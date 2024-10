Rumbo al Segundo Piso de la Cuarta Transformación

Publicidad - LB2 -

El pasado 1 de octubre del presente año 2024, las y los mexicanos vivimos un evento por demás histórico, pues después de 65 presidentes, todos ellos hombres, tomó protesta la primera mujer presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Y no podía faltar la opinión de la ahora presidenta, sobre el Lic. Andrés Manuel López Obrador, mencionando con gran emoción que la historia ya ha juzgado al ahora expresidente, haciendo alusión al gran discurso histórico de López Obrador, en ese mismo recinto, hace 19 años:

“Con sinceridad les digo que no espero de ustedes, una votación mayoritaria en contra del desafuero, no soy ingenuo, ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí, nos juzgue la historia. viva la dignidad, viva México”.

Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, esta pasando a la historia como el dirigente político y social más grade de la historia reciente de México, retirándose de la vida política y publica con una gran aceptación de más del 70% de las y los mexicanos.

De esta forma, Claudia Sheinbaum se compromete a continuar con las políticas de su predecesor, pero también marcará su propio liderazgo al enfatizar su capacidad de gobernar de manera inclusiva y justa.

Por otro lado, para Claudia Sheinbaum, el tiempo de la transformación es tiempo de mujeres, y fue evidente su emoción cuando mencionó que llegamos las mujeres a conducir los destinos de la nación, después de más de 500 años, pues así lo mencionó llegamos todas. Y es inmejorable este tiempo para avanzar en las políticas públicas necesarias para erradicar las violencias que las mujeres aun vivimos en nuestra sociedad. Estoy segura de que vamos a avanzar en la dirección correcta.

En su discurso la presidenta de México estableció preguntas muy importantes que en su respuesta definen el éxito de las políticas publicas de López Obrador, estas fueron las preguntas:

¿Como es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas de acuerdo con el Banco Mundial salieron de la pobreza en tan solo 6 años?

¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades?

¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico menos endeudado y con una moneda tan fuerte?

¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo?

¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos?

¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios?

¿Cómo es que aumento el salario mínimo y no subió la inflación?

La respuesta efectiva es que cambio el modelo de desarrollo del país a uno que surgió de la fecunda historia de México del amor al pueblo y de la honestidad. AMLO lo llamo la economía moral y humanismo mexicano.

La presidenta en su discurso también definió los principios de la Cuarta Transformación de México, haciendo mención de 10, que a continuación se exponen,

Para que haya prosperidad debe de ser compartida, o por el bien de todos y todas primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Las y los gobernantes deben de ser honrados y honestos El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo o regresando a Juárez, con el pueblo todo sin el pueblo nada. Prohibido prohibir, la libertad es esencia de la democracia. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. México es un país soberano independiente libre y democrático, queremos la paz y fraternidad de las naciones. Y nos coordinamos mas no nos subordinamos. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. Condenamos el clasismo el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación.

La reacción de la oposición y la de algunos periodistas y locutores fue de opiniones genéricas en relación con que el gobierno y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será prácticamente la misma que la de López Obrador; mencionando que no dio un mensaje conciliador y que no se ha superado, según ellos, el haber perdido en el 2006. Lo mas lamentable, es que piensen que detrás de la presidenta estará gobernado AMLO. Estas ideas expuestas por la oposición son por lo menos misóginas, evitando reconocer en la presidenta su capacidad y honestidad para gobernar. Así lo demostró cuando fue jefa de gobierno de la ciudad de México. Es importante aclarar que cuando la oposición habla de conciliación, se refiere básicamente a entablar las componendas que antes se tenia entre el poder ejecutivo y los demás poderes, quienes estaban plenamente subordinados al presidente en turno. Si eso es lo que llaman conciliación, definitivamente con Claudia Sheinbaum se equivocan. Además, en el presente gobierno, se respetarán los derechos humanos y nunca se utilizará la fuerza del estado para reprimir al pueblo.

La presidenta remarco que la reciente reforma constitucional al poder judicial, que define la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del poder judicial; preservando los derechos y salarios de los trabajadores del poder judicial, los cuales están totalmente protegidos.

Leticia Ortega Máynez