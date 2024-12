Urge erradicar la violencia en contra de las mujeres

Publicidad - LB2 -

Cuantas veces nos hemos enterado por diferentes medios, sobre casos de violencia presentes en el ambiente familiar o laboral. Inclusive las microviolencias, son agresiones sutiles que de forma general se normalizan en la sociedad. Recuerdo, cuando estudiaba la carrera, en el Tecnológico de Chihuahua, un profesor al aplicar el examen al grupo se refería a las mujeres, y nos leía la sección del clasificado, diciendo que se solicitaban secretarias o enfermeras. Parecía para él gracioso, pero definitivamente no era así. Estas situaciones las mujeres las hemos vivido en muchas ocasiones durante nuestra vida.

Las violencias que sufren las mujeres están en vías de ser eliminadas, pero lamentablemente no se ha avanzado lo suficiente. Inclusive en el ámbito de la política las agresiones suelen ser muy virulentas. Recientemente, en pasados días el alcalde de Chihuahua, a pregunta directa sobre las acusaciones de una diputada, respondió mostrando su talante de misoginia pura, refiriéndose a ella como “esta …” y también haciendo alusión hasta a su forma de vestir. Estas reacciones, en actores políticos son una muestra clara de violencia política de género. El alcalde bien pudo haber contestado, que está dispuesto a cooperar con las autoridades para demostrar su posible inocencia, pero prefirió descalificar a la persona. Lo más grave es que estas conductas misóginas y de descalificación se están reproduciendo en todos los ámbitos, y lugares de trabajo en donde las mujeres se están ganado espacios de toma de decisión.

Para la erradicación de las violencias en contra de las mujeres, Muchas acciones y políticas se han implementado. Primeramente, ya se cuenta en la Constitución Política de México y del Estado de Chihuahua, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. En donde se define el marco legal para establecer las políticas públicas, que establezcan las estrategias para combatir este flagelo que sufre la sociedad mexicana. También se tiene una Secretaría de las Mujeres, que la presidenta Claudia Sheinbaum estableció para defender y llevar los derechos de las mujeres a todos los rincones del país. Espero que pronto se tengan resultados, pues la labor es muy compleja.

La realidad es que todavía seguimos observando la falta de resultados, sobre todo en el estado de Chihuahua. Esto significa que tenemos las leyes, pero falta su aplicación y cambio real. Es necesario, entonces, generar acciones contundentes, que lleguen a la base de toda la sociedad para cambiar de raíz, estas conductas denigrantes. Es decir, cambiar lo que culturalmente no es benéfico para lograr una sociedad más igualitaria.

¿Pero entonces qué podemos hacer, en nuestro contexto directo?

Debemos de pensar en la educación que recibimos tanto en el núcleo familiar como en la escuela de educación básica, y niveles siguientes. A temprana edad, es cuando las niñas y niños observan las conductas de las personas mayores; y no importa qué conductas son, estas tienden a reproducirse, porque muchas de nuestras conductas se aprenden por observación. En este sentido, es importante dejar de afianzar los estereotipos de género. Es decir, los roles establecidos socialmente para niñas y niños no permiten que, por ejemplo, las niñas se interesen en roles culturalmente definidos para niños, y viceversa. Estas restricciones culturales, no han permitido que las mujeres desarrollen todo su potencial, y la violencia surge cuando las mujeres desarrollan roles no establecidos para ellas en la sociedad, y estas son estigmatizadas.

Así la prevención y la generación de conciencia son, por tanto, una parte importante, y el sector educativo, en todos los niveles, tiene una gran responsabilidad en este aspecto. También fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, y promover el rechazo a la violencia, es importante para generar el cambio en las actitudes y comportamientos de los individuos en la sociedad. Sin dejar de lado, el apoyo y asistencia a las víctimas en todo momento; en este aspecto los refugios han sido de gran ayuda. Cada una de nosotras y nosotros podemos ser agentes de cambio. Mujeres y hombres tenemos una gran responsabilidad, y el primer paso es reconocer que el problema existe, y que la violencia se encuentra en las costumbres de la sociedad. Erradicar la violencia en contra de las mujeres es un proceso largo y complejo, que requiere la participación de la sociedad en su conjunto. Aunque ya empezamos, y el camino está abierto para desarrollar una sociedad sin violencia, más justa y con equidad para todos sus integrantes, la urgencia de seguir avanzando es impostergable.

Leticia Ortega Máynez Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.