Tik Tok, se va…

Publicidad - LB2 -

Pongamos todo en perspectiva

De cara al 19 de enero, fecha en la que se prevé que el gobierno de Estados Unidos implemente un bloqueo a las operaciones de TikTok en el país vecino del norte, es momento de detenernos un poco y analizar ¿qué carajos está sucediendo? La decisión de cerrar la plataforma en Estados Unidos ha generado un ruido mediático considerable, y no es para menos, considerando que TikTok cuenta con aproximadamente 170 millones de usuarios en ese país.

De acuerdo con fuentes especializadas, TikTok prepara el cierre de su plataforma en Estados Unidos a partir del próximo domingo. Esta medida iría más allá de lo que exige la ley aprobada por el Congreso, que simplemente prohibía nuevas descargas de la aplicación, con la llegada del fatídico día los usuarios actuales serán redirigidos a un mensaje sobre la nueva legislación, presumiblemente se cree que pondrán el contacto de representantes populares para que usuarios los presionen para dar revés, o al menos comprar más tiempo de vida.

- Publicidad - HP1

La ley en cuestión, adoptada en abril de 2024, obliga a la empresa ByteDance a vender su filial de TikTok en Estados Unidos antes del 19 de enero, un día antes de la investidura presidencial. Los congresistas justifican esta medida alegando que los datos y contenidos en la aplicación podrían ser utilizados por las autoridades chinas, un argumento que ByteDance ha negado rotundamente.

Por su parte ByteDance ha rechazado las ofertas de inversores estadounidenses, como la del empresario Frank McCourt, quien se mostró dispuesto a comprar TikTok por 20 mil millones de dólares. En respuesta, TikTok acudió a la Corte Suprema para intentar invalidar la ley argumentando que viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. sin embargo, la decisión aún está pendiente y no parece que va a cambiar.

El presidente electo Donald Trump ha pedido a los magistrados posponer el fallo, argumentando que es capaz de encontrar una salida favorable al caso, mientras tanto, las directivas de TikTok han asegurado a sus empleados en Estados Unidos que su empleo, salario y beneficios se mantendrán, independientemente del resultado poniendo aún más suspenso a esta telenovela de muy alta manufactura a mi gusto..

Un número considerable de creadores de contenido han manifestado cómo TikTok ha cambiado sus vidas, especialmente por el modelo de monetización en Estados Unidos, donde se ha convertido en la principal fuente de ingresos para millones de usuarios y la posible desaparición de TikTok representa una amenaza directa a su sustento económico.

En otro orden de ideas y en un giro interesante, se han barajado numerosos nombres como posibles compradores de TikTok, entre ellos, Elon Musk fue “nominado”, aunque TikTok desmintió cualquier acercamiento. Por otro lado, el famoso creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, confirmó que tiene una oferta para adquirir la plataforma antes del 19 de enero de 2025. En un video viral, MrBeast reveló que había logrado reunir los recursos necesarios tras reunirse con un grupo de multimillonarios.

Por otro lado el presidente electo Trump, de acuerdo con información de fuentes cercanas ha revelado el Washington Post, está considerando emitir una orden ejecutiva para suspender la prohibición de TikTok por 60 a 90 días, lo que podría dar tiempo para encontrar una solución, sin embargo, funcionarios del Departamento de Justicia han señalado que el control de ByteDance sobre TikTok representa problemas de seguridad nacional, dado el posible acceso del gobierno chino a datos de usuarios estadounidenses.

Usuarias y usuarios furiosos han amenazado con boicotear otras redes sociales como las de Meta o X, y muchos han migrado masivamente a Xiaohongshu, también conocida como RedNote, convirtiéndola en la plataforma más descargada en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que si algo aborrecen los estadounidenses son dos cosas, a su gobierno actual y a los multimillonarios dueños de las plataformas tecnológicas, es decir, elon Musk y Mark Zuckerberg.

Concluyendo, si es que se puede concluir hoy, es que el movimiento del gobierno estadounidense respecto a TikTok parece habérsele salido de las manos. No solo ha generado un descontento masivo entre los usuarios, sino que también ha abierto la puerta a otras acciones, como la presentación reciente por parte del Departamento de Defensa de una lista de 134 compañías chinas que representan un riesgo para sus intereses, incluyendo a Tencent, uno de los emporios de videojuegos más importantes actualmente, dueños de titulos como League of Legends (132 millones de usuarios globales) o Call of Duty Mobile (57 m,illones de usuarios mensuales). Estas medidas indican que la tensión entre Estados Unidos y China en el ámbito tecnológico está lejos de terminar.

El caso TikTok podría ser solo el comienzo de un escenario mucho más complejo en el que la seguridad nacional, la política internacional y la economía digital están entrelazadas de manera inexorable. La manera en que se resuelva este conflicto sentará un precedente importante para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China, así como para la libertad de expresión y la protección de datos en la era digital.

Carlos Villalobos Opinólogo por convicción, fotografo de conciertos, entrevistador y maestro digital. Coordinador de "El Garage Istmeño". Originario de Oaxaca, Oax.