“Me encanta la discusión. Me encanta el debate. No espero de nadie que simplemente se siente ahí y esté de acuerdo conmigo; ese no es su trabajo”

Margaret Thatcher, ex primera ministra del Reino Unido

Todavía no se daba por concluida la transmisión del primer debate presidencial, el pasado domingo 7 del presente mes, cuando ya en redes sociales había una lluvia de comentarios con un mensaje básico: ¡Mi Candidat@ ganó el Debate!

Y así ha seguido hoy lunes, y asi seguirá hasta el próximo debate, donde seguramente, se repetirá el ciclo. Algunos hasta encuestas comparten donde queda demostrado, sin lugar a dudas que su candidat@, es el o la ganadora. Todo esto es natural y esperado, no creo que nadie se llame a sorpresa, mucho menos a indignación.

Pero entonces, ¿Quién ganó el debate? Para poder llegar a la verdadera respuesta a esa pregunta, hay que analizar la fundamentación filosófica detrás de este evento.

Primero. Para los comprometidos su propio candidato será el ganador. Verdad de Perogrullo. Para mi buen amigo Javier Meléndez, actual liquidador de activos de lo que queda de nuestro viejo partido, el PRD, y coordinador de la oposición prianista en la localidad, solo puede haber una ganadora: la señora X.

Para mis buenos amigos de Morena, como Víctor López Ortega o Ulises García, solo puede haber una ganadora indiscutible, la doctora Sheinbaum. Eso también es ovio. Ellos como Javier están comprometidos con la causa, y, por tanto, minimizaran y/o justificaran cualquier defecto propio, y magnificaran el defecto del rival. No mencione a simpatizantes de MC, porque a ninguno conozco, pero su actuación será igual. Son votos duros.

Segundo. Para los no comprometidos, pero con al menos un mínimo interés en el acontecer nacional, este evento, y los que siguen, pueden servir para decidir el sentido del sufragio que emitirán, son el llamado voto blando. Para ellos puede ser importante la seguridad y aplomo con que se desenvolvió la doctora Sheinbaum; o el desenvolvimiento desenfadado pero firme de Máynez; o el nerviosismo y falta de tablas de la señora X.

Tal escucharon con atención las propuestas de l@s candidat@s, y eventualmente evaluaran con cual se identifican más. Por ejemplo, en el tema de la salud, la doctora propone seguir fortaleciendo el sistema que se encuentra en construcción, fortaleciendo el IMSS Bienestar y corrigiendo las deficiencias que aún existen.

No hay que olvidar que durante el periodo neoliberal se vinieron desmantelando poco a poco las instituciones de salud, y las escuelas que producían los médicos especialistas necesarios, todo esto para ir preparando el terreno a la privatización de los sistemas de salud. ¿Cuál es el problema con esta política? Primero es obligación del Estado, y segundo, para la empresa privada, el objetivo es la ganancia, no el bienestar del ciudadan@.

¿Qué propone la señora X sobre ese tema?, el regreso al negocio del Seguro Popular. Fue Máynez quien le recordó el despilfarro y corrupción de dicho sistema.

En el tema de la educación, por su parte, la doctora establece que se continuará con la actual reforma educativa, la llamada Nueva Escuela Mexicana, mientras la señora X, otra vez, propone regresar al esquema calderonista y peñanietista propios de la visión neoliberal. La propuesta de Máynez es más ambigua, habrá que leer los pormenores en otra ocasión.

En el tema de la corrupción, también hubo una diferencia sustantiva, mientras la doctora Sheinbaum propone la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción, así como mantener la austeridad republicana que ha generado ahorros por 2.4 billones de pesos, la señora X propone contratar funcionarios …honestos. En pocas palabras, buenas intenciones.

Por su parte, hay que reconocer una buena propuesta de Máynez, la aplicación de la llamada ley 3 de 3, a las empresas privadas que firmen contratos con el gobierno. Esa propuesta la deberían retomar todos los candidatos.

En conclusión, como candidatos, es importante tener un buen desempeño en el debate, traer propuestas solidas y viables que conecten con l@s ciudadan@as. Pero también deben estar listos para revirar los inevitables ataques ya sea por el resultado de su desempeño, o de índole personal.

¿Cómo candidatos, quién gana el debate? Pues quien gana la elección. Si no me creen, pregúntenle a Diego Fernández de Ceballos. En el primer debate de nuestra historia, en la elección de 1994, Fernández de Ceballos tuvo una actuación contundente y muy destacada sobre el ingeniero Cárdenas y Ernesto Zedillo. Prácticamente los arrolló, paso por encima de ellos, y ¿ganó la elección? No. Pero esa es otra historia.

Pero volviendo a este debate, y al margen de l@s candidat@s, para quien esto escribe, si hay no solo uno sino dos ganadores del mismo, en los temas de la Violencia de Género, y los Derechos de la Comunidad LGBTQ+, no hubo discrepancia . Hasta la señora X esta de acuerdo en fortalecer y avanzar en políticas que redunden en beneficio de estos temas. Esto merece reconocimiento especial a la señora X, porque su postura va a contrapelo de la del PAN.

Y para terminar, unas sugerencias que muy probablemente, no llegaran a los candidatos, pero que de cualquier manera les voy a hacer.

A la doctora Sheinbaum, hay que abundar mas en las explicaciones técnicas de los lamentables sucesos del colegio Rébsamen, la línea 12 del metro y el asunto de la ivermectina. La oposición no los atenderá, es más, ni los leerá, pero quienes confiamos en usted, si queremos tener esa información.

A Máynez, sugerencia de imagen, no reírse, solo sonreír.

A la señora X, practicar más, y leer menos. Por el nerviosismo, se le atoran los textos y las ideas, y termina proponiendo hacer preguntas a los muertos o buscar la clave de defunción en actas de nacimiento. Una sesión de practica con la señora Beatriz Paredes como sparring no le caería mal.

Es cuánto.

