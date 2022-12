Un Plagio sin Plagio

Cuando hablamos de una tesis profesional nos referimos a la presentación de los resultados obtenidos de una investigación o recopilación realizada por el o los candidatos, que contiene la posición sobre un tema, fundamentada en un área del conocimiento científico, tecnológico o humanístico.

Por lo regular las tesis profesionales para obtener el título en Derecho se sustentan en las leyes ya escritas referenciadas íntegramente en el contenido de la tesis, adicionada muchas veces por las interpretaciones de la ley por los ponentes de la tesis.

La Constitución, las leyes, los reglamentos etc. no podrán ser sujetos al plagio ni a la reserva por propiedad intelectual, mucho menos reclamar por derechos de autor.- Cualquiera puede sustentar sus tesis y reclamos sin ser considerado un delincuente pudiendo ajustarse íntegramente de los párrafos y textos enmarcados en la constitución y las leyes, los reglamentos.

Por lo tanto, las tesis de los pasantes de leyes suelen ser coincidentes porque sus trabajos por lo regular nacen de las leyes y aderezados algunas veces con sus interpretaciones y reforzados hasta con textos íntegros de jurisprudencia de la SCJN, nada extraño y ni delito alguno puede desprenderse de ello, por lo tanto coincidencias infinidad de veces existen en las bibliotecas de las Universidades en los casilleros de tesis profesionales para obtener los grados de licenciatura.

No vayamos más lejos, en los juzgados existen reclamos y juicios sustentados en textos e interpretaciones similares, por no decir iguales, de muchísimos abogados litigantes que hacen «copy – paste» en busca de resoluciones de los jueces ante situaciones jurídicas similares, así es el derecho en sus totalidad, todo escrito en la Constitución, las leyes y los Reglamentos, nada que inventar porque los jueces se basarán en las leyes para sus decisiones.

El conocimiento y sapiencia que hace la diferencia es el estudio, el análisis, la interpretación y el saber aplicar las leyes para sustentar sus dichos y eso es lo que hace la diferencia profesional entre litigantes del derecho.

El caso de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un caso perverso elevado a campaña mediática por los opositores del gobierno de la 4T ya que carecen de una evidencia clara y contundente de un plagio completo de la tesis profesional con la cual obtuvo su título profesional en derecho ¡hace ya 40 años! y con ello buscan denigrar y denostar a la Ministra que declaró su deseo de ser presidenta de la Corte, la primera mujer con amplisimas posibilidades de lograrlo.

Ante una acusación del tamaño del calificativo PLAGIO quien denunció mediáticamente debió obligadamente presentar las pruebas contundentes e inequívocas del PLAGIO COMPLETO, siendo esto las mismas dos tesis en comparativa que señaló para tipificar un plagio, sin embargo no lo hizo y solo ha sido una denuncia de palabra sin sustento alguno que verídicamente soporte la acusación, careciendo por lo tanto del peso y soporte jurídico que justifique la acusación, siendo solo, hasta hoy, una acusación mediática.

Se basan en que la CALUMNIA no mancha, pero si tizna y pudiera debilitar convirtiéndose en una acción cobarde y perversa.

Imagine usted la cantidad de tesis que el acusador debió de haber revisado, analizado y comparado y que durante 40 años se debieron de haber elaborado y que el acusador detectó para señalar, de saliva y presunción, que había un plagio por parte de la Ministra de la Suprema Corte, obviamente se reduce el tamaño de la búsqueda cuando la haces a partir de la tesis de la Ministra y, al detectar coincidencias, denuncias el PLAGIO, sabiendo que vas a encontrar coincidencias por los motivos que he expuesto en líneas arriba.

Un acusador muy perverso que busca causar el mayor daño posible que conscientemente se sabe que está actuando con maldad y mentira a lo que también habría que remontarse a los antecedentes del acusador de origen porque el que vertió la información mediática se le conoce que la perversidad es su negocio (LatinUS).

Han querido presentar el delito de plagio como un PLAGIO COMPLETO cuando éste se representa como la forma más severa de plagio en la que un investigador o ponente toma un manuscrito o estudio que otra persona creó y lo presenta bajo su nombre, siendo esto tan fácil de detectar y comprobar para justificar la denuncia de PLAGIO cuando se toman las dos tesis y se lleva a cabo el análisis comparativo el cual sería evidente a todas luces, sin embargo, así no lo hicieron, lo presentan como plagio completo y le dan publicidad mediática como presunción de similitudes, siendo esta acción toda una perversidad absoluta.

Más aún cuando las plumas tibias, cumpliendo con los compromisos mediáticos y mezquinos que los unen, se suman a la campaña de descrédito a la Ministra mencionando suavemente “presunción de inocencia”, pero golpeando con severidad como si fuera verdad, prácticamente declarando culpable a la Ministra Yazmín Esquivel Mossa.

Comparando una tesis con la otra podrían determinar de manera rápida y expedita si existe el plagio y dejar de hacer el show mediático y denigrante al que han buscado someter a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, pero no lo pueden hacer porque no son iguales, pudieran ser coincidentes por las razones que ya expuse pero, eso no significa plagio.

Su tesis para obtener el título profesional en derecho fue titulada “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123 constitucional apartado A” y ya por ahí las similitudes con infinidad de tesis sobre el mismo tema deben ser abundantes, por el mismo título en sí.

Ahora bien, quienes sabemos lo que es elaborar una tesis profesional para obtener un título entendemos que tuvimos tiempos anticipados al término de la carrera para ir preparando nuestra tesis de acuerdo al tema que pudo habernos apasionado en las aulas y que debimos ir elaborando los borradores, investigaciones, estudios y revisiones para llegar al final de la carrera con la tesis prácticamente elaborada, la tesis no es algo a lo que esperas hasta el último momento del curso de la carrera para hacerlo.

La Ministra Yazmín Esquivel es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con un diplomado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y especializaciones en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana.

La Ministra Yazmín Esquivel inició su carrera como servidora, según datos tomados se puede encontrar en Internet, en 1985 como asesora jurídica en la Subdelegación Jurídica del Departamento del Distrito Federal. En 1997 se inició en el ámbito jurisdiccional al ser magistrada unitaria de los tribunales agrarios y posteriormente como presidenta del Tribunal Superior Agrario.

En 2009 fue nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y fue elegida como presidenta de dicho tribunal para el periodo 2012-2015, cargo para el que fue reelecta con su nueva denominación como Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y que ocupó hasta 2019.

En febrero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una terna de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suceder a Margarita Beatriz Luna Ramos, compuesta por Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García. El 12 de marzo del mismo año el Senado de la República sesionó y ningún candidato logró reunir la mayoría calificada, con Esquivel con 66 votos, Ortiz Ahlf con 14, ninguno para Maya García, 18 nulos y 24 en contra de la terna.- Siendo así, en una segunda reunión, Esquivel obtuvo la mayoría calificada con 95 votos logrando con ello la duodécima mujer en ocupar dicho cargo.

En 2021 fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente, como representante ese órgano jurisdiccional, ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.

En el ámbito internacional, fue electa como integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo al que representa dentro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Toda una mujer que en algún momento de su vida declaró, cuando la quisieron también denostar los mismos que hoy intentan frenarla en la Corte, les dijo con claridad y contundencia:

«Soy una mujer que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia, no soy “la señora de”, ni “la esposa de”»

La dignidad es un platillo que no forma parte del menú de los opositores a la 4T, ojalá y ya se actúe en consecuencia ante tanta mentira y difamación de los opositores.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.