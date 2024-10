Publicidad - LB2 -

El lenguaje es la forma mas elevada del ser humano, todo comunica y todo des comunica, por eso el sonido de cada palabra, su definición y la intención al expresarla conforman un código maravillo de entendimiento que nos vincula con otros seres humanos, que nos acerca al conocimiento generando los pensamientos e ideas que nos transforman en quienes somos.

La palabra “procrastinación” suena terrible, cuando la escuche sin conocer su significado pensé … – Dios , que será ese delito o pecado tan grave -.

- Publicidad - HP1

Y en su sentido amplio procrastinar es bastante delicado. El vocablo proviene del latín: pro , adelante y crastinus referente al futuro , postergación o posposición.

¿Qué tanto y que efectos tiene para nuestras vidas dejar para después lo que deberíamos hacer hoy?

Jorge Bucay en su libro Recuentos para Demian nos cuenta la historia del Centauro que al tener hambre pensó ¿Qué comeré una hamburguesa o alfalfa? Y como no pudo decidir se quedo sin comer, luego pensó ¿Dónde dormiré? ¿En el establo o en hotel? Y como no pudo decidirse se quedo sin dormir y claro sin comer ni dormir se enfermó y se dijo ¿A dónde iré a curarme al doctor o al veterinario? Y como no pudo decidir a quién llamar murió.

La vida es larga, pero no tanto, entendemos sus límites al final de cada etapa, después de cada pérdida y si tenemos suerte nos enfrentamos lo que deberíamos a ver resuelto y decidido en su momento.

No se trata de cumplir o no grandes sueños, la gravedad de procrastinar está en la no ejecución de tareas sencillas y quizás que pudieran parecer insignificantes pero que tienen una dimensión enorme en la esfera del sentido de la vida.

Dejar para después las actividades básicas del día a día como ir de compras, limpiar la casa, cambiar un foco fundido, postergar nuestro cuidado personal, la atención médica, hacer el ejercicio que necesitamos, alimentarnos como deberíamos nos mantienen en un estado de ansiedad e incomodidad que vamos acumulando en forma de pendientes que se convierten muchas veces en cargas, pequeñas culpas y con ello en una forma de auto agredirnos.

Si a ello le sumamos no tomar decisiones que involucran a otras personas la procrastinación se vuelve aún más dañina. Respetando los límites del libre albedrio de decidir “no hacer nada “cuando nos relacionamos con los demás de alguna manera asumimos un compromiso humano de entendimiento, no estamos obligados a cumplir con las expectativas de nadie, pero sí de no ser parte de la limitación de alguien con quien se tenga un vínculo, afecto o conflicto.

Dejar que la vida, el universo o Dios resuelva lo que a nosotros nos compete creo es un acto de irresponsabilidad que trasciende en nuestro perjuicio y por supuesto con quienes hemos asumido de alguna forma un compromiso.

¿Por qué lo hacemos?

Porque se nos permite, porque creemos que evitar una situación o la tensión de afrontar algo incomodo será suficiente para hacernos creer que no pasada nada o que por sí misma desaparecerá.

Porque estamos distraídos en las cosas que son más divertidas, orientadas en nuestras metas profesionales, en el trabajo y el no tener tiempo es el calificativo perfecto para evadirnos de los pendientes creando una sensación interna que tarde o temprano se transforma en frustración, insatisfacción e inseguridad y en una falta de respeto de los demás.

Procrastinar se escucha, siente y se vive como transitar todos los días bajo una luz intermitente encima de nuestra conciencia anunciándonos que hay algo que hacer…. cuando prende nos anuncia que aun podemos resolverlo y cuando se apaga nos sentencia a que también nosotros lo haremos.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.