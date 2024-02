Una lección sobre el sentido de la Historia de M. Heidegger

Publicidad - LB2 -

Siempre me ha tocado escuchar las cuestiones que se le hacen a la historia como ciencia por parte de otros colegas. Las preguntas como ¿Cuáles el método histórico? ¿Cómo demuestra la historia sus resultados? ¿Qué problemas resuelve la historia? Son algunas de muchas. Pues bien, son muy pertinentes, pero desafortunadamente casi nadie las quiere responder. El problema que veo, es que los historiadores se cierran en una burbuja idealizada de que la historia es una ciencia incomprendida o en un ego de que el historiador observa más que otros científicos, algo en lo que no estoy de acuerdo.

Esto es un mal que pienso que ya debe irse derribando por aquellos que de manera profesional o de oficio ejercen el quehacer histórico. Dicho sea de paso, este malestar lo traigo a colación gracias a una lectura del prologo de El concepto de tiempo (Tratado de 1924) de Martin Heidegger. En él, Heidegger nos introduce sobre el inicio del estudio del concepto de tiempo en la Historia, esto a partir de la correspondencia entre W. Dilthey y el Conde de Yorck.

Primero se aborda que el conocimiento científico va en dos partes: la filosofía que es orden moral y pedagógico, y el histórico que son las objetivaciones, es decir, la conexión entre lo que se sabe con lo que se vive. En la actualidad, muchos historiadores cuando van a explicar un hecho histórico, tienden a hacer una saturación de citas de grandes teóricos que hicieron sus investigaciones en otras realidades que no son las que se exponen. Por ejemplo, hay quienes han escrito y vivido de Francisco Villa desde la comodidad de un cubículo de Universidad, y hay otros que han escrito cosas muy distintas a partir de visitar los lugares en donde ocurrieron los hechos. Es allí otro elemento que abordar Heidegger, para que haya cientificidad en la historia hay dos lados: el objeto temático, este cualquiera lo puede hacer desde un escritorio y el segundo, que es el conocimiento que descubre ese objeto, el cual examina a fondo la concepción psíquica (conexión de saber con la vida).

En su momento ósea hace 100 años, la historia de acuerdo a Heidegger, no tenía una fundamentación filosófica y eso fue lo que le faltó a Dilthey. Es decir, la historia se estaba haciendo sin tener en cuenta la psicología de vida. Lo que debe entenderse como la forma de vivir y por qué es así dentro del objeto de estudio. Justo lo que está volviendo a suceder en estos tiempos ¿Por qué la historia no es atractiva? ¿Por qué no es rentable la historia? ¿Por qué es difícil enseñar historia en la educación básica y media superior? Porque los historiadores, en México, desde hace mucho no tienen una fundamentación filosófica ni una conexión entre el vivir con el objeto de estudio.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.