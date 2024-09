Valores y principios a modo. Del odio a la violencia.

Publicidad - LB2 -

“Los valores y principios son conceptos fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones en la vida, los valores son creencias o convicciones personalísimos mientras los principios son reglas o directrices generales que son más universales y menos sujetos a cambio”

En la abogacía el juramento de un abogado es un compromiso legal y ético que se asume al iniciar su práctica profesional. Este juramento es un requisito fundamental para ejercer como abogado y tiene como objetivo garantizar la integridad y la responsabilidad de los profesionales del derecho.

El juramento de un abogado puede variar según el país o la jurisdicción en la que se encuentre, pero en general implica una serie de principios y deberes que el abogado se compromete a cumplir. Estos principios suelen incluir la lealtad hacia el cliente, el respeto a la ley y a la justicia, la confidencialidad, la imparcialidad y la honestidad. Además, el abogado se compromete a ejercer su profesión con diligencia y competencia, a respetar los derechos fundamentales de las personas y a actuar en beneficio de la sociedad (Afebank Abogados / afebank.es).

En el ámbito internacional existen cinco muy importantes asociaciones de profesionales del derecho (abogados) que podemos identificar como la International Bar Association (IBA), Association of Corporate Counsel (ACC), Lawyers Associated Worldwide (LAW), Asociación Europea de Abogados (AEA), Lawyers Without Borders entre otras que le sirven a algunos abogados litigantes solo para “embellecer” su carta profesional de presentación, el oropel curricular.

Para ingresar a las asociaciones profesionales de abogados internacionales generalmente se requieren varios pasos y calificaciones que deben satisfacer a plenitud los interesados a ingresar, entre ellos la ética, la honorabilidad y la experiencia profesional probada en el ámbito internacional y, por supuesto, el pago de la membresía que varía entre 300 y 800 dólares anules, incluso en algunas existen grados de asociados.

Hay que ser muy precisos en que una cosa es lo que juras y otra muy diferente es el cómo actúas profesionalmente al enfrentar la vida y los intereses que te rodearan en tu haber profesional, siendo esto que la línea que separará los principios y valores declarados en el juramento se enfrentarán al INTERES que te ocupará, como también habrá que puntualizar que no por ser miembro de una asociación internacional se garantiza el cumplimiento del juramento profesional o la sapiencia honorable en tu ejercicio profesional, para algunos simplemente es el oropel necesario para esconder su verdadero actuar profesional, como es el caso que nos ocupará.

El ser en nuestro país ABOGADO FISCALISTA no necesariamente es ejercer una actividad ilegal y corrupta, no lo es porque la autoridad fiscal por supuesto se equivoca y las leyes en su interpretación para los mortales no necesariamente son muy entendibles, lo que resultaría una ventana de oportunidad para los abogados especializados en derecho fiscal pero, lo que hace corrupto al abogado fiscalista es su actuar asociado con los que imparten la justicia, son corruptos aquellos que requieren asociarse con las autoridades judiciales para lograr el beneficio de la sentencia a su favor porque implícitamente va la corrupción implicada en esa sociedad de intereses, litigan en contubernio corrupto en contra de las resoluciones dadas por jueces para beneficiar a sus clientes indebidamente, no cobran honorarios por su sapiencia jurídica, cobran por su grado de corrupción y relaciones asociadas con integrantes del poder judicial con capacidad de sentenciar en definitiva (SCJN).

Vemos el calibre de un abogado por sus actuares y, con el asunto del abogado Carlos Velázquez de León Obregón, que agredió física y verbal al presidente de la Cámara de Senadores en el AICM en la sala de espera VIP de American Express pone en total afirmación que mi comentario escrito en una de mis pasadas columnas donde afirmaba que los más perjudicados con la Reforma Judicial definitivamente serían los abogados corporativos, solo para aquellos que son corruptos y mafiosos que viven y medran con las complicidades en el PJF, esos que son “socios “ de los que en definitiva final tienen la resolución negociada, los Ministros de la SCJN aquellos quienes darán una resolución inatacable que es la que verdaderamente se gratificará.

Toda agresión, posterior a la aprobación y publicación de la Reforma Constitucional sobre el Poder Judicial, definitivamente no serán hechos aislados ya que responden y derivan precisamente de los odios transformados en violencia por las huestes de quienes efectivamente han sido lesionados severamente en su estatus quo mafioso que mantenían con la SCJN donde con la Reforma se evidencia la intencionalidad profunda que se buscaba combatir, y exhibe a cabalidad la relación corrupta entre los afectados y los integrantes del Poder Judicial, solo baste observar el comportamiento del abogado corporativo, las actitudes de la Ministra presidenta de la SCJN y de los jueces ya que con toda claridad queda exhibido el mercantilismo en la aplicación de la justicia.

Para un abogado preparado, profesional y comprometido con su ética no le debe preocupar la Reforma porque al final del cuento son leyes escritas y la sapiencia de ellos les dará la certeza de alcanzar resoluciones a su favor, solo el mediocre y corrupto que carece de esa sapiencia y se maneja por el embute le será muy difícil, extremadamente difícil < o sumamente carísimo > lograr resoluciones con embutes, al menos eso demuestran.

La derecha está caminado, dando pasos acelerados, del odio a la violencia mucha celeridad ante la avalancha de cambios que la debilitan y están poniendo en altísimo riego de borrarlos del mapa político y que, por lo menos en 18 años, que es lo que a mi juicio tardarían en reconstruirse en una oposición seria con posibilidades de comenzar a ser contrapeso, aunado a los errores graves que pudiera cometer Morena, porque los habrá.

Sale a la luz pública que ese abogado exacerbado, es un tipo que se siente furioso, irritado o disgustado, en un estado muy grave de enojo donde lo comprobamos al ver un video muy anterior donde insulta groseramente a la hoy Presidenta Electa de México, apoyado en su cobardía putesca por personas igual que él que lo acompañaban, profiriendo patanerías a Claudia Sheinbaum y MUJERES que la acompañaban cuando se disponían a sentarse a cenar en un restaurante el año pasado, y, el mismo abogado pero ahora agrediendo a Gerardo Fernández Noroña.

Avalentonado por compinches que lo acompañaban y que le espetaba sus complejos a un grupo de MUJERES hace repetitivo, y confirmado, su inestabilidad emocional y misoginia.

Un sujeto exacerbado es alguien que muestra una intensificación extrema de sus emociones o comportamientos, Carlos Velázquez de León Obregón lo ha manifestado en dos ocasiones perdiendo el autocontrol de persona madura, que debería de serlo, jactándose de ser abogado internacional con membresías pagadas en distintas barras y asociaciones de abogados internacionales, resultando ser un sujeto plenamente identificado como incontrolable y peligroso para llevar a cabo relaciones sociales y políticas, mucho menos profesionales, manifiesta estados de irritabilidad agresiva ante las eventualidades y que lo llevan a manifestar reacciones emocionales intensas, manifiesta impulsividad con muchísima imposibilidad de calmarse y controlarse, lo agobian las emociones afectando profundamente su capacidad de manejar situaciones emocionales y cotidianas.

Agredir en tiempos distintos a dos personalidades de la política nacional y lo que representan, una hoy PRESIDENTA DE MEXICO y por otro lado al PRESIDENTE de la Cámara de Senadores demuestra además que es soberbio y queda totalmente exhibido como una persona que no mide el alcance de sus actos con ausencia absoluta de auto control.

Un cocainómano agresivo puede mostrar una combinación de síntomas físicos, emocionales y conductuales principalmente manifestando COMPORTAMIENTO IMPULSIVO e irritabilidad extrema que, aun siendo parte del carácter, se incrementan con el uso de la cocaína, siendo visible en la conducta esta posible adición.

Carlos Velázquez de León Obregón, el agresor de Claudia Sheinbaum y de Gerardo Fernández Noroña, es asociado y representante del despacho Basham, Ringe y Correa S. C en la oficina de la Ciudad de Monterrey Nuevo León. La firma describe que “se rige con los más altos estándares profesionales y éticos” y es un despacho de abogados muy reconocido que tiene más de 112 años de existencia en la actividad profesional de la abogacía.

Un despacho con tanto prestigio internacional y que en México se contrapone absolutamente con los hechos manifestados y actuados por uno de sus asociados y representantes, ya que para el mismo despacho es altamente negativo que en uno de sus miembros activos no exista el auto control y manejo de las emociones cuando, en esos niveles de profesionalidad, son requeridos sus miembros con un comportamiento social ético y adecuado, es prioridad y de esencial requerimiento.

Cuanta petulancia y arrogancia existe en ese tipo de personas, como Carlos Velázquez de León Obregón, al considerarse que solo ellos poseen el derecho divino de usufructo de las comodidades de un aeropuerto, o de la utilización de una tarjeta de crédito internacional y sus beneficios.

Cuidado, la derecha y sus huestes encabezados por Claudio X González ya pasaron del odio a la violencia.

Hoy comienzan a estar en MODO VIOLENTO.

PD.- Los negocios corruptos de los abogados corporativos representan miles de millones de pesos, pero miles de millones, que con la Reforma Judicial estarán en altísimo riesgo de perderse, se les complicará la viabilidad de sus despachos y de su futuro.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.