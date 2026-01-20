¿Sinónimo de abyección? María Corina Machado.

Publicidad - LB2 -

“Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”

Opinión de Trump respecto a María Corina Machado

Yo no soy experto en Venezuela; no tengo plena certeza de que porcentaje de su población apoyaba el régimen de Maduro, y antes al régimen de Chavez; tampoco tengo certeza de que la oposición haya ganado las elecciones presidenciales del 2024 como lo afirman los seguidores de María Corina Machado.

Si sé que históricamente los Estados Unidos, a través de la CIA y varias de sus agencias de gobierno, le inyectan dinero y recursos a los grupos que le son afines. Así lo han hecho desde que la bipolaridad política se estableció en el mundo, al final de la segunda guerra mundial; y así lo siguieron haciendo después del colapso de la Union Soviética.

No sé qué tanto de la crisis económica-social que vive Venezuela es derivada de sus propios errores, excesos y corruptelas, y cuanto es derivado del injusto bloqueo que le ha impuesto el vecino país del norte con el único fin de crear una crisis económico-social.

Si se que dicho bloqueo, similar al que por décadas le han impuesto al pueblo de Cuba, no tiene por fin imponer un régimen democrático, como hasta antes de Trump decían los lideres norteamericanos, sino realmente imponer un gobierno afín a la política gringa, y a sus intereses comerciales. Si el régimen que surge de sus intervenciones es democrático, pues qué bueno, ya es un plus, pero si no, no importa, eso es secundario en tanto se cumpla lo primero.

Si se que muchos de los que están fuera de Venezuela, sean exiliados políticos o por motivos económicos, le echan la culpa de sus devenires al régimen chavista-madurista, y que cuando el gobierno del hombre naranja secuestró a Nicolas Maduro, muchos de esos exiliados salieron a las calles para tener un ruidoso festejo, pero no se cuantos adentro de Venezuela salieron a festejar dicho acto de guerra, no tuve oportunidad de verlos, me imagino que los hubo.

Tampoco sé si los que, dentro de Venezuela, protestaron en contra de la intervención norteamericana y el secuestro de Maduro, lo hicieron por convicción o por obligación; pude constatar, en los videos a los que tuve acceso, que si era un contingente bastante significativo en cuanto a su número, pero eso es un hecho que tampoco aclara ninguna de mis dudas.

No se si Nicolas Maduro realmente se asoció a los grandes carteles del narcotráfico para enriquecerse, como dice el gobierno de Trump. Pero si se que el Cartel de los Soles, que era uno de los múltiples cargos que se utilizaron como argumento para sustraerlo de su país de la manera como lo hicieron, no existe, nunca existió. Como tampoco existieron las armas de destrucción masiva que le sirvieron de pretexto a Bush hijo para llevar a los Estados Unidos a su enésima guerra de intervención.

Por otra parte, si sé que el aspirante a dictador que dirige los destinos de la nación más poderosa del mundo puso en puestos clave de su administración al personal más inepto del que se puedaechar mano, por tanto, no nos extrañe que solo hagan el hazmerreír durante el juicio a maduro.

Como ejemplo podemos citar el cargo por acopio de armas que si le mantuvieron, y que no aplica al acusado porque en su país si estaba habilitado para tener las armas que quisiera. De la falacia del cartel de los soles, ya no es necesario hablar.

Todo lo anterior es en cuanto a las dudas y certezas que tengo sobre tema de Venezuela, su ahora derrocado líder y las circunstancias en las que se dio su caída. Ahora quiero pasar a un tema del que no tengo duda, por el contrario, tengo plena certeza, y que es el relacionado con la líderesa de la oposición, María Corina Machado.

Sabemos perfectamente que la señora Machado ya desde antes había solicitado la intervención norteamericana en su país, porque, no tenemos la menor duda, de haber llegado al poder se habría plegado a los dictados gringos sin el menor pudor.

Sabemos también, que el gobierno norteamericano sostuvo con recursos su movimiento, por las mismas razones del párrafo anterior, y que fue gracias a ellos que pudo salir de Venezuela para ir a recibir el demeritado premio Nobel.

También sabemos que Trump hizo un gran berrinche poque no le dieron el premio de marras a él, sino a la señora Machado, y que eso la descalificó en automático ante los ojos del filo-nazi para ser la heredera del poder una vez que sus muchachos derrocaran a Maduro.

Y finalmente, ahora me queda perfectamente claro, si es que algina vez lo dudé, que la señora Machado era capaz de llegar al nivel de abyección mas inenarrable, es decir, es capaz de arrastrarse por el suelo hasta llegar a los pies del presidente estadounidense, besarle los zapatos -por no decir que le plantó el ósculo en el último orificio del tracto digestivo de Donald- y entregarle el devaluado premio Nobel que tanto codiciaba el susodicho, todo con el fin de que se le levantara el castigo, y se le entregara el poder.

Trump recibió la medalla tan contento como un niño mimado que logra lo que quiere después de hacer un mega berrinche para después, sin ningún rubor, despedir a la señora Machado de la Casa Blanca, sin medalla y exhibida en su indignidad.

¿Es eso lo que festejan los venezolanos por el mundo, y la derecha en nuestro país?

Parece que sí.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.