Sumas y Restas políticas

Publicidad - LB2 -

Un cambio político es toda transformación que acontece a un sistema político, y a sus componentes que son los partidos, donde se puede establecer una comparación entre un estado precedente y otro sucesivo y los cambios afectan a todo participante. El cambio puede realizarse de forma pacífica o violenta”

Cuando desde el poder se detona un proceso de cambio que cimbre a las estructuras políticas es obvio que vengan reacomodos y reajustes dentro de las estructuras de sus componentes porque los integrantes de esas estructuras no desaparecen de la faz de la tierra por arte de magia, sencillamente buscarán acomodarse en las estructuras cambiantes, y ganadoras, que mejor le ajusten a sus intereses primero, y después a su pensamiento político.

- Publicidad - HP1

Esto sucede cierta y tradicionalmente con la emigración de las bases militantes y simpatizantes hacia las estructuras políticas que mejores expectativas de crecimiento y poderío van reflejando en el proceso de transformación política, nadie buscará estancarse o perder y, sobre todo trabajar para perdedores porque buscarán acomodarse a la transformación, iniciada por otros, porque será el camino más rápido de lograr avances o posiciones políticas, pero por lo regular se irán a la fila, salvo en alianzas.

En algún lugar del universo político deberán acomodarse los disidentes de las estructuras que están siendo muy afectadas por el proceso de transformación política que, al írseles reduciendo los espacios de poder y control, obviamente la canasta de beneficios ya no podrán satisfacer a todos, dando paso a las inconformidades que originan el EXODO.

Puse líneas arriba que lo que buscaban los que son disidentes eran primero los intereses y después la filosofía política porque quienes por convicción de filosofía y principios políticos fueron los que se unieron al principio dando paso a conformar los nuevos componentes políticos, el valor de ser fundadores, por lo que posteriormente unirse serán por los intereses y oportunidades en búsqueda y, ¿políticamente son coincidentes en su filosofía?, la respuesta forzosamente deberá ser si en la mayoría de los conceptos, objetivos en las metas y visiones de país que pudieran llevarlos a unas coincidencias, porque de lo contrario no podrían participar abiertamente en la actividad política y en la militancia del componente o partido, pudiendo tener diferencias muy marcadas en las formas y los procesos para lograrlos pero en lo demás forzosamente debería haber algunas coincidencias muy importantes.

Sumar no significa que políticamente se adueñen del componente o partido a donde se suman pero, podría suceder dependiendo del ejercicio político de los militantes originales, fundadores y nativos de esas fuerzas políticas.

Tenemos, y es obligado hacerlo, que recordar que los cambios sociales se generan por las influencias de la política, la economía, las normas del comportamiento, los sistemas de valores y las modificaciones culturales que sufre un país o grupo sociocultural y forzosamente tendrás que ser coincídete para poder acomodarte con armonía de pensamiento en cualquier grupo político naciente de la transformación, cualquiera que sea la causa de la transformación los que se suman al EXODO de los partidos tendrán que, en alguna parte, ser coincidentes a donde llegan, pero jamás antagonistas a principios y valores.

En la transformación política que sufre México, en estos tiempos, el que está siendo mucho más dinámico en el EXODO de militantes y liderazgos es el PRI, el partido político que alguna vez tuvo hegemonía absoluta en la política mexicana, sencillamente no había más que el PRI en el horizonte de desarrollo de los jóvenes y viejos políticos que rotaban en los mandos y era tan poderoso y controlador de toda las administraciones y poderes públicos que tenía suficiente para poder repartir las posiciones administrativas y de elección popular a conveniencia del ejecutivo federal en turno.

El primer gran ÉXODO importante del PRI se dio con la salida de los más renombrados políticos de izquierda PRIISTAS encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador entre otros y junto con los miembros históricos de la Izquierda, que no eran PRIISTAS, como Heberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García entre muchos otros políticos de la izquierda que formaron el 5 de Mayo de 1989 el PRD, el primer partido de izquierda importante en México y con fuerza política a nivel nacional.

Ese primer ÉXODO del PRI se da precisamente con todos aquellos que se identificaban en el ala izquierda del partido, unos partieron del PRI junto con los liderazgos y otros se fueron sumando conforme se les fueron cerrando las oportunidades a la gente del ala izquierda del PRI en las posiciones de poder y en el partido y, ocurrió ante la llegada e incorporación de los liderazgos neoliberales en las dirigencias partidistas, todos encabezados por Carlos Salinas de Gortari ya en el poder obviamente.

La etapa Neoliberal durante 20 años le dio la oportunidad a los luchadores de la izquierda de poder ir construyendo las bases, la experiencia y la penetración popular cobijados por el manto del PRD quienes posteriormente en el EXODO PRDISTA da paso a la formación de Morena en el 2015 encabezados por Andrés Manuel López Obrador naciendo así el partido más fuerte de izquierda que ha logrado gobernar a México y convertirse en una partido poderoso que gobierna 23 estados hoy en día y el territorio nacional en la presidencia de la república y todo ello en tan solo 5 años en el poder y 8 desde su fundación como partido Morena.

1989, 2006, 2012, 2015 y 2018 marcan sin duda alguna las etapas previas decisivas para la URGENTE transformación política del país en donde, al día de hoy, vuelve a darse un EXODO de militancia PRIISTA, la desaparición natural del PRD y el debilitamiento sistemático de los partidos PRI Y PAN encaminándose el nuevo ente político de MORENA como el partido rector de la vida política, económica y social del país.

No es de dudarse que los participantes en los EXODOS políticos que no logren acomodarse como militantes y sumados a quienes resulten de la disolución de la ALIANZAS EXODISTAS, más lo que nunca se identificaron en MORENA, se volcarán a formar el nuevo ente político que estará compitiendo por primera vez en el 2030.

La derecha buscará conservar su identificación neoliberal a través del PAN, no sufrirá ningún éxodo, pero deberá sufrir un proceso muy profundo de transformación donde deberán, las militancias leales a sus principios y valores, arrebatarle el poder, y el subsidio de costo de vida, a Ricardo Anaya y todo lo que representa.

El único universo que existe para los EXODISTAS políticos es México y los entes políticos que se han conformando, ya sea de izquierda o de derecha, y ellos ya con el tiempo se agruparán de acuerdo a sus pensamientos, coincidencias, intereses e inconformidades para formar las nuevas fuerzas políticas en el país, es un proceso natural y predecible como suceso político que no deberá espantar a nadie y que dará inicio en el 2025.

El camino viable para los EXODISTAS PRIISTAS es Morena en forma definitiva o provisional por estas elecciones y, si son de cetro izquierda pero no les agrada Morena, entonces lo viable es Movimiento Ciudadano, y para los PRIISTAS de derecha, y simpatizantes neoliberales, la viabilidad es el PAN.

Siempre hasta 1998 el PRI, en sus tiempos de Nacionalismo Revolucionario, aglutinó en sus filas, y perfectamente bien estructurados, a las izquierdas, a los revolucionarios, a los nacionalistas revolucionarios, a las organizaciones de campesinos, obreros y trabajadores, a las organizaciones populares, a la derecha y a la derecha empresarial, a las élites y a las cúpulas políticas y económicas todos ellos militaron y ejercieron su carrera política dentro del PRI hasta que llegó el año de 1989 donde las izquierdas abandonan el partido.

Las SUMAS para Morena en tiempos electorales, y más ahora, son de vital importancia, y forzosa necesidad, para que la transformación del país avance al SEGUNDO PISO de los seis pisos que recorrerá la ruta que deberá consolidarse en el proyecto de nación de origen por el cual votamos en 2018.

¿Les causan extrañeza que los militantes y liderazgos del PRI se acerquen a Morena para hacer unos Alianza, y otros incorporarse?

El caso es que hay un nuevo EXODO en el PRI y todos esos militantes en éxodo se acomodarán en alguno de los dos partidos que realmente representan una alternativa política y no un fracaso de un proyecto perdedor, nadie se arrima a los perdedores, entonces ¿porque alarmarse? Por el hecho natural de que los EX PRIISTAS se están acercando a MORENA cuando las fuerzas EXODISTAS del PRI realizan ALIANZA con Morena y no se afilian al partido.

EL ENFADO Y EL ENCONO se manifiesta cuando los inconformes, y los opositores, no aceptan que Morena SUME para las elecciones dando a entender que prefieren que se sumen los opositores cuando está en juego las mayorías calificadas.

Morena no le está cediendo espacios a los que llegan, Morena está consolidando su triunfo electoral 2024 para alcanzar el camino de la consolidación de la transformación de México.

Sería bueno preguntarse:

¿Por qué los empresarios lejanos a la 4T no le están metiendo recursos al proyecto electoral opositor para lograr la presidencia en 2024?

Es simple la respuesta, nadie invierte en un proyecto perdedor, el país simplemente rebasó a los partidos de oposición y 23 arcas estatales les están cerradas.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.