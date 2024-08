Una oposición destinada a la negación, sin porvenir y a la extinción.

Publicidad - LB2 -

“El Proyecto de Nación se refiere a un conjunto de objetivos de corto, mediano y largo plazo que a una nación, o sociedad, se le oferta y propone alcanzar por candidato o partido en áreas como política, economía, cultura y sociedad. Este proyecto oferta una visión que se comparte y traza la guía para desarrollo y la toma de decisiones para el país, una vez que se es gobierno.”

Ternura dan los hoy opositores que ya comienzan a señalar, que con lo que se está preparando hoy en comisiones de la Cámara de Diputados para ser promulgado en la siguiente legislatura, regresan a anunciar que vamos al comunismo, al autoritarismo, al Venezolato y tantas cosas más que a su mente adolorida y desquiciada se les ocurre a los hoy liderazgos opositores principalmente PANISTAS y los cadáveres PERREDISTAS.

Ciegos, sordos e ignorantes ya comienzan a sacar sus estrategias de negación absoluta y sus altísimos y descarados deseos de que a todos los mexicanos nos vaya muy mal, no tienen ni la más mínima decencia en ocultar sus frustraciones, descarados iletrados y carentes absolutos de la más mínima capacidad de razonamiento positivo, el odio los auto destruye y los encamina a la extinción política como partidos, como políticos y como liderazgos.

No leen, nunca han leído, no les interesa leer y, lo único que para los HOY LIDERAZGOS opositores es ilustrativo, son sus propias repeticiones sin sustento y llenos de embalaje mentiroso con el que quieren cubrir todas sus debilidades y carencias de razón, el engaño para ocultar las consecuencias de sus propios desaciertos.

Un ejemplo de ello, el que no leen o no alcanzan a entender, es lo que hicieron con la propuesta de Reforma Electoral que envió el presidente de la república al congreso y que la rechazaron por default, hoy se han enfrentado a su propia terquedad y perversidad manifiesta, su odio les nubla la razón.

Hoy se han enfrentado a las consecuencias de sus propias decisiones y el asunto de las MAYORÍAS CALIFICADAS no es un asunto menor que pudo haber sido corregido y equilibrado hacia una representatividad pura como era la propuesta presidencial y que hoy, con sus argumentaciones y lamentaciones, es lo que están gritando que se aplique, si hubieran leído y razonado conociendo su realidad política hoy estuvieran mejor representados en el Congreso, su odio y su soberbia les nubló la capacidad de razonar y ser engeridos, y su petulancia, los hizo rechazarla….. Hoy chillan por los que no pudieron entender y, además, que tuvieron en sus manos la oportunidad de visionar mejor futuro para ellos, se les cerró por ellos mismos la oportunidad democrática por la que hoy lloriquean.

Solitos se pusieron en la situación en que hoy se encuentran, por los próximos tres años en el Congreso solo se escucharan sus lamentos, estarán como la LLORONA de San Lázaro porque su posición política de contra peso es de menos cero, no tiene valor, así los puso el pueblo de México y no pueden decir lo contrario, el 85% de los curules de diputados de mayoría los ganaron Morena y sus aliados y el 93% de los curules de Senadores de Mayoría los ganaron Morena y sus aliados…. ¿Qué querían con esos resultados?

Ante la aprobación mayoritaria de las iniciativas presidenciales de Reformas Constitucionales por las comisiones de la Cámara de Diputados ya afloraron los gritos de “DICTADURA” y ya vamos a estar “COMO VENEZUELA” y tantas y tantas más linduras que le endilgarán a la 4T y al presidente, que por cierto el 1º. De Octubre terminan sus seis años de dictadura.

Pero, existe un documento que por omisos les da un periodicazo en la bocota de llorones y mentirosos a los opositores, “Los 100 puntos del Proyecto de Nación” que ofertó la Dra. Claudia Sheinbaum durante la campaña electoral, un documento que bosqueja todas las acciones y proyectos que emprenderá su gobierno, ahí está inscrito, y puntualizado, todo lo que hoy está sucediendo en la comisiones del Congreso y no hay, ni hubo, nada oculto al pueblo de México, por ese proyecto fue el que votó el pueblo de México, por ese proyecto es que se le dio en las urnas la avasalladora mayoría en el Congreso y la presidencia a Morena y a la Dra. Claudia Sheinbaum, el pueblo dijo si al proyecto de los 100 puntos, por eso votó.

Si hubieran leído, y razonado, el proyecto de los 100 puntos, los opositores de su adversaria política TODO lo que hoy reclaman, señalan y objetan, lo hubieran sacado en la campaña pero no le rebatieron ningún punto de los 100, sencillamente porque ni lo conocían, para los opositores no era importante el proyecto de nación de la Dra. Sheinbaum, eran más importantes para ellos los denuestos, las mentiras, los agravios, los insultos, era vital para los opositores el buscar lograr demeritar a la persona que discutir y debatir proyecto de nación alguno, aquí dejo un resumen de los 100 puntos presentado como proyecto de nación.

Hoy andan perdidos y sufriendo el desprecio de los mismos mexicanos que les creyeron y los apoyaron, los han perdido y difícilmente los van a recuperar a esos mexicanos de buena fe, pero opositores al régimen, han quedado desilusionados y huérfanos y desconfiados de que la conformación vigente opositora pueda ser su alternativa, hay indicios serios de que esperarán el resurgimiento de nuevos liderazgos.

Hay que tener muy en cuenta que hoy el establishment nacional e internacional de la derecha comienza a deshacerse de todos los “tontos útiles” que ha utilizado para intentar desbarrancar hoy el proyecto de la 4T, y en consecuencia al presidente López Obrador, esos que le fueron útiles en el caminar del tiempo desde 2005 a través de los medios de comunicación, comentaristas, columnistas, liderazgos políticos, funcionarios de organismos, etc., gente que ya NO les sirve porque dejaron su prestigio y sus tiempos de ejercer sus actividades por mendrugos y canonjías y que ya nadie les cree, es limpieza de cajones y de basureros.

Gente utilizada como Xóchitl Gálvez, Marko Cortes, Jesús Zambrano, Acosta Naranjo, Lily Téllez, Kenia López, Aguilar Camín, López Dóriga, Loret de Mola, Brozo, Ricardo Alemán, etc. etc. y etc. y toda la recua de personajes desechables de los medios, personajes que ya demostraron que no les son útiles, y que su actividad proselitista sirvió solo para obtener resultados en contrario, personajes que son perdedores en todos los sentidos.

Miremos más allá, habrá cambios y acomodos hasta en el crimen organizado ya que este es el brazo armado de la derecha y lo necesitará para las acciones de desestabilización del país y formará parte muy importante de la estrategia de guerra en contra directamente de Claudia Sheinbaum buscando desestabilizar el país, la perversidad de la derecha no tiene límites y si para ellos es necesario llevar a México a cenizas lo harán con tal de retomar el poder, que no le quede duda a nadie.

Observe usted quienes son los que han brincado por la Reforma Judicial y la desaparición de organismos “autónomos”, es clarísimo que la derecha porque son ellos los que pierden el control de jueces, magistrados y ministros para que les sigan dando el arropamiento legal, o legaloide, de sus saqueos al país, ellos hoy controlan los organismos supuestamente autónomos y a la SCJN, precisamente los que generan la protección legal a las empresas trasnacionales, por eso AMENAZÓ ESTADOS UNIDOS secundado por CANADA, son ellos los que pierden el control de la protección de la SCJN y los “autónomos” y pongo un ejemplo, porque es próximo a decretarse protección de recursos naturales que explota la empresa CALICA.

Baste recordar que fue la SCJN quien protegió los intereses de las trasnacionales en materia energética por encima de los intereses de los mexicanos al, sin fundamento constitucional alguno, echar abajo la ley energética decretada por el Congreso de la Unión, también es bueno recordar que fue el “autónomo”, La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien echó para atrás la multa a IBERDROLA en un descarado evento de protección a la empresa española, fueron jueces los que ampararon a las trasnacionales en contra de la ley energética.

No les sirvieron los liderazgos opositores actuales a la derecha, se exhibieron en lo que realmente son y representan y han perdido toda credibilidad y respaldo de sus propios seguidores, han abandonado a los opositores decepcionados por tanta falsedad, tanto odio, tanta tontería y tanta negatividad que los llevó a una apabullante y ofensiva derrota, humillante por donde se le vea.

Ninguno de los liderazgos y promoventes mediáticos sirve ya, los comienzan a enviar al bote de la basura y si las militancias de los partidos opositores no los sacan a patadas de los liderazgos y promueven nuevos, entonces los tiempos de extinción estarán a la vista de todos.

Nada de lo que hoy encabeza la oposición y los medios de comunicación les es útil a los del establishment de la derecha, poco a poco los irán enviando a la basura….

¡Y ya comenzaron¡

