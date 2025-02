¿Qué onda con la reforma al Infonavit?

Publicidad - LB2 -

No sé si usted se ha dado cuenta pero en los últimos días hubo un gran revuelo en la ciudad de México, específicamente en el Congreso de la Unión por la discusión y finalmente votación de la reforma al Infonavit. Hoy le quiero compartir algunos datos, muy peligrosos, por cierto, sobre lo que contiene esta reforma y cómo nos afecta a todos.

Esta reforma ha generado un debate muy polémico sobre el futuro de los ahorros de millones de trabajadores mexicanos. Aunque el gobierno federal dice que busca mejorar las condiciones del acceso a la vivienda, la realidad es que, lejos de beneficiar a los empleados, esta ley pone en grave riesgo los recursos que han sido ahorrados con sacrificio y esfuerzo.

- Publicidad - HP1

Sin embargo, lo que la propuesta, hoy ley, ha logrado es diluir los fondos destinados a la compra de casa, dejando a los trabajadores sin la certeza de que los recursos que han acumulado puedan ser utilizados de forma eficiente y segura. Le explico: una de las modificaciones más controvertidas es la opción de que los créditos se otorguen con base en la “capacidad de pago” del trabajador y no únicamente en el monto de los ahorros acumulados. Si bien la idea de que los créditos se ajusten a la capacidad económica del empleado podría parecer positiva, la realidad es que no solo se está modificando el acceso al crédito, sino también la forma en que se distribuyen los recursos. Este cambio pone en peligro los ahorros de los trabajadores, ya que se incrementa el riesgo de que no puedan recuperar el dinero depositado en su cuenta individual si el crédito no se utiliza para la compra de vivienda.

Además, uno de los temas más graves en mi opinión es el cambio que establece que el Infonavit podrá construir, es decir, no solamente se podrá utilizar el crédito o ahorro para comprar vivienda (ya construida) o remodelar en la propia. Esta simple modificación pareciera inofensiva pero es una acción que fue eliminada en los 80’s por los altos ejemplos de corrupción. Hubo construcciones hechas por amigos cercanos a quienes gobernaban que hicieron construcciones de muy baja calidad que terminaron en accidentes fatales donde murió mucha gente. El detalle es que para la construcción de vivienda, léalo bien, crearon una empresa (no una institución de gobierno) con todas las libertades y la menos supervisión, que administrará miles de millones de pesos de los trabajadores. ¡Imagínese usted! Poniendo toda la tentación del dinero sin ninguna vigilancia para cuidar el dinero de los trabajadores.

Evidentemente se repite la historia de aquellos años, se regresa el reloj mucho tiempo atrás para poner en riesgo el dinero muchas personas, y sobre todo para poner en riesgo las vidas de los mexicanos. El acceso a la vivienda por supuesto que debe ser un derecho, pero con toda la seguridad y el cumplimiento de la ley que eso implica.

El panorama que la reforma al Infonavit plantea no es alentador. En lugar de fortalecer el sistema de seguridad social y vivienda, está provocando una mayor incertidumbre y dejando en peligro el futuro financiero de los trabajadores, quienes, al final, son los verdaderos afectados. Las preguntas son: ¿en manos de quién queda el fruto del trabajo de millones de derechohabientes? ¿Queremos libertad total en el derecho a la vivienda o queremos realmente utilizar nuestros ahorros para vivienda digna y segura?

Es fundamental replantear esta reforma y buscar alternativas que, sin despojar a los trabajadores de su fondo de vivienda, les ofrezcan acceso a créditos de forma más responsable y acorde a sus verdaderas necesidades, sin comprometer los recursos que ellos han ido acumulando por años. La vivienda digna es un derecho, pero la estabilidad financiera también lo es, y no podemos permitir que los trabajadores pierdan lo que con tanto esfuerzo han logrado.

La reforma al Infonavit, tal como está planteada, es una jugada política que afecta gravemente los ahorros de los trabajadores y amenaza su bienestar futuro. Es momento de exigir un análisis más profundo y responsable, que anteponga los intereses de quienes han confiado en el sistema por décadas.

Marisela Terrazas Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.