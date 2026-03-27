Última Acometida de la Infanteria Guinda

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Todos sabemos que el partido Morena trae un ejército en territorio, movilizandose desde el triunfo de Andrés Manuel.

Llámale como quieras: los siervos de la nación, huestes del Bienestar, Jóvenes construyendo el futuro, o como les quieras nombrar.

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Todos sabemos también que además de acercarle a la población las becas; las tarjetas a los pensionados; mujeres de más de 60; los apoyos del campo y otros atractivos de la 4T, su principal objetivo es asegurar su permanencia hegemónica en el país.

También sabemos que en momentos como este en el que los aspirantes se disputan parte de esta cobija para hacer notar su presencia, arman sus equipos y contratan operadores que susurran al oído de la militancia el nombre de su patrón o patrona, por si se les atraviesa “LA ENCUESTA”.

Cada quien trae su ejército, su técnica y su recurso, y con eso se la van jugando.

El problema es que no son equipos especiales, profesionales; son masa, montón.

Ya no hay tiempo de remediar estrategia para salir ganador o ganadora con certeza

LA ENCUESTA, es un instrumento de medición cien veces más complicado que el Cubo de Rubik y puedes ganar o perder sin razón ninguna.

Sin embargo, hay que hacer todo lo humanamente posible para ser el coordinador de defensa de los distritos de la cuatroté.

Al final, la última acometida de la infantería guinda no se libra en las calles ni en las plazas, sino en ese campo minado llamado LA ENCUESTA. Y ahí, los ejércitos improvisados —los que reparten volantes como si fueran hostias, los que confunden estrategia con chisme de esquina— terminan siendo más un estorbo que un activo.

Porque cuando se trata de medir simpatías y voluntades, la tropa territorial no es brújula ni radar: es ruido, es masa, es humo.

Así que, paradójicamente, quienes se presentan como guardianes de la hegemonía acaban siendo los primeros en desorientar a su propio general.

Y en ese caos, lo único seguro es que la encuesta no se gana con ejércitos de papel, sino con la suerte caprichosa de un dado lanzado al aire.

Este es el escenario guinda, donde ha estado funcionando este sistema por años.

No quiero imaginar el incierto modelo panista que se proponen inventar sobre las rodillas. ¡Inocentes!

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.