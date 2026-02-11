Publicidad - LB2 -

Hay momentos en que la política deja de ser un espectáculo grotesco para volverse un espejo que nos golpea en la cara. Esta semana, ese espejo fue un video racista compartido por Donald Trump que mostraba a Barack y Michelle Obama como primates, en plena conmemoración del Black History Month. No fue un error ni un chiste: fue un acto cargado de deshumanización racial. El video fue eliminado tras una ola de críticas, incluso desde su propio partido, pero el daño simbólico no se borra con un clic.

Más grave aún fue la reacción inicial de la Casa Blanca, minimizando la indignación y calificándola como exageración mediática. Como si el racismo fuera un tema secundario, como si la dignidad de las personas negras no importara. Esa postura revela algo más profundo: una estrategia política que normaliza la violencia simbólica y la disfraza de humor o provocación.

Este episodio no puede leerse de manera aislada. Ocurre en un contexto donde Donald Trump vuelve a ser señalado por su cercanía histórica con Jeffrey Epstein, tras la reapertura y publicación de documentos judiciales que exhiben redes de poder, abuso y encubrimiento. Los llamados archivos Epstein han vuelto a colocar en el centro del debate los vínculos entre élites políticas, económicas y un sistema que durante años permitió la explotación sexual de niñas y jóvenes.

Trump ha optado por la negación y el ataque, descalificando las revelaciones como conspiraciones políticas, a pesar de los registros públicos que documentan encuentros sociales, vuelos y declaraciones pasadas donde hablaba de Epstein con familiaridad. Más allá de si existen o no responsabilidades penales directas, lo verdaderamente alarmante es el patrón de impunidad que rodea a quienes concentran poder.

Aquí es donde ambos temas se cruzan. El racismo y la explotación no son errores individuales: son expresiones de una estructura que deshumaniza a ciertos cuerpos mientras protege a otros. Cuando desde el poder se banaliza el racismo, también se normaliza el silencio frente a la violencia sexual y el abuso sistemático. Ambas cosas se sostienen en la misma lógica: negar humanidad, minimizar daños y distraer a la opinión pública.

No es casual que los escándalos se enfrenten con provocaciones. El uso de mensajes ofensivos, memes o discursos incendiarios funciona como cortina de humo para desviar la atención de temas que comprometen la integridad moral del poder político. Mientras se debate si fue o no una broma, se diluye la conversación sobre redes de abuso, víctimas silenciadas y responsabilidades históricas.

Desde México, este escenario no nos es ajeno. También aquí el racismo estructural sigue siendo minimizado, y las violencias solo importan cuando conviene políticamente. Lo que ocurre en Estados Unidos nos recuerda que el antirracismo no es una postura emocional, sino una posición política. Que la dignidad humana no es negociable ni un tema secundario.

No estamos ante simples polémicas de redes sociales. Estamos frente a una forma de hacer política que juega con la deshumanización y la distracción para conservar privilegios. Nombrarlo, señalarlo y no normalizarlo es parte de la responsabilidad ciudadana. cuando el poder se burla de la humanidad de otros, el silencio también se vuelve cómplice.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.