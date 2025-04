Trump está loco… pero tiene razón.

Publicidad - LB2 -

“…Because tariffs are going to make us rich as hell…”

Donald J Trump dando su opinión sobre los aranceles

Corría el año de 1993, cuando su servidor, recién egresado del Tecnológico de Ciudad Juarez, acababa de ser promovido de técnico de Mantenimiento a Ingeniero de Manufactura. Y como tal, tuve la fortuna de ser asignado al equipo que habría de transferir varias líneas de producción desde Winchester, un pueblo perdido en el estado norteamericano de Kentucky a nuestra querida Ciudad Juarez.

- Publicidad - HP1

Aunque mi inglés en aquel tiempo era muy básico, fue suficiente para entablar comunicación con la gente principalmente señoras mayores, que operaban aquellas líneas de producción. Desde luego que el enfoque de aquella comunicación era el entrenamiento en el proceso que habríamos de traer a nuestra ciudad, pero, eso no nos limitaba para intercambiar nuestras visiones y opiniones sobre el mundo en que vivíamos.

De una de esas charlas más allá de lo estrictamente profesional, recuerdo que una de aquellas señoras me dijo, “No se lleven nuestros trabajos”. Ella sabia que nosotros no íbamos por sus trabajos nomas porque si, nosotros éramos simples peones de toda una estrategia de “desindustrialización” que ya para esos años estaba a marcha total moviendo las operaciones industriales de su país, a países de bajo costo de mano de obra, principalmente a Mexico.

También debo decir que por aquellos años, ya era yo militante del PRD, por lo que mi respuesta no estuvo exenta de carga ideológica, “No voten por los Republicanos” le dije. Efectivamente, en los años previos a la entrada en vigor del TLC, la derecha norteamericana, principalmente a partir de la era Reagan, abogaba por el “libre comercio” mientras que los Demócratas, se oponían por la pérdida de empleos que aquella política supondría.

A final de cuentas, todos conocemos el desenlace de aquel periodo: el “libre comercio” se impuso como política global, eje del neoliberalismo, con la consiguiente salida de plantas de producción de Norteamérica; y a medida que más países se alejaban del -entonces- recién fallido socialismo y abrazaban el capitalismo, o por lo menos la apertura comercial, mas procesos industriales se globalizaban.

La transferencia de procesos de norte a sur continuo por varios años más, hasta que, ya iniciada la primera década del nuevo milenio, a nosotros también nos toco ser afectados, cuando los chinos abrieron su economía y absorbieron procesos que nosotros habíamos importado.

Durante estos años, y a la fecha, me ha tocado participar en no pocas transferencias, y aunque siempre ha sido algo bueno para nosotros acá en Juarez, no puedo dejar de pensar que no son posiciones de trabajo recién creadas, sino posiciones de trabajo que alguien esta perdiendo, con el consabido impacto negativo que eso conlleva.

Y mas aun como en el caso de aquel primer pueblito en el que me tocó trabajar, donde aquella planta era la principal fuente de empleos en esa región. Con la planta cerrada, aquel lugar se convirtió en un pueblo fantasma, y así como ese, hay cientos o miles más a lo largo y ancho del país del norte.

Y para colmo, en paralelo a la perdida paulatina de empleos industriales, el gobierno norteamericano fue desmantelando, poco a poco, el llamado Estado Benefactor que había servido como red de soporte para paliar un poco los efectos de esas políticas económicas.

A partir de Reagan, con el neoliberalismo impuesto, se creyó, como dogma de fe, que el mercado habría de regular los flujos económicos y repartir entre toda la población los beneficios de la bonanza económica. La verdad es que los principales ganadores de la bonanza neoliberal son los grandes corporativos.

La distancia salarial y de ingresos entre los altos directivos de las corporaciones, y el trabajador promedio norteamericano ya es abismal, y ahí esta la clave del éxito del culto Trump: en la promesa de que la bonanza y los viejos empleos habrán de regresar. Trump le atinó, tiene razón. El problema es que miente.

Así es, miente porque no es verdad que la aplicación de aranceles, de la manera estúpida como los implementó, va a hacer que la industria norteamericana renazca. Miente porque no es verdad que los migrantes se estén robando los empleos de los nacionales, ni que sean torvos delincuentes que vienen a aprovecharse del sistema.

Miente porque las políticas de inclusión no pretendían darles empleo a minorías solo por el hecho de serlo, sino que buscaban darle piso parejo a todos los que buscan oportunidades fueran del grupo social que fueran. Miente porque no es verdad que está encontrando abuso, dispendio o fraude en el gobierno; realmente lo que quiere hacer es poner a los ineptos acólitos de su culto en control de la burocracia.

Y la mentira mas grande de todas, no es verdad que los países del mundo se estuvieran aprovechando de los norteamericanos, mas, bien al contrario, fueron sus lideres tanto políticos como de negocios quienes se han venido aprovechando del trabajo y los recursos de todo el mundo, literalmente, e incluidos los gringos, para hacerse inmensamente ricos.

Lo anterior aplica para los dos partidos políticos, tanto Demócratas como Republicanos, organizaciones que ya de tan desdibujadas, es muy difícil diferenciar ideológicamente una de la otra. Hoy, la única diferencia la hace el culto Trump, que se ha adueñado del partido republicano.

Ahora bien, el hecho de que el loco de la Casa Blanca haya dado al clavo con el meollo del problema, no implica que lo quiera resolver, de hecho, ni pretende ni le interesa resolverlo, al ególatra en jefe lo único que le interesa es alimentar su ego y, desde luego, hacerse mas rico. Terrible paradoja porque será a costa de esa gente que ciegamente cree en él.

La verdadera solución -que por el momento se ve cuesta arriba- seria imponer un impuesto a la riqueza, seguido de un programa de reindustrialización, así como de capacitación masiva en las nuevas tecnologías, porque aquellas plantas de ensamble manual que se fueron años atrás no serían competitivas en los Estados Unidos así como se fueron, ahora habrían de ser centros de alta tecnología.

Así mismo habría que regularizar la estancia de miles, o millones, de migrantes ilegales que actualmente aportan mucho a la economía norteamericana, aunque los trumpistas lo quieran negar.

Lo malo es que los Demócratas, quienes deberían estar levantando esta o alguna otra bandera en oposición a Trump, simplemente están dormidos. La estrategia que están siguiendo, con honrosas excepciones, es nadar de muertito, esperando que Trump se hunda solo, para ellos retomar el poder, no porque tengan alguna propuesta de cambio, sino porque son la opción menos pior.

Es cuánto.

En Ciudad Juarez Chihuahua, a 15 de abril del 2025

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.