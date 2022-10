Sin novedades en el 12 de octubre del 2022

Este mes fue otro año del 12 de octubre, fecha de la conmemoración del descubrimiento de América o la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas en el año de 1492, sin embargo; ¿Por qué hablar de este tema?

Porque en los últimos años el 12 de octubre era motivo de protestas de odio hacia Cristóbal Colón por parte de grupos autodenominados como “indigenistas”, con el argumento de que este personaje fue el promotor de la destrucción de los pueblos indígenas y del saqueo de América. Misma situación referente a la Conquista de Tenochtitlan en el caso mexicano.

Lo que se vio este año es que casi no sonó mucho el tema, quizá porque los grupos no se organizaron o ya no interesa la fecha. El problema es que la fecha ya no interese y tiene que ver las secuelas de la pandemia ya que en estos momentos lo que más importa es el dinero, la inflación y la política internacional.

No obstante, la llegada de los europeos en el siglo XV sigue siendo un tema relevante para la historia universal y nuestra historia nacional, sin embargo; cuando aborde el tema con mis alumnos fue como si les estuviera hablando de la historia de las sillas.

Es decir, tenían noción que el contenido es relevante pero no lo veían importante para ellos ¿Por qué?, yo pienso que es debido a que ya son una generación globalizada e hiperconectada.

Para quienes todavía nacimos en el siglo XX el 12 de octubre de 1492 cobrara su importancia en que fue el inicio de una globalización y del “Sistema Mundo” de Wallerstein. Es más, algunos podríamos esperar hasta el nivel medio superior para hablar del tema con los alumnos, pero tal parece que Tik Tok ya nos ganó la partida en ese asunto. Pues el sistema actual busca borrar los regionalismos, pero con el exceso de interconexiones se está dando el fenómeno contrario, las personas están aferrándose más a sus regionalismos como defensa de la identidad.

Hablar de la historia de nuestro continente, es hablar de las memorias regionales que se necesitan repensar para poder proyectar los porvenires de las próximas sociedades. En este caso, pienso que debemos comenzar a aceptar que la llegada de los españoles era algo inevitable y que las instituciones españolas que le dieron vida a los virreinatos y capitanías generales, son la base de nuestra cultura e historia. Negar ese pasado es negar nuestro pasado, ahora bien ¿Cómo lo explicamos?

