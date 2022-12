Una derecha envalentonada por hechos ajenos

«#siguestuAmlo» el grito de guerra.



Los hechos políticos de mucha trascendencia para los países donde se llevaron a cabo, el Perú y Argentina, han dado un suspiro de vida a la derecha, y ultra derecha, latinoamericana ya que han logrado, fuera de las urnas, golpes muy importantes que los llevan a tomar el poder de un país (Perú) y en otro a coartar el avance de la izquierda apuntalando la toma del poder en el mediano plazo (Argentina) al limitarle la libertad a una mujer muy importante en el ámbito político, y de poder, desde tiempo atrás.

La derecha mexicana han considero que esta próxima su oportunidad de lo mismo, o sea tomar el poder por la vía del golpe de estado y alejados de las urnas electorales a tal grado que exhortan a la Derecha Internacional comandados por la OEA y que obedecen a la CIA que además son organismos patrocinados con recursos de los contribuyentes de los Estados Unidos apoyados por sus Congresistas antagónicos de los países que democráticamente son gobernados por la izquierda, siendo su brazo terrorista y ejecutor la OEA.

Luis Almagro, potencial sicario estratégico de la derecha que dirige a la OEA sostuvo que Pedro Castillo, Presidente Constitucional y electo en forma Democrática, y mayoritaria, en elecciones libres y soberanas en del Perú, tomó la decisión de disolver el Congreso “sin base constitucional, legal ni normativa”, lo cual constituyó una “alteración del orden constitucional” cuando la Constitución Peruana faculta al Presidente a disolver el Congreso cuando existen cuestiones graves y de urgente resolución como es la intentona de golpe de estado que posteriormente se logró por los golpistas de la derecha, los congresistas, cuando ya estaban legalmente destituidos.- Pedro Castillo democráticamente ganó la presidencia con el 50.45% de los votos contra 49.55% de sus opositores, a Pedro Castillo lo único que le faltó legalmente para triunfar con la disolución fue el apoyo decidido de las fuerzas armadas y las policías, de quienes se había distanciado y lo habrían traicionado al jurar lealtad a la derecha y a ultraderecha Peruana (Fujimori) y que al final actuaron en contra de Castillo.

Diana Boluarte, quien fungía hasta hoy como vicepresidenta del Perú, asumió la presidencia después de la destitución y el arresto de Pedro Castillo, quien había decretado la disolución del Congreso y la instauración de un «gobierno de excepción».

Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. – El poder Legislativo del Perú intentaba romper el orden constitucional.

La Constitución de Perú indica que el decreto de disolución del Congreso debe contener la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, la cual era contenida en la decisión constitucional de la disolución del Congreso Peruano por el presidente Castillo.

Pues bien, un asunto tan complicado como el que hoy enfrenta el Perú ha puesto a la derecha mexicana en una posición de pedir que se den los hechos de golpe de estado en México, envalentonándose con esos hechos a tal grado que se han atrevido a señalar y promocionar #SiguestuAmlo, siendo esto un desconocimiento total por perversos ignorantes cuando las situaciones de los dos países son diametralmente diferentes, comenzando por el apoyo popular y la fuera de la razón, el apoyo de las fuerzas armadas y la situación económica del país, aun cuando los opositores de la derecha siguen y siguen diciendo que el país va muy mal, pero muy acomedidos disfrutado de las cosas buenas de esta gestión de gobierno, los indicadores han dejado de ser el arma de guerra de los derechuecos porque ya no están a su favor.

Cuando el Congreso destituye al presidente Castillo le fincan, justificando la decisión, un “supuesto” delito que se llama INCAPACIDAD MORAL.

El pedido de vacancia presidencial por INCAPACIDAD MORAL es un término que no está definido en la constitución política del Perú, como tampoco lo está el de incapacidad física, que es otra causal de vacancia. Pero en el caso de la incapacidad física podemos remitirnos a lo que diga la ciencia médica, pero en la INCAPACIDAD MORAL está en un terreno puramente especulativo.

Tan es así que para poder detener al presidente Castillo, y llevarlo a proceso judicial, el delito que se le fincó para detenerlo, afirmó el Ministerio Público que dirigió la detención de Castillo Terrones, fue por el presunto delito de REBELIÓN, regulado en el artículo 346 del Código Penal, y se lo fincaron por quebrantar el orden constitucional, cuando no se había roto ni un plato para sustentar la REBELIÓN.

Como nos podemos dar cuenta en Perú no hubo REBELIÓN alguna, ni el presidente Castillo participo en algún evento que pudiera desencadenar una rebelión y, observemos, es un “delito” muy distinto al que utilizaron en la destitución del presidente.

Afianzando la lógica, no podían detener y llevar a juicio al presidente Castillo porque el supuesto delito por el que fue destituido de “INCAPACIDAD MORAL” no existe con claridad y, al no existir con claridad, no se puede sustentar en juicio, habrase visto, por una presunción falaz destituyeron al presidente Peruano.

Se entiende por REBELIÓN, en sentido general, que es un acto de resistencia a la autoridad, o de desobediencia cuando existe obediencia debida en una organización jerárquica, la palabra rebelión también se utiliza para denominar un delito tipificado generalmente como acto colectivo violento, utilizando armas, con el fin de derrocar a las autoridades legítimas del Estado y esto no sucedió en Perú.

Cuando la autoridad es ilegítima muchos ordenamientos jurídicos consideran que existe un derecho de rebelión en cabeza de los ciudadanos y, ahora mismo, los ciudadanos Peruanos está en rebelión pacífica en contra del golpe de estado en su país, el problema en Perú es que 50.45% de la población llevó al poder a Castillo, el resto votó por la derecha de Fujimori, por lo tanto Perú si está DIVIDIDO y metido en una severa división política profunda, el momento político exacto para los planes desestabilizadores de la derecha para hacerse del poder.

Históricamente las rebeliones han sido consideradas legítimas o ilegítimas, a veces simultáneamente, según sea el punto de vista adoptado y la valoración moral derivada del mismo.

El momento preciso se construyó desde la OEA y se creo la situación precisa a la derecha, lo esperaron construyéndolo durante tres semanas antes de ejecutarlo su plan de destitución, eran los conspiradores construyendo su momento.

Recordemos, y reflexionemos, la situación del Perú que tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, y después de semanas de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo.

Castillo logró imponerse a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de un vencedor, así de complicado esta la fuerza política en el Perú, un émulo de lo que quiere hacer la derecha mexicana en el 2024, por eso para ellos el INE no se toca.

México es una joya muy preciada para la OEA y más porque el presidente López Obrador es un personaje muy importante, y determinante, en la geopolítica de Latinoamérica y a denunciado el intervencionismo flagrante de la OEA en los asuntos internos de los países latinoamericanos, en el asunto de Perú está metida hasta la cocina Peruana, es el alentador, constructor y promovente del golpe de estado.

La derecha buscará siempre detonar la inestabilidad país para lograr causar tanto daño que les permita la fuerza de convertirse en salvadora y tomar el poder alejados de las urnas, sin pasar por ellas, son alérgicos a las urnas y a la verdadera democracia.

El presidente López Obrador los retó y les repitió que en su retiro él estará en su rancho para lo que gusten y manden, de ese tamaño es la confianza que se tiene nuestro presidente porque sabe demasiado bien que la presidencia en el 2024 y las mayorías calificadas de diputados y senadores con los números de las encuestas de hoy MORENA las tiene ganadas así como el estado de México y con muchas posibilidades el estado de Coahuila, que sumarán a los 22 estados que hoy se gobiernan por la izquierda e México.

Los GOLPISTAS mexicanos están más que identificados, ubicados en el ámbito empresarial unos, otros en los medios de comunicación, otros como las chayoteras en banca rota como la familia Ferriz de Con, agoreros quebrados de Claudio X González.

Hoy para la derecha mexicana solo alcanzan a soñar, no tiene alcance alguno sus intentonas y deseos golpistas coordinados todos por el golpista y opositor minoritario Claudio X. González.

De sobra están más que identificados para proceder en consecuencia en contra de ellos, en su momento oportuno y políticamente adecuado, afortunadamente para ellos nuestro presidente es un auténtico demócrata y respetuoso de los Derechos Humanos, sobre todo respetuoso del derecho a disentir.

Si fuera el dictador como lo dibujan los opositores minoritarios y golpistas mexicanos hoy estarían desaparecidos o encarcelados, esa es la gran diferencia de la que están abusado los opositores.

El pueblo es justo, el pueblo es sabio.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.