Un gobierno municipal (NCG) ¡miserable!

Empezaré por mencionar, que no acostumbro tocar temas municipales como la columna vertebral de mis participaciones semanales. Sólo que la caótica situación, maldad, corrupción, soberbia e ineptitud galopante de este gobierno me impele a hacerlo. Con profunda consternación, veo que mis pronósticos acerca de la pérdida de la salud mental de la presidente municipal de NCG están siendo acertados. El repudio popular hacia ella, está alcanzando proporciones de escándalo, ¿y cuál es su respuesta? De forma esquizofrénica contra ataca y por medio de perfiles falsos difama a Lety Lara y crea fantasmales grupos de apoyo a su patética persona. ¿Es que no comprende que su descrédito es colosal? ¿Dónde quedó un mínimo atisbo de cordura o dignidad? Por el aprecio que alguna vez le tuve, le recomiendo que abandone el cargo de inmediato y se atienda psicológicamente del daño que carga y es evidente. Antes de que pierda absoluta y lastimosamente la razón. Amigos que aún tenga, los invito a tratar de hacerla entrar en razón, por el bien de esa alma maltrecha, por el bien de NCG…

Gran muestra de la sociedad civil neocasagrandense.- estuve acompañando el miércoles 09 a la lideresa Lety Lara hasta después de medio día en la recolección de firmas para destituir a la presidente municipal. Estoy complacido por la gran respuesta ciudadana, no así de ningún partido político, los militantes partidistas son apáticos a este tipo de manifestaciones, regularmente son seres sin voluntad propia, quienes solamente acuden a firmar si se los ordena su dirigente. Gracias a los que fueron, los que lo están haciendo y los que irán a emitir su firma de apoyo, los demás sigan cómodamente en sus casas. Los apáticos son habitantes, no ciudadanos de NCG, lo que implica ser más participativos en este tipo de actividades. En cuanto a los regidores, sólo la Ing. Yensy Chafino (PT) acudió a votar y el Ing. Gabriel Orozco (PAN) apoya este ejercicio democrático, que quede registro. Los demás (14) encuadran en la categoría de cómplices.

Posdata. Los únicos medios de información ahí, fueron, El Tren del Noroeste, Akro Noticias, Radio Visión, Noti Región y por mi conducto, los medios estatales, Por La Libre y ADN A Diario Network. ¿Y los demás? Dormidos en sus, supongo intere$ado$ laureles.

Una mujer que no entiende la gravedad de las cosas.- sobre este mismo tema, expulsión y repudio de la presidente municipal de NCG (ceballos). Estando en la mesa receptora de firmas de la ciudadanía que exige su remoción, es lamentable darnos cuenta del rechazo popular hacia ella, algunas personas comentan siniestras historias de terror acerca de su trabajo como alcaldesa, es un rencor profundo rayando en el odio, se palpa ese sentimiento, todos lo notamos… menos ella misma. El único punto a su favor, es que logró unificar a la ciudad, lo malo es que es en su contra. Ayer miércoles 09 se suscitó un incidente, producto precisamente de la inconsciencia de la presidente, cerca de la hora de cierre de la mesa receptora de firmas (6:00 pm) se acercó una lujosa Pick up de la que descendió una joven mujer, con una bolsa que contenía cuatro botellas chicas de agua diciendo de manera prepotente, «Ahí les manda la presidente«, sin embargo fue reconocida como alguien efectivamente cercana a la edil (secretaria y cómplice) por la periodista Karina Hernández, quien tomó la bolsa y con toda dignidad se la regresó. ¿Es eso un acto de provocación? Así lo interpreto, ¿es que no se da cuenta de la gravedad de la situación? Además que tiene casi los dos pies fuera de la administración, que estrujante caso, ve la tempestad y no se hinca. El Congreso del Estado, deberá resolver de inmediato, cada día que pase en la presidencia, es un insulto para la población que la aborrece de manera abierta. Sirva este triste caso para que de una vez por todas, los presidentes municipales de cualquier ciudad, entiendan que no pueden llegar a disponer del erario público como si les perteneciera. «El pueblo pone y el pueblo quita«.



«Entre el gobierno que gobierna de forma errada y el pueblo que lo permite, hay una solidaridad que da vergüenza»

-Victor Hugo



«¿Protestas como un ciudadano o callas como un súbdito?»

-Nach



«Usted nunca será una hortaliza porque incluso las alcachofas tienen corazón»

-Audrey Tautou

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.