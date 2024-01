Publicidad - LB2 -

“Vale la Pena Mirar al Pasado para recordar que el PRI si te apoya”

Promocional del PRI durante el periodo de Inter campaña.

Una vez mas queda de manifiesto que los principales valores políticos del otrora “partidazo”, son …los que ya no tienen. Ante el evidente abandono y rechazo de su militancia, no les queda otra opción que tratar de ocultar a ese nuevo PRI del que la elite neoliberal estaba tan orgullosa, porque, a decir de Salinas, se habían desecho del lastre del pasado para convertirse en un partido moderno, un partido nuevamente liberal, un partido Neoliberal.

- Publicidad - HP1

El detallito que se les paso tomar en cuenta fue, que mientras la cúpula del partido se repartía a manos llenas el botín en que convirtieron los bienes de la Nación, en una fiesta que parecía no tener fin, las grandes masas militantes solo veían como las promesas de progreso nunca se materializaron para ellos.

“Échele ganitas” era el consejo que tenían para cualquier obrero que iba a vender lo que fuera, el fin de semana al mercado popular, porque lo que ganaba con su trabajo de toda la semana simplemente le resultaba insuficiente.

Y ahora de repente, se acuerdan que hubo un tiempo donde el PRI no era Neoliberal, por lo menos su base militante no lo era -y decididamente, no lo será-.

En un descarado y patético intento de chantaje emocional, le piden a los miles y miles de mexican@s que tienen casa, gracias a un crédito de Infonavit, que no olviden que fue gracias al apoyo de ellos, que pudieron obtener dicho crédito, solo que, convenientemente, hay varias cosas que no mencionan, pero que a l@s ciudadan@s mexican@s no se nos han olvidado.

Efectivamente, hasta antes del sexenio de Salinas, los créditos de Infonavit se los adjudicaba el PRI, como si no fuera un derecho adquirido por los mexican@s por el simple hecho de tener un trabajo y cotizar para la vivienda.

Es a partir de Salinas, es decir, desde la llegada franca del sistema Neoliberal donde ocurren dos situaciones, las casas se hacen mas chicas, y los costos de los créditos suben hasta, en muchos casos, resultar casi impagables. Cosas del mercado, dirían los Neoliberales.

Para redondear, y que no se nos olvide, a la par del costo de los créditos aumentan los beneficios de la alta burocracia, cuates todos ellos que no necesitaron “echarle ganitas” porque para eso trabajaban en el gobierno.

No debemos olvidar las escandalosas y abusivas jubilaciones de Alejandro Murat y David Penchyna. El primero fue director del Infonavit del 2012 al 2015, y por esos tres años de duro sacrificio al frente del instituto recibió la módica suma de 27.6 millones de pesos por concepto de liquidación. Su sucesor, Penchyna, que estuvo al frente del instituto del 2015 al 2018, no le fue también como al anterior, el solo recibió 12.9 millones de pesos. Que injusticia.

Este es el ejemplo mas claro de lo que el Neoliberalismo hizo con el Estado levantado por los sectores progresistas al interior del PRI que todavía hasta el 88 tenían algún margen de maniobra dentro de las estructuras de gobierno. Después de ese año, esas mismas fuerzas, el llamado Nacionalismo Revolucionario fue echado del partido, y se inició el desfondamiento.

Otro ejemplo similar, que no se nos olvide, ocurrió con la Comisión Federal de Electricidad. Mientras a la empresa del Estado se le dejaba morir por inanición, abjurando de la Rectoría en el sector de energía que por ley se le confiere a la misma, y preparando la privatización del sector, la alta burocracia se servía con la cuchara grande a la hora de definir sus salarios y sus prestaciones.

En el 2016, momento cúspide del periodo Neoliberal, Enrique Ochoa Reza, renunció a la dirección de la CFE, para asumir el cargo de dirigente del PRI. Al angelito le correspondió la friolera de 1.2 millones de pesos por haber renunciado, nada más. Que bueno que fue renuncia, porque si hubiera sido despedido, le hubiera correspondido una suma mayor.

Ese es el nuevo PRI, el Neoliberal, que hoy se quiere disfrazar de pasado, tratando de engañarnos con una tibia confesión: “No somos perfectos…” matizada con una falsedad: “…pero sabemos gobernar y damos resultados” ¿Cesar Duarte sabia gobernar? ¿Javier Duarte dio resultados? ¿Qué tan imperfecto era Roberto Borge? Y así, pudiéramos citar una larga lista de priistas que mas que imperfectos son verdaderos delincuentes, que no supieron gobernar, y que el único resultado que dieron fue corrupción al por mayor. (Por cierto, añadido de última hora, algunos de ellos van a las listas plurinominales del PRIAN).

Claro que vale la pena mirar al pasado, ni crean que se nos va a olvidar tan fácil lo que hicieron, y si por un breve instante lo olvidáramos, con solo ver las andanzas, extravagancias y el dispendioso modus vivendi de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, pero sobre todo del mas descarado de todos, Lord Peña, enseguida lo vamos a recordar.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.