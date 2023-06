Sin transparencia, ¿no hay democracia?

Publicidad - LB2 -

Cuando aumenta la información verídica en la sociedad al generalizar el acceso a la misma que genera el poder público, se propicia, en consecuencia, un mejor conocimiento de las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen en la sociedad, y se abren nuevas y amplias perspectivas para el conocimiento y la acertada toma de decisiones por parte de los ciudadanos. El conocimiento es cultura, pero también el conocimiento es poder.

Por lo tanto, la transparencia y el acceso a la información detonan el conocimiento. No se puede mantener a un pueblo informado cuando se decide desde las cúpulas qué informar y qué no, qué dar a conocer y qué resguardar durante períodos de tiempo establecidos. No se puede ser coherente y transparente cuando se decide no informar, no transparentar y se resguardan de manera confidencial los expedientes.

Se debe considerar que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información para el público. Ayuda a que el público forme una opinión sobre el estado de la sociedad y las autoridades públicas. Fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a confirmar su legitimidad. Por lo tanto, todos los documentos públicos son, en principio, públicos y solamente pueden ser retenidos y reservados para proteger otros derechos e intereses netamente legítimos, como la seguridad nacional, mediante protocolos determinados que autoricen su retención y reserva al público.

Un país transparente e informado con veracidad allana su camino hacia la democracia. La práctica la hace eficiente, la promueve, la cultiva y la protege ante la hipócrita aseveración fraudulenta de solo ser democráticos porque así lo afirman, buscando una transparencia sesgada, parcial y con destino a sus intereses, ocultando al conocimiento público lo que no les beneficia. Es una miopía democrática ejercida por perversos.

Los opositores de la derecha neoliberal dicen que la transparencia es democracia. Suena muy bonito, son frases impactantes, pero al menos en México no hay antecedentes que indiquen que MÉXICO ES DEMOCRÁTICO, porque según lo descrito anteriormente, en México nunca se ha dado. La transparencia ha estado al capricho y necesidad del gobernante en turno durante el período neoliberal 1984-2018.

La transparencia y el acceso a la información se deben vertebrar en tres vertientes:

La transparencia en la actividad pública a través de la publicidad activa, el reconocimiento y el respeto de la garantía del derecho de acceso a la información pública. El buen gobierno, que se concreta en obligaciones y se vincula a las responsabilidades de los servidores públicos. Las consecuencias derivadas de su gestión.

Y aquí viene lo importante que pone en evidencia toda la hipocresía de la derecha opositora. Pero primero, entendamos lo siguiente:

¿Qué son los Expedientes Clasificados como Reservados <IECR> en el INAI?

Los IECR son un listado de las reservas de información al público realizadas por las áreas de los sujetos obligados y aprobadas por los Comités de Transparencia de los mismos sujetos obligados. Si informan pero ordenan al INAI reservar los expedientes, y el INAI los clasifica como «RESERVADO».

Dicho índice <IECR> deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento o todo el documento que se reservan, y si se encuentra en prórroga.

Veamos un ejemplo de IECR que está clasificado como reservado y que no puede ser conocido por el público, lo cual muestra claramente lo que el INAI ha entendido como transparencia y acceso a la información, siendo su responsabilidad garantizarla. Porque, como dicen los opositores de la derecha, sin transparencia no hay democracia. Veamos si es cierto:

Con la información anterior sostengo entonces que la TRANSPARENCIA jamás ha contribuido a la democracia, ya que el INAI consideró y aceptó 170,264 expedientes de documentos clasificados como RESERVADOS al conocimiento de la opinión pública. Documentos en los que no ha habido transparencia ni acceso a la información por parte de los ciudadanos, quienes no pudieron conocer su contenido.

Para conocimiento de los opositores de la derecha neoliberal, la DEMOCRACIA tiene las siguientes características:

– Fomenta el pluralismo.

– Permite la competencia político-electoral.

– Celebra elecciones auténticas.

– Respeta el principio de mayoría.

Por lo tanto, ¿qué tanto exigen y se preocupan los opositores de la derecha cuando argumentan que sin el INAI no hay democracia? En realidad, lo que existe en ese instituto autónomo es opacidad y reserva de expedientes que niegan a los ciudadanos el conocimiento de los actos ocultos.

A los opositores no les interesa la información, ya que pueden obtenerla en cualquier momento si no está reservada. Lo que les interesa es que el INAI promueva las controversias constitucionales para DETENER las obras de seguridad nacional del gobierno de la 4T. Sin embargo, no pueden hacerlo porque el Senado aún no ha nombrado a dos comisionados para que el INAI tenga un cuórum completo, pueda sesionar y ejercer actos legales y jurídicos.

Ahora bien, el INAI no cuenta con sus dos comisionados faltantes porque en el Senado no se ha logrado la mayoría calificada necesaria para hacer los nombramientos. Para lograr la mayoría calificada, se necesitan los votos de MORENA y los partidos opositores, y aún no se ha logrado.

Ha habido una gravísima intromisión del PODER JUDICIAL en la Cámara de Senadores al ordenar a los senadores convocar a sesión extraordinaria para acordar los nombramientos del INAI, lo cual rompe los debidos procesos. Al decidir los senadores, por mayoría, no convocar a sesión extraordinaria, han caído en desacato judicial todos los 128 senadores, ya que el juez les ordenaba llevar a cabo los nombramientos.

Estamos frente a una crisis gravísima de institucionalidad debido a la violación y falta de respeto entre poderes. El PODER JUDICIAL estará obligado a sancionar a todos los senadores por DESACATO JUDICIAL. Sin embargo, los senadores no pueden ser reconvenidos ni obligados a votar en algún sentido, además de que tienen fuero, por lo que al juez le será complicado justificar las sanciones contra los senadores.

También recordemos las aberraciones en las que ha incurrido el PODER JUDICIAL al otorgar un AMPARO a una persona que había sido nombrada comisionada del INAI y que el presidente bloqueó. Este amparo evita que se nombre un sustituto para ese cargo, y otro juez ordenó el nombramiento de los dos comisionados faltantes.

Si la TRANSPARENCIA fuera tan vital y evitara la DEMOCRACIA, entonces creo que en MÉXICO no ha habido democracia debido a los miles de expedientes reservados que han evitado que la gente esté bien informada.

Si usted quiere información hoy simplemente entre a la página del INAI y busque la información que solicita. No necesita a los comisionados ni a un cuórum completo para poder obtenerla.

Los opositores necesitan a los comisionados del INAI en cuórum completo para llevar a cabo todas sus maniobras legales y enfrentar al gobierno del presidente López Obrador.

Los opositores de la derecha neoliberal son hipócritas, falsos y mentirosos. Simplemente no acaban de entender que son minoría.

Un ejemplo más: el gobierno de Chihuahua clasificó como RESERVADOS los itinerarios de vuelo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien ha realizado vuelos privados hacia PARAÍSOS FISCALES.

