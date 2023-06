¡Tengan sus cuernos!

Publicidad - LB2 -

Antes que otra cosa, permítanme descifrar el título de este artículo. Esa expresión se usaba hace varios ayeres para mostrar su desdén o molestia con algunas personas. Tiempo después, evolucionó y se les mandaba por un tubo (imagino que del desagüe) y hoy, se manda a las personas a la… un término impublicable. ¿A quienes les adjudicó la cornamenta? A los cada día más numerosos extorsionadores, en muchos ámbitos. Hace tiempo advertí a hombres y mujeres ya mayorcitos de edad, que no hagan caso de bellas o apuestos jóvenes que quieren «Todo con ustedes«, es un fraude evidente, entendamos, nuestro tiempo ya pasó, del verbo «No más, that’s all, E tutto«. Recordemos la canción de José José de nombre «Seré«, «Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado…«, ya encarrerado, otro verso de esa hermosa canción, «Seré, un sueño que si se cumplió, un potro que nadie domó, solo los años…«, como podemos y debemos ver, nuestros años ya pasaron. Esos jóvenes de portada o jovencitas bellísimas, lo único que buscan es estafarlos. En mi caso, cuando me llegan solicitudes de amistad de jóvenes despampanantes (regularmente militares de USA en activo) y la burda mentira que alguna dama quiere entregarme su fortuna consistente en varios millones de dólares… se topan con pared, sólo sonrío, no soy ambicioso, ni crédulo. Los invito a hacer lo mismo.

«Prefiero la muerte antes de fallarle al presidente, bu, bu (lloriqueos)«.- una disculpa, los domingos no toco temas de política, hoy, es una excepción. Esa grotesca declaración, provino del coordinador de la bancada de senadores de Morena (el malquerido), Ricardo Monreal, ¡que poca vergüenza! De un político del cual se esperaba más. El presidente lo castiga con el látigo de su desprecio y ahí está el muy abyecto jurándole «Amor eterno e inolvidable» al depredador de México, en un capítulo mas de… «Pégame pero no me dejes«, ¿y la dignidad Dr. en Derecho? ¿Así de barbero pretende ser presidente de la república? Que desagradables son los tiempos políticos actuales en nuestro país, desde el momento que los aspirantes a ascender a la máxima posición de la nación, permiten y aspiran ser llamados CORCHOLATAS, ¡respétense un poco, carajo!

«El hombre es un animal que estafa, y no hay otro animal que estafe fuera del hombre»

Edgar Allan Poe



«Calenturas y fiebres otoñales, largas o mortales»

Anónimo



«Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización»

Ernesto Sábato

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.