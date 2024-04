Si no lograste un patrimonio a los 60 años es porque eres muy wey…

Publicidad - LB2 -

“Todo se origina en el debate, cuando la Dra. Claudia Sheinbaum le revira a Xóchitl Gálvez diciendo “Yo vivo en un departamento rentado y ella vive en una casa producto del Cartel Inmobiliario” y de ahí se desemboca la respuesta de la candidata opositora donde prácticamente es apaleada por el ofensivo y clasista comentario por los ciudadanos”

Hay que conocer, y ser muy analítico, a los PANISTAS, al menos a los que conozco y he convivido no son nada diferentes con aquellos de mi época, siempre, por norma de vida, son muy jactanciosos de su riqueza.

- Publicidad - HP1

Por lo regular, y como excepción, algunos no son malas personas, pero desgraciadamente son muy echados para ellos mismos, pero desgraciadamente algunos que ocupan liderazgos, y los que los rodean, se consideran hechos a mano y que todo lo merecen, desprecian a la gente pobre (me consta) y su vocación de servicio solo está para el beneficio de ellos y no más, compiten entre ellos por lo material desde la pluma que usan hasta la marca de calzones, el comentario de Xóchitl Gálvez confirma lo anterior.

No se puede ocultar, porque está escrito en la historia reciente de este país, las razones del porque casi 70% de mexicanos que, medidos con el criterio de la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, son muy weyes al no tener un patrimonio en su vejez.

La memoria nos dice como evitaron que la masa de mexicanos se viera imposibilitada para formar un patrimonio para su vejez, recordemos las devaluaciones perversas y criminales que los obligaron a quitarle tres ceros al peso mexicano, desaparición de los fondos de ahorro de los trabajadores, menosprecio financiero de los recursos de los trabajadores, desaparición de fondos para vivienda para los trabajadores, la creación de fondos para el retiro para cancelarles a los trabajadores los beneficios de una jubilación holgada por medio de la ley 73 del IMSS, altísimas tasas de interés para el consumo y el crédito, bajísimas tasas de interés para el ahorro de los mexicanos en el sistema financiero, inflaciones que consumían todos los recursos de los mexicanos y demeritaban el costo de vida de los mexicanos y muchas cosas más que siempre iban en perjuicio de los mexicanos para únicamente beneficio de las élites empresariales y políticas del país.

Ese fue el periodo neoliberal (PRI-PAN) y del que proviene la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz, ese fue el periodo anti mexicanos menospreciados y saqueados, olvidados de la repartición de la riqueza de su país, fuimos vistos siempre por los gobiernos emanados del PRI-PAN con desprecio y como fuente de generación de riqueza para ellos con salarios de miseria que la misma inflación se encargaba de aniquilarlos.

De esa camada es la hoy candidata presidencial del PRI-PAN-PRD por eso no es nada extraño que se exprese como lo hace, recordemos que dice el dicho popular y sabio “dime con quién andas y te diré quien eres”

Es por eso que las palabras de Xóchitl Gálvez Ruiz sobre si no tienes un patrimonio a los 60 años es porque fuiste muy wuey no me extraña y me mueve más a risa porque ese es su mundo de cristal, su mundo rosa, es un comentario clasista, petulante y ofensivo para muchísimos mexicanos que hoy, después de una larga vida de esfuerzo y trabajo, llegan a esa parte de la vida debilitados y sin la posibilidad de tener cobijo, o comida en su mesa en forma permanente.

Y llegan así no porque hubieran querido llegar de esa forma a su vejez, sencillamente llegan asi porque el sistema no les permitió lograr oportunidades, como trabajadores hasta sus ahorros se los desaparecieron los neoliberales y, como emprendedores, les complicaron su sueño de lograrlo, las devaluaciones fueron la parte muy importante, esas devaluaciones aniquilantes y saqueadoras agotaron sus recursos y su capital, hasta el que vendía abarrotes en la esquina los aniquiló las devaluaciones y la insensibilidad fiscal de los gobiernos neoliberales, y con las devaluaciones vinieron los precios de los servicios y las altísimas tasas de interés al consumo y al crédito, fue el boom del “despeluque” patrimonial de la usura oficial y bancaria, de esa camada viene Xóchitl Gálvez.

Los grandes empresarios, la élite, en esas turbulencias de la economía tuvieron el ladrón respaldo del FOBAPROA, los pequeños y los micros para salvar su patrimonio tuvieron que cerrar y dejar de pagar sus créditos y proveedores, no les alcanzaba, el Buró de crédito no es de gratuita inclusión en el sistema, su inclusión está sustentada en todas las consecuencias de esa políticas neoliberales que arrojaron a muchísimos mexicanos al no pago, o la mora…. O al suicidio, a la huida de sus entornos naturales, solo la industria de gelatinas pudo desarrollarse con éxito y lograr hacer millonarios a sus dueñas (¿).

Xóchitl Gálvez Ruíz, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, tuvo su desarrollo empresarial, y crecimiento, durante tres sexenios en donde aprovechó la oportunidad corrupta de enlazar sus empresas con los contratos de los gobiernos del PAN y del PRI, ella nace dentro de la burocracia dorada junto son sus dos empresas, por lo tanto yo podría decir que “tomando las oportunidades corruptas que se le presentaron logró hacer su patrimonio” cabría decir entonces que fue funcionaria importante con Fox (6 años), Jefa Delegacional con Enrique Peña Nieto (3 años), y como senadora plurinominal 2018-2023 (5 años) o sea en 14 años de servicio público se hizo de su patrimonio millonario…..¡ ajá ¡

Xóchitl Gálvez Ruíz manejó recursos presupuestales y tenía poder para otorgar obra y adquisiciones, y además tenía poder de <back to back> para condicionar beneficios para sus empresas, y para formar su patrimonio, donde ella dice que ser empresaria no es delito pero lo que calla, y busca esconder, es que el conflicto de interés conlleva a la corrupción que le detonó en patrimonio y está perfectamente bien tipificado en la ley de servidores públicos y, a ante esto, se escabulle buscando no darle importancia, cuando el asunto tiene toda la importancia por las formas y las consecuencias.

Gilberto Lozano la tiene demandada en la Fiscalía General de la República por corrupta y por haber violentado la ley de Servidores Públicos, una demanda sustentada que duerme el sueño de los justos y a la que declaró, el mismo Lozano, que se abocaría a provocar que la Fiscalía actúe.

Escuche un comparativo que hacen “Los Periodistas” sobre los traspiés de Gálvez, lo comparan con aquello que alguna vez dijo Carlos Hank Rhon cuando se describió con toda claridad, y sin duda alguna, de que era un ladrón, dijo “Político pobre, pobre político” Veamos el alcance del porque los dijo Gálvez:

“La Jornada” lo describe con toda precisión en su portal del 12 de Abril cuando encabeza el portal con el texto de “Un político pobre es un pobre político, la frase que representa al viejo sistema” ese sistema que formó, y enriqueció, a la PANISTA Xóchitl Gálvez Ruíz.

La frase de un “político pobre es un pobre político” fue una forma en la que el que fuera gobernador del Estado de México y empresario mexicano, fue utilizada para manifestar que un político debe acuñar una fortuna familiar o de lo contrario se debe considerar como mediocre, incapaz, entre otras características, lo que vendría a ser una característica de nuestra clase política mexicana sin duda alguna, siendo él, Hank Rhon, uno de los precursores de la corrupción cómo modelo de vida, logrando consolidar grandes empresas que fueron contratadas durante sus encargos como presidente municipal y gobernador en el Edo de México, siendo estos conceptos lo que conforma el modelo de vida de Xóchitl Gálvez con sus palabras dichas en forma diferente pero que alcanzan a definir exactamente lo mismo…. “pobre política” le dijo a la Dra. Sheinbaum.

De esta forma, dicha “filosofía” de la corrupción, fue empleada por generaciones enteras de políticos de los partidos principalmente del PRI y aposteriori el PAN, llegando corruptamente al financiamiento de empresas particulares, de esta camada proviene Xóchitl Gálvez.

Veamos las coincidencias, el subconsciente de la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez está totalmente infiltrado por el pensamiento de Hank Rhon, es su modelo de vida, así conceptúa el éxito que la deriva al auto calificativo de Xhingona, es norma en su vida y la corrupción es justificable, y no dude usted que sus empresas pudieran haber sido financiadas, desde su origen, por recursos públicos.

Siendo así, entonces cualquier penitente deja de ser buey, cualquiera como Xóchitl.

Lo invito a analizar, para que descubra el clasismo, el racismo y lo corruptos que son esos PANISTAS, lo invito a que revise con atención las declaraciones, tonos, actitudes y comentarios de: Xóchitl Gálvez, Marko Cortez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, Kenia López, Lily Téllez, Rementeria, y observe a los liderazgos locales, funcionarios de gobierno, gobernadores, todos PANISTAS, y todos están cortados con la misma tijera, son exactamente iguales, lo tienen asumido como normativa de vida en la petulancia de lo material.

Es por ello que la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD con perfecto conocimiento y manejo del significado de los términos le espetó a la Dra. Claudia Sheinbaum casi lo mismo a “eres una pobre política”

Con la hoy candidata presidencial el PANISMO está perfectamente bien representado.

Como dato histórico, el PAN nace como partido para enfrentar al General Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera y nace con recursos de las empresas petroleras extranjeras, el PAN y sus fundadores se oponían a la nacionalización del petróleo, como lo hicieron con la electricidad.

Ese origen los identifica a plenitud al PANISMO, y buscan en esta elección federal ocultarlo.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.