desastre anunciado.

El crematorio con permisos en regla no fue un descuido:

fue complicidad institucional.

El óxido del sistema crece mientras dormimos.

Lo inevitable se vuelve costumbre, por desgracia.

Ha quedado claro que las peores tormentas no solo inundan calles: también destapan verdades. El jueves pasado, Juárez vivió una lluvia tan impredecible como suele ser nuestro clima: más de 234 mm en menos de una hora, con medio metro de agua en colonias como Durango o Plutarco Elías Calles. Hubo un hombre muerto, dos niños arrastrados, más de 300 casas afectadas y, sin contar, los múltiples daños a vehículos que aquí son bienes patrimoniales y en su mayoría no tienen seguro de cobertura total. Imagínese.

Por parte de la federación se activó rápidamente el Plan DN-III-E con 41 soldados desplegados, y todos decimos: ¡Muy bien! Es un recurso valioso que tenemos en este país, pero entonces, ¿por qué seguimos dependiendo del heroísmo de último minuto para compensar la negligencia de años?

No se trata de culpar al clima, sino de reconocer que la infraestructura urbana no está pensada para el siglo XXI ni para el calentamiento global que ya está aquí. Años de desarrollos irregulares, drenajes subdimensionados y burocracia que autoriza asentamientos sin planeación nos trajeron hasta aquí. Hoy se pide revisar el sistema de drenaje o de captación pluvial, es más que urgente.

En 2006, un temporal excepcional provocó el desbordamiento de diques y casi del propio Río Bravo, y por poco se afecto a cientos o miles de familias y patrimonio zaragoza hasta anapra, sin contar que las autoridades de la vecina Ciudad de El Paso Texas se prepararon para que el agua que venía de la sierra de Juárez terminara en dicha ciudad. Desde entonces se acordó reforzar ese sistema de diques para evitar otra situación de riesgo tan grave, pero ¡por Dios! aquí siempre llueve así: de manera intempestiva, con grandes precipitaciones en poco tiempo, y seguimos pensando que “nunca llueve”. Bueno, pues ahí está el resultado: hasta Facebook activó la opción para avisar que estabas bien, como en catástrofes naturales de gran escala y con este comentario no busco minimizar el problema; al contrario; el problema no es el Cumulonimbus capillatus (jeje soy hijo de agrónomo perdón): es la falta de inversión en mejorar la infraestructura de drenaje, en captación pluvial o en rediseñar zonas ya habitadas que originalmente no debieron estarlo.

¿Y la sindicatura? ¿Alguien se acuerda de ellos? Urgente, porque el agua no pregunta si hay presupuesto, sin embargo este no es el único desastre que exhibió el verdadero rostro del sistema.

Casi al mismo tiempo se descubrió un crematorio con más de 380 cuerpos apilados. No sé si usted pueda imaginar la escena, pero mientras más lo pienso, más preguntas que respuestas surgen. Resulta que no era clandestino, lo cual habría sido “conveniente” para las autoridades ya que tenía todos los permisos en regla que ellos mismo habían emitido, pasados por sus procesos y protocolos y aquí es donde una pausa que me parece toral: se supone que a cada dependencia se le nombra un encargado, un director o como quiera usted llamarle. Este un nombramiento formal, casi ceremonial, con todo y prerrogativas: mejores asientos en eventos, invitaciones a foros, conciertos, fiestas, acompañamientos al alcalde, reuniones con otros niveles de gobierno, comidas y saludos por aquí y por allá por los favores que pueden hacer, pero lo único que nos interesa al pueblo es que tienen que trabajar, y otra vez, ¿qué pasa con la sindicatura municipal? ¿Y la ASE?

No es que la gobernadora o el alcalde no puedan con todo; se supone que deben poder, porque en campaña prometieron que nombrarían a los más capaces, no a sus amigos, por lo pronto la COESPRIS está en el ojo del huracán, si estos que en pandemia todos alucinaron, y que son muy buenos para revisar comercios de uñas o clínicas de belleza —y está bien, es parte de su función— pero aquí les dieron una chamaqueada monumental y quienes no se quedan atrás en este tema es la PROFECO quienes cada vez tienen menos presupuesto y personal y que por este caso le viene todo un séquito de gente y deje usted, de medios de comunicación.

Mire, esta columna no debería existir, como muchas otras que se han escrito, pero no sé si a alguien le importa lo que sienten las personas al sospechar que quizá sus deudos no estén en la urna correcta. No se trata del costo político ni de ver si encarcelan a los responsables porque no quiero imaginar lo que realmente entregaban. Y para los afectados, no veo manera de arreglar esto.

Creo que, como en otros casos, a la autoridad le falta mucho compromiso y empatía con los gobernados. Porque si fuera distinto, en cada puesto habría un ciudadano con vocación de servicio, no alguien hambriento de notoriedad.

La Fiscalía calificó el caso como “negligencia criminal”. Suena elegante para lo que realmente es: horror puro. Al menos no dijeron que las suegras no cuentan.

Lo que debería ser un último acto de respeto se convirtió en fraude industrializado. Nadie supervisaba nada, o peor: todos sabían y miraban a otro lado.

Si un negocio legal pudo operar así, ¿cuántos más lo hacen? ¿Cuántos controles son solo de papel? Este no es un caso aislado: es un síntoma de algo mucho más grande. Funcionarios que simulan gobierno.

Y no termina ahí. En esta misma línea, ahí va para la federación: la SEMARNAT confirmó que más del 90 % de los residuos peligrosos en México se gestionan mal. Nueve de cada diez. No es un error: es un modelo. Un modelo de irresponsabilidad sistémica.

En Baja California se concentra un tercio de la capacidad de reciclaje, mientras los derrames, las enfermedades y la presión internacional aumentan. Que los migrantes, que si México es enemigo de Estados Unidos… El chiste es estar en boca de todos. Y aquí seguimos, pensando en qué puesto de elección popular queremos alcanzar en los próximos comicios.

Parece una película de Tarantino o de González Iñárritu: tres crisis distintas con una raíz común, la cultura de lo reactivo, no prevenimos nada, solo respondemos cuando ya es tragedia.

Planeación urbana que espera la inundación, regulación funeraria que espera el escándalo, manejo ambiental que espera el derrame y todo se mueve cuando ya es tarde.

Siendo sinceros, nada de esto sorprende. Vivimos en un país donde el poder se ha acostumbrado a pelear por su permanencia, no por destacar de manera positiva. Donde la opacidad conviene, la supervisión estorba y la modernización de protocolos se ve como gasto, no como inversión. Mientras tanto, se construyen narrativas para calmar la indignación.

“Ya se activó el plan”, “Ya se detuvo al dueño”, “Ya se revisará la norma”, parches,parches, parches y hasta curitas en una herida que necesita cirugía mayor.

Y sí, toca decirlo: la ciudadanía tampoco puede quedarse en la comodidad del lamento, no basta con indignarse en redes, aunque la memoria colectiva suele ser frágil, este tipo de tragedias no deberían olvidarse.

Ni modo que no vuelva a llover… ya hasta la tenemos en el calendario.

Si seguimos sin involucrarnos, todo seguirá igual. ¿Está bien para usted?

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.