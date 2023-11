Un Mundo Raro 3

Publicidad - LB2 -

Se entiende que hubo un 1 y un 2. Esta vez voy a comentar que el empresario Ricardo Salinas Pliego le dice sus verdades a Lóquez. Es un hecho inédito en México, es inusual que un empresario de altos vuelos se le enfrente al presidente de la república en funciones, estamos acostumbrados que los magnates del empresariado se postren sumisamente al titular del ejecutivo en turno. Un poco de historia, Ricardo Salinas, en mi opinión, es un privilegiado por gobiernos anteriores, quienes le vendieron a precio de regalo un canal de televisión pública, que favoreció la consolidación de un verdadero imperio comercial e informativo, catapultándolo a ser uno de los hombres más ricos del país. En lo personal me era antipático, lo encontraba soberbio y a sus empresas, depredadoras. Aquí viene lo extraño, me entero que mi opinión respecto a él, es compartida por muchísimas personas. Sin embargo, cuando el rival es Lóquez, esa animadversión se vuelve simpatía abrumadora en las redes sociales. En el mundo raro mencionado, se le percibe incluso aprovechado con un limitado (intelectualmente) personaje que despacha como emperador en Palacio Nacional. La inteligencia y audacia de Ricardo Salinas son kriptonita para un pusilánime Lóquez, quien es abusivo y felón con los débiles, sin embargo se dobla con asombrosa rapidez y facilidad ante los poderosos (Trump dixit). Recuerdan la tontera de, «Prefiero el lago«, para darle en la torre al majestuoso proyecto del aeropuerto de Texcoco (NAIM), pues bien, «Prefiero 1,000 veces a Ricardo que a Lóquez«, el primero es útil al México, el segundo no, incluso estorba.



Magna celebración de los 70 años de Lóquez.- en la combativa red social X, antes Twitter, los irreverentes, herejes y blasfemos usuarios de esa plataforma, se están poniendo de acuerdo para el 13 de noviembre festejar el natalicio del susodicho, se pretende que las 24 horas que dure ese día, haya una masiva, continua y persistente mentada de madre al festejado. Aclaro, no voy a participar, no es mi estilo mentar madres, pero, veo con simpatía esa iniciativa popular, percibo que esta sale del alma, vida y corazón de los convocantes.



Pregunta Marcelo Ebrard, ¿a qué debo dime entonces tu abandono?, ¿en qué ruta tu promesa se perdió? Sentidos cuestionamientos hacia el hombre (Lóquez) a quien cedió su lugar para buscar la presidencia de la república en el 2012. Con esto podemos constatar que en la política no operan la cortesía y los buenos modales. Luego entonces, ¿dónde está Marcelo?, ¿irá de esquirol por MC?, ¿en qué callejón espanta ahora?

Hoy (sábado) estuvo Andrea Chávez en NCG.- a los asistentes no les vi mucho entusiasmo, lo aprecié en video, de zonzo me paro por ahí, con lo que me quieren en Morena donde no soportan el pensamiento crítico. Las preguntas al estilo mañanera, zalameras, salvo el cuestionamiento de la líder social de esta localidad, Leticia Lara. Sirva esto para recordar que en unos días más, se cumple un año de la gesta ciudadana, encabezada por Lety Lara para expulsar a la presidente municipal del trono (vía firmas). El movimiento fue eminentemente ciudadano, los partidos, como siempre, brillaron por su ausencia. Mi reconocimiento para esta valiente mujer.

«La demencia en el individuo es algo raro; en los grupos, en los partidos, en los pueblos, en las épocas, es la regla»

Friedrich Nietzsche



«Vamos, subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta»

Joan Manuel Serrat



«Aprende a dar tu ausencia a quienes no han entendido la importancia de tu presencia»

Valérie Perrin



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.