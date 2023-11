Trump is back

Publicidad - LB2 -

La nación del águila americana no atraviesa por su mejor momento, al menos eso perciben millones de norteamericanos que en menos de un año podrían reelegir presidente, a el actual o a su antecesor.

Donald J. Trump ya sorprendió en 2016; año en el que derrotó a la poderosa ex secretaria de Estado, ex senadora y ex primera dama durante ocho años Hillary R. Clinton. Antes de eso barrió a la nomenklatura del Partido Republicano en las elecciones primarias de aquel año.

El discurso trumpista prometía “hacer grande a América otra vez”, restringir la inmigración, cuestionaba la globalización económica y optaba por el unilateralismo y el proteccionismo. “Estados Unidos primero”.

El trumpismo de alguna forma ha catalizado la inconformidad de amplias capas de la sociedad norteamericana que han visto como dentro de la lógica del libre mercado a ultranza; los habituales puestos de trabajo de estadounidenses se iban a China, México u otros muchos países.

El ingrediente racista se incluye en la fórmula que mantiene a Trump con fuertes posibilidades de regresar a la oficina oval, cosa nada nueva, demócratas o republicanos, los gobiernos estadounidenses siempre han separado familias y criminalizado a los trabajadores migrantes de acuerdo a los tiempos políticos y económicos.

Por ejemplo, la administración Obama deportó a muchos, muchos más migrantes sin documentos que la administración Trump. Lo mismo pasa en la administración Biden, a quien Trump acusa de incompetente, entre otros temas, respecto a la seguridad en la frontera.

Si bien, durante la administración Trump el déficit del gobierno federal aumentó, sus años se perciben como económicamente mejores en mucho tiempo. El “Estados Unidos primero” de Trump produjo empleos bien remunerados para los estadounidenses, bonanza incluso perceptible para los migrantes sin documentos.

La pandemia por COVID-19 frenó la economía mundial, haciendo que Estados Unidos de América entrara en recesión económica en el 2020, sin embargo el empleo perdido comenzó a recuperarse rápidamente. Al perder las elecciones con Biden, Trump no pudo presumir el haber creado más puestos de trabajo que otros presidentes, a pesar de la pandemia.

Los tiempos de Trump de gasolina barata, precios de víveres y servicios mucho más accesibles que los de hoy, hacen que muchos estadounidenses añoren su presidencia ante las presiones inflacionarias que evaporan los ingresos del habitante promedio.

Hoy según datos disponibles, la economía de los Estados Unidos ha podido evitar una recesión predicha por muchos, se encuentra experimentando empleo pleno y crecimiento económico; no obstante, este crecimiento económico es artificial y está determinado por una expansión del gasto público asombrosamente deficitario con fines eminentemente electorales.

Este enorme gasto fiscal hace que la “inflación real” siga presionando a la población norteamericana y difícilmente va a ceder, aunque el crecimiento económico y una inflación “nominalmente controlada” pareciera ser la apuesta para la reelección de Biden.

Estados Unidos de América se encuentra actualmente financiando dos guerras, la de Ucrania y la de Israel, gasto billonario que tiene que ver con evitar una recesión económica pero que cobrará factura a los trabajadores y negocios norteamericanos al incrementarse inevitablemente el costo del dinero.

Trump, quien no hizo nuevas guerras o intervenciones militares, asegura que ni la guerra de Ucrania ni la de Israel hubiesen ocurrido con él en la Casa Blanca, algo que no suena tan ilógico dada la cronología de los hechos que antecedieron a ambas guerras y dado el estilo que el expresidente mostró en los asuntos exteriores. Esto convencerá sin duda a muchos votantes.

Todo lo anterior, algo tiene que ver con las en su mayoría atestadas concentraciones de simpatizantes que tienen lugar en las giras de Trump por el “país de las oportunidades”; es evidente que el expresidente sigue contando con el apoyo de las bases que lo impulsaron en 2016, a pesar de contar con la animadversión de la mayoría de los medios de comunicación y del establishment norteamericano que no ha escatimado en promover procesos penales en su contra. Las mediciones disponibles indican que Trump está de regreso.

“De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia.”

(I Crónicas 29, 12)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.