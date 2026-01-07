Total, fracaso en el combate a la violencia contra las mujeres

Publicidad - LB2 -

En México, hablar de “combate” a la violencia contra las mujeres se ha vuelto un ejercicio retórico. El Estado presume estrategias, protocolos y campañas, mientras la realidad presume miedo, impunidad y cifras que no cuadran con el discurso oficial.

DATOS ACTUALIZADOS

De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2024 se registraron 33,241 homicidios en el país. La tasa de homicidios en mujeres fue de 5.6 por cada 100 mil, un indicador que revela que la violencia letal contra ellas no es un fenómeno marginal.

En cuanto al feminicidio, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y agosto de 2025 se registraron 444 feminicidios enMéxico, lo que equivale a un promedio de 1.8 asesinatos de mujeres por día. Estas cifras sólo consideran los casos clasificados oficialmente como feminicidio, dejando fuera un número indeterminado de muertes violentas reclasificadas como homicidio doloso, suicidio o causa indeterminada.

El estado de Chihuahua se mantiene como una de las entidades con mayor incidencia. De enero a junio de 2025 se reportaron 21 feminicidios, colocando a la entidad entre los primeros lugares a nivel nacional.

IMPUNIDAD, EL EJE DEL FRACASO

La constante que atraviesa todos los niveles del problema es la impunidad. Amnistía Internacional ha señalado que la falta de presupuestos suficientes, la aplicación deficiente de la ley y la omisión institucional impiden avances reales en laprevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Las carpetas de investigación se acumulan, las órdenes de protección se incumplen y los agresores reinciden. La violencia no se contiene porque el mensaje práctico es claro: agredir no tiene consecuencias.

VIOLENCIA DIGITAL, OTRO FRENTE ABIERTO

La violencia contra las mujeres no se limita al espacio físico. Según el INEGI, durante 2024, 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en México. En los casos de insinuaciones sexuales, chantaje o difusión de contenido íntimo, las mujeres representan casi el 30% de las víctimas, una proporción significativamente mayor que la de los hombres.

CONCLUSIÓN

El fracaso es estructural. No basta con cambiar nombres de delitos, crear nuevos institutos o multiplicar discursos. Mientras no haya prevención eficaz, investigación profesional y sentencias firmes, la violencia seguirá siendo parte del paisaje cotidiano.

El Estado llega tarde, mal y con excusas. Y mientras eso no cambie, las cifras seguirán creciendo, aunque se maquillen en los informes oficiales.

EL FRACASO ESTÁ EN:

Los datos, no el discurso.

• En México, 1.8 mujeres son asesinadas cada día por razones de género.

• Muchas muertes violentas no se investigan como feminicidio, se reclasifican.

• Chihuahua** sigue entre los estados con mayor incidencia.

• La impunidad es la constante: denuncias sin sentencia, órdenes sin vigilancia.

• La violencia también es digital: 10.6 millones de mujeres víctimas de ciberacoso.

El problema no es la falta de leyes.

El problema es que no se aplican, no se investigan bien los casos y no se castiga al agresor.

Cambiar cifras no salva vidas.

Cambiar nombres a los delitos no hace justicia.

Mientras el Estado llegue tarde, mal y con excusas,la violencia seguirá siendo cotidiana y la impunidad la norma. Así es El Meollo del Asunto.

Fuentes

Daniel E. Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.