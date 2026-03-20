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A partir de la semana que entra ya estaré en posibilidades de platicar más sobre mis condiciones de salud. Por lo pronto nada de movimientos bruscos.

Aguanten vara.

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Mientras tanto me la paso rascándole a los temas de actualidad.

Ya se están calentando los motores y hasta el PRI considera que puede salir a la calle a buscar el voto.

Han engatusado al buen Tony Meléndez, haciéndole creer que tiene posibilidades para ser gobernador de Chihuahua en la justa del 27. ¡No sean así!

En la búsqueda del tema de hoy para Cartapacio, comencé a hojear mis apuntes.

Tengo carpetitas perfectamente ordenadas, que van desde DOCUMENTOS CONVENIENTEMENTE OCULTOS, Hasta lo más trivial como TIZNADERITAS IRREALIZABLES.

Archivo que tiene sub divisiones y apartados como: Denuncias improcedentes; simulaciones sólo por joder; encuestas fake; corifeos reiterativos y otros temas que han utilizado los panistas y sus amanuenses en sus recientes intentos electorales.

En el mero fondo de este archivo descubrí una carpeta empolvada a la que titulé “Chistes y Mamadas”.

Y en primera carátula: REVOCACIÓN DE MANDATO.

Tengo notas desde 2020:

“El intento de revocación de mandato contra Armando Cabada en Ciudad Juárez no prosperó: el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua lo declaró improcedente el 5 de marzo de 2020, porque la solicitud no cumplía con los requisitos de temporalidad establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.”

Motivos alegados por ciudadanos: deficiencias en alumbrado público, mal estado de vialidades e inseguridad.

Requisito legal: se necesitaba reunir alrededor de 55,000 firmas (5% de la lista nominal) para que el proceso avanzara.

Resolución del IEE, 5 de marzo de 2020.

– Resultado: improcedente.

– Razón principal: incumplimiento del requisito de temporalidad previsto en el artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua.

– Consecuencia: el proceso quedó detenido y no se llevó a cabo ninguna consulta ciudadana.

Conclusión

El intento de revocación contra Armando Cabada en 2020 no llegó a consulta pública.

Aunque hubo movilización ciudadana y aprobación inicial para recolectar firmas, el IEE finalmente lo desechó por cuestiones legales de temporalidad.

En términos prácticos, Cabada concluyó su mandato sin enfrentar un proceso de revocación efectivo.

Todo este mitote lo armó Jesús Salais y un equipo de cuatro o cinco incondicionales.

Entre ellos un par de ingenuos financiadores del proyecto.

El caso es que no funcionó pero guardó el truco para sacarle provecho más adelante.

Ahora el objetivo se llama Cruz Pérez Cuéllar y los motivos para exigir la revocación de mandato, son los baches en la ciudad, inseguridad y una incomprobable ruta de corrupción.

Este “proyecto”, lo tengo en la carpeta de chistes y mamadas, porque el grado de factibilidad es prácticamente imposible de realizar.

Las matemáticas lo dicen. No yo.

Veamos.

Para que el IEE autorice la revocación de mandato exige entre otras cosas que los convocantes (o sea, Salais y asociados) consigan poco más de 57 mil firmas.

Este esfuerzo requiere no solamente brigadas de operadores en las colonias, sino billete para comprar voluntades.

Para conseguir 57 mil voluntades se requiere un mínimo de 15 a 20 millones de pesos.

Y si los tuviera disponible Jesús Salais, listos para gastarlos. Y si por azares del destino se autorizara el ejercicio de revocación de mandato, saldría la población a decidir si el alcalde sigue, o lo chispan.

Es cosa de matemáticas.

Supongamos que se abre la consulta pública.

Los 57 mil ciudadanos molestos por la actuación del alcalde saldrían a ratificar su inconformidad, ¿Verdad?

Mientras que el alcalde trae un costal de 354 mil votos que activaría en su mento.

Supongamos que de estos 354 mi, a la mitad le da weba ir a manifestar su voluntad ese día, los cartones quedarían 177 mil a 57 mil a favor de Cruz.

¿No te da risa?

Por eso tengo este tema en el archivo de chistes y mamadas.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.