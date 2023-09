Un pasado imborrable, un estilo de vida por ocultar a cualquier precio

Publicidad - LB2 -

“Cuando la verdad se busca esconder a cualquier precio es porque existe un pasado muy tenebroso cargado de conductas e ilegalidades, lo que se esconde es porque duele, pesa y afecta”.

La interferencia, la coacción, la amenaza, el silencio forzado o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, está prohibida por la Constitución Mexicana, es prohibida por la ley, y atenta contra el derecho fundamental de las personas de estar informadas para libremente decidir, o ejercer su derecho a la libre expresión.

Recurrir al AMPARO es una estrategia jurídica perversa en donde se busca acallar verdades que conocen personas que “legalmente” son silenciadas por un poder judicial que vulnera los derechos de los ciudadanos enmarcados en la Constitución la cual juraron defender y observar.

El Poder Judicial ha venido otorgando amparos demasiado contradictorios violentando la Libre Expresión de las personas que comunican hechos y sucesos que brindan la oportunidad al ciudadano de calificar una conducta de personaje político que busca lograr la presidencia de la república, bloqueando el derecho de los ciudadanos de poder tener información para decidir el futuro de nuestro país.

En términos lisos y mundanos, el amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando y es así cuando procede el derecho de ser protegido por el DERECHO DE AMPARO, pero otorgar una amparo para evitar que se difunda información verdadera en asuntos en los que no llega a intervenir un tribunal, es solamente el hecho de evitar la difusión de información de verdades que afecta la imagen pública del supuesto ofendido, solo otorgan amparo para no difundir a la opinión pública.

Las restricciones en la circulación libre de las ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma.

También es derecho del ofendido el reclamar ante los tribunales cuando se le está difamando o calumniando, cuando una mentira hace daño al honor y a la dignidad del ofendido procede demandar y reclamar por el daño ocasionado.

La Libertad de expresión y manifestación de las ideas no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En los amparos otorgados por el Poder Judicial a la aspirante presidencial por el PAN-PRI-PRD-CXG en ninguno de los reclamos podemos encontrar que se vulnere la vida privada de la Señora “X”, no se agrede a la Moral y por mucho menos se altera la paz pública, simple y sencillamente se manifiestan verdaderos actos de corrupción cometidos durante su gestión administrativa como jefa delegacional en la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, verdades aceptadas por la misma Señora “X” y ninguna rebatida con elementos que sustentaran sus reclamos y, además, derivado de las suspensiones otorgadas, no hay derivación de demanda alguna ante tribunal alguno por daños o perversidad alguna por parte de quien exhibió las corruptelas de la Senadora Xóchitl Gálvez.

Simplemente no tiene defensa jurídica por el tamaño y peso de las exhibiciones públicas llevadas a cabo, la Señora Xóchitl Gálvez es funcionaria pública y estará sujeta de revisión, y exhibición, pública de su trayectoria por el gobierno, solo un aparato represor lo puede evitar… como ya lo es el PODER JUDICIAL.

Con los AMPAROS a su favor detuvo la información sobre su persona en La Mañanera cuando el presidente López Obrador expuso con toda claridad, precisión y verdad los conflictos de interés con los que actuó Xóchitl Gálvez en su gestión administrativa, el presidente estaba exhibiendo actos de corrupción cometidos por otro funcionario público como es la Senadora Xóchitl Gálvez.

Un funcionario público denunciaba a otro funcionario público de actos de corrupción y el PODER JUDICIAL salió a proteger, mediante un amparo, a la Senadora Xóchitl Gálvez prohibiéndole al Presidente de la República hablar de la Senadora Gálvez y bajar de las redes toda información que comprometiera a Xóchitl Gálvez siendo esto un DESCARADO ejercicio de complicidad y protección por parte del PODER JUDICIAL de la Nación.

Silenciar por decisión del poder judicial es un acto represivo sin precedentes en nuestro país, se reprime el derecho de la libertad de expresión en una democracia por uno de los tres poderes que están para garantizar los derechos de los ciudadanos…. ESTAMOS SUMERGIDOS en un proceso activo de LAWFIRE.

El PODER JUDICIAL tiene el poder para violentar los derechos constitucionales y silenciar las voces que a su grupo político les son incómodas, utilizando un noble instrumento judicial, EL AMPARO.

Cuando una autoridad violenta los derechos de un ciudadano se tiene la figura del amparo, pero el amparo lo han prostituido los jueces como moneda de cambio para proteger sus intereses.

Víctor Hugo Romo Guerra es el ex delegado de la Delegación Miguel Hidalgo que ha venido exhibiendo todas las corruptelas y Conflictos de Interés de la Senadora Xóchitl Gálvez y es a quien trató la Senadora también de silenciarlo mediante un amparo que en forma provisional le fue concedido por un juez pero que al final fue desechado y negado por el mismo juez que lo había otorgado.

Dicha negativa de AMPARO definitivo no salió a favor de la Senadora, y no por falta de ganas del juez, sino que fue utilizado como revancha y clara advertencia del PODER JUDICIAL a los opositores en consecuencia de haber votado a favor del nombramiento de representante ante la Judicatura Federal, con ese voto llega Morena a la Judicatura Federal para rabieta de la Ministra Presidenta de la SCJN Norma Piña.

Si existe en este universo alguien que tenga pleno y certero conocimiento de lo que expone en referencia a la administración de la Delegación Miguel Hidalgo es precisamente el señor Víctor Hugo Romo Guerra donde nadie, absolutamente nadie pose el conocimiento certero y documental de lo que denuncia de los conflictos de interés y corrupción de Xóchitl Gálvez.

Explico porque:

Víctor Hugo Romo Guerra fue Jefe Delegacional del 2012 al 2015.

Xóchitl Gálvez fue Jefa Delegacional del 2015 al 2018.

Víctor Hugo Romo Guerra fue Alcalde de la Delegación del 2018 al 2021.

Víctor Hugo Romo Guerra le entrega la Delegación a Xóchitl Gálvez y esta le entrega la Alcaldía de la misma delegación al mismo Víctor Hugo Romo Guerra.

Por lo tanto, Víctor H. Romo conoce perfectamente bien el teje y maneje de la Delegación y le dio la oportunidad de “auditar” y documentar la administración de Xóchitl Gálvez, siendo esto la razón de lo bien fundamentadas que están sus denuncias, soportadas y comprobados los actos de corrupción de la Senadora Gálvez.

De ahí la URGENTE NECESIDAD de la Senadora Xóchitl Gálvez de silenciar a Víctor H. Romo con un amparo que le prohibía hablar de los actos inmorales e ilegales de la Senadora.

El temor que tiene la Senadora es lo que se puede exhibir en los próximo tiempos por Víctor H. Romo Guerra que es hasta la vinculación con el Cartel Inmobiliario PANISTA que se tiene documentado, por eso lo quiso SILENCIAR a como diera lugar solo que no era el momento del PODER JUDICIAL para que les brindara la cómplice protección y, en consecuencia, queda totalmente al descubierto, y de cuerpo entero, la Senadora Xóchitl Gálvez.

La “Casa Roja” de Xóchitl Gálvez es solo una muestra de lo corrupta que ha sido durante toda su vida y, la “Casa Roja” es el formato corrupto que la delata y vincula al resto del Cartel Inmobiliario.

Tan es así que su mismo compañero de partido (PAN) Mauricio Tabe Echartea, hoy Alcalde de la misma Delegación, no ha podido, o no se ha atrevido, a regularizar la “Casa Roja” para dar en definitiva el permiso de Ocupación del inmueble, sencillamente no ha ATREVIDO hacerlo y esto es un clarísimo indicativo de los graves problemas legales y de construcción que afectan la propiedad.

Silenciar con los amparos es el camino que ha utilizado BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ con complicidad del PODER JUDICIAL para tratar de ocultar todo su corrupto pasado que le está cobrando ya la factura.

Solo los que tienen inclinación a TIRANOS Y REPRESORES, y que tienen un pasado con muchas mentiras y engaños en su closet, se atreven a silenciar el derecho a la libre expresión y la información.

Y solo estamos por comenzar la función.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.