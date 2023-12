Venda: ideas, soluciones, conocimientos, proyectos…

Publicidad - LB2 -

Esas aptitudes, tienen una alta plusvalía y una gran demanda en todo tipo de empresas, quizá por lo escaso de los mismos en el mundo laboral, podrían ofrecer también: talento, especialización, ingenio e inventiva… Las personas ya mayores, podemos ofrecer, experiencia y madurez en la toma de decisiones. Podemos ver que, el recurso más barato y abundante en el mercado es la mano de obra no calificada, de hecho, debido a la automatización de procesos y utilización de robots, la fuerza de trabajo no calificada es cada vez, menos requerida. Observe usted por ejemplo en una armadora de vehículos, en la pintura de los mismos, son brazos mecánicos los que realizan esa labor. Cuando impartí clases de Lógica Matemática en preparatoria, puse mucho énfasis en despertar el entusiasmo de los jóvenes en el apasionante mundo de la resolución de problemas. Les enseñé el método deductivo y el inductivo como herramientas indispensables para resolver todo tipo de problemas que se puedan presentar. En concreto, enseñé a mis alumnos a: imaginar, pensar, analizar, deducir…

¿Qué es lo que sabe hacer? Yo, resuelvo problemas.- Iniciaba el semestre, de una manera bastante informal, el primer y segundo día, era como un día de campo para ellos, la clase consistía en que me expusieran, cualquier tipo de problema, matemático, mecánico o de cualquier otro orden y se los resolvía, era una especie de magia. Al tercer día, ¿subí al cielo? Claro que no, me dediqué a enseñarles a utilizar las herramientas que todos tenemos en el cerebro, para resolver cualquier problema que se presente. Les comentaba, ya les demostré que es posible, lo siguiente es que ustedes lo logren también. Imaginen que se presenten en alguna empresa y además de su carrera profesional, excelente presentación, conocimiento o quizá dominio de idiomas, se ostenten como un especialista en resolver problemas, serían invaluables.



México, de los últimos lugares en la prueba PISA.- lo cual es sumamente lamentable, dicha prueba se aplica a estudiantes de primaria y secundaria en 80 países, los resultados del nuestro, son inadmisibles. Nuestros niños y jóvenes, no son capaces de resolver operaciones básicas de Matemáticas, no tienen comprensión lectora y están reprobados en ciencias. Estoy seguro que los que amamos a nuestro país, esa situación nos llena de vergüenza y oprobio. En mi caso particular, me llena de indignación oír a Lóquez, excusando esos resultados, con su sistema patentado, echando culpas a diestra y siniestra, descalificando al organismo que aplica la prueba internacional, acusándolo de neoliberal (estoy seguro que no sabe que significa neoliberalismo). Que tragedia nacional es este gobierno. ¿Cómo se piensa solucionar esto?, ¿con la nueva escuela mexicana y los malhechotes nuevos libros de texto gratuitos? ¡Acabáramos!

- Publicidad - HP1

«Es casi imposible convertirse en una persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente»

James Baldwin



«A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver»

Roger Lewin



«La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad»

Aristóteles



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.