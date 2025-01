Repartidos

Publicidad - LB2 -

“Un partido nunca tiene razón absoluta precisamente por ser un partido”

Johann Wolfgang von Goethe

Como ya es habitual, después de un proceso electoral para designar President@ de la República, se abre el periodo para que aquellas organizaciones que consideran cumplen con los requisitos o simplemente que aspiren a constituirse en organizaciones o partidos políticos nacionales presenten su solicitud de registro ante el INE.

Es sabido que esto no necesariamente es por simple “vocación” de los suspirantes, no, es muy conocido que detrás del ansiado registro viene una carretada de recursos públicos que no es nada despreciable, y para muestra de ello podemos citar, a modo de ejemplo, la prosperidad que esto ha traído a la familia Gonzalez detrás del Partido Verde, o a las familias Aguilar y Matus, detrás del Partido del Trabajo acá en Chihuahua.

Pues bien, ya estamos en esa etapa, y esta vez hay notas periodísticas que señalan que son, al menos, 28 las organizaciones políticas las que se sienten merecedoras de tan anhelado registro. La enorme mayoría de ellas no lo conseguirán, también eso ya se sabe, pero al menos buscan obtener la notoriedad suficiente para poder colarse por ahí en alguna alianza futura.

En nuestra investigación hemerográfica, no pudimos obtener la información de las señaladas 28 organizaciones, únicamente obtuvimos información de 26 de ellas, las cuales presentaremos a continuación, empezando por las que solo existen en la mente y/o en el entorno de algun pretendido líder, y que, desde luego, tienen la menor probabilidad de trascender.

Empezamos por las completamente desconocidas LiDertadM.I.L., No pude saber si estaba escrito de esa manera a propósito ni tampoco que significan las siglas M.I.L.; le sigue Evolución, de Evolución Democrática, ¿Quiénes son estas personas? Quien sabe. Después tenemos a Partido Fuerza Federalista de la organización Somos Federalistas, lo que eso quiera decir.

Después vienen Vida, de la asociación Mexico tiene Vida AC y Mexico Gente Nueva de Por Mexico y Para Mexico, Gente Nueva. Por el énfasis en “nuevo” quiero suponer que se trata de gente joven, pero su incapacidad a promoverse en redes socialesme hace pensar lo contrario. Peor aún, Gente Nueva es un membrete que utiliza el crimen organizado. Alguien que les avise por favor.

Luego tenemos a Vamos Juntos, de la Agrupación Política Nacional Vamos Juntos y al Partido Migala, de la asociación Proyecto Migala. Este último al menos si tiene presencia en redes sociales, donde declaran que son una alianza de personas con ganas de cambiar al mundo, lo cual es muy respetable. Solo me pregunto, ¿sabrán que una migala es un arácnido venenoso capaz de matar al ser humano?

En seguida vienen RENACE, Reencuentro Nacional Ciudadanoy MURO, de la asociación Movimiento Único de Renovación Opositora A.C. Este último organismo, inevitablemente no hacetraer a la memoria al otro MURO, el del 68, cuya denominación era Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, y que era de filiación protofascista.

Finalmente, dentro de las organizaciones más ilustremente desconocidas tenemos a Iniciativa de Renovación Social de Voz y Fuerza indígena de Mexico. Esta agrupación se describe como asociación civil que promueve y capacita a mujeres, pueblos y comunidades indígenas y la inclusión de grupos vulnerables, pero, he aquí lo gracioso, reconociendo “la fuerza masculina”.

Después vienen las agrupaciones que, si bien, tampoco son muy conocidas, por lo menos tienen rostro o líder visible, ya sea conocido o desconocido. Empezamos con Transformación que Fortalece a Mexico de Jose Martin Enciso Pacheco, ex miembro del PES cuya principal virtud es ser porrista de la 4T.

Enseguida tenemos al Movimiento Igualdad de Oportunidades de Piso Parejo Pal Pueblo Mexicano liderada por Jacques Lartigue Mendoza, economista y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Después está el Partido Liberal de Mexico liderado por Óscar González Cruz, profesor de la UNAM. Enseguida tenemos al Partido Nacionalista de Mexico de la Asociación Nacionalista de Mexico, liderada por Braian Leonardo Sandoval, cuyo principal mérito es que fue candidato a diputado en Nuevo León.

Continuamos con Mexico Estratégico de Juntos Por un Mexico Estratégico, liderada por Basilio Alfonso Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM. Después el Partido Republicano Colosista, de la Agrupación Política Nacional Pueblo Republicano Colosista, liderado por Gonzalo Navor. Seguimos con Nueva Conciencia Nacional, liderado por un tal David Hidalgo.

Ya casi opara terminar tenemos a Mexico Republicano de Juan Ivan Pena Neder; ligado al SNTE de la maestra Gordillo,conocido neonazi, y simpatizante de Trump. Tubo un éxito mediano en el proceso electoral anterior como organizador de las antes Redes Sociales Progresistas que apoyaron a Lopez Obrador. Ahora sí, llegamos al final de este grupo con el ultimo de esta categoría que es Nuevo Espacio de Agrupación Política Nacional Nuevo Espacio, liderada por Vicente Alberto Onofre, ¿Su mérito? Ser exdiputado de Morena.

El penúltimo grupo lo conforman las agrupaciones lideradas por personalidades mas o menos reconocidas, pero que, no por ello tengan una posibilidad real de conformar un partido político nacional.

Primero tenemos a Mexico Nuevo, Paz y Futuro de la Agrupación Política Nacional Movimiento por el Rescate de México liderado por el tristemente célebre exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Continuamos con la Organización por la Familia y la Seguridad de México de la polémica exalcaldesa Sandra Cuevas.

Luego, en su tercer intento viene Construyendo Solidaridad y Paz de la Organización Construyendo Sociedades de Paz que antes intento lograr el registro bajo las siglas PES. Esta organización es liderada por Armando Gonzalez Escoto, es de orientación religiosa y han sido aliados declarados AMLO.

Otra organización, también de corte religioso es el Movimiento Viva Mexico del actor provida Eduardo Verástegui celebre por su cercanía a Trump y por su alegado celibato. Le sigue Alternativa Popular, de la organización Fundación Alternativa Popular A.C., fundada por César Augusto Santiago, expriista y exdiputado federal. Por último tenemos una intentona poco definida de Miembros del PRD que buscan relanzar el partido.

En la última categoría solo tenemos una organización, que es, quizás, la única con posibilidades reales de alcanzar tan codiciado premio, se trata de Somos Mexico (Somos MX) antes Frente Cívico o Marea Roja en la cual participan Alvarez Icaza, Beatriz Pages, Cecilia Soto, Guadalupe Acosta Chaparro y Edmundo Jacobo.

El problema que este ultimo partido tiene, es que para realmente tener viabilidad debe desfondar a los dos mas antiguos partidos existentes, al PAN y al PRI, o por lo menos al PRI. Si realmente tuvieran vocación por transformar la sociedad, al menos el PRI cedería su espacio para convertirse en una verdadera fuerza opositora.

Lo cierto es que no vemos ni a Alito Moreno ni a Marko Cortez soltando sus jugosas prebendas, por lo que es muy poco probable que ninguna de estas organizaciones vaya a alcanzar el 3% necesario para mantener el registro provisional que pudieran alcanzar.

Los opositores son pocos, y por lo menos en el corto plazo, podemos preveer que va a seguir, repartidos.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.