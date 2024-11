PRESENTIMIENTO POLÍTICO | Mucha grilla y Juárez ¡sin gestiones!

Publicidad - LB2 -

Mucha grilla y Juárez ¡sin gestiones!

La polémica generada por el Senador de la República por Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa, por la construcción del cruce elevado sobre la avenida Vicente Guerrero, un tramo a desnivel que hace unión en la calle Francisco Villa con la avenida Paso del Norte, que permitirá la libre circulación todos los días las veinticuatro horas, el cual comunicará los sectores poniente con el oriente de la ciudad y el tren de carga que actualmente divide a la Zona Centro, que provoca serios problemas a la ciudadanía, incluyendo accidentes de pérdida de vidas humanas y lesionados terminará de una buena vez.

Para destacar que, ni los senadores Loera y Chávez, ni mucho menos los historiadores “fake”, gestionaron recursos para dicha obra, ni para otra, su actuación sólo se malgasta en “grilla” contra el presidente municipal.

Los historiadores grillos, que por cierto alguno de los que aparecieron en su rueda de prensa son los que hace algunos meses protestaron en la casa del Edil.

En su magna rueda de prensa la Red Binacional de Estudios Históricos Juárez-El Paso, afirmaron según lo publica Rocío Gallegos en La verdad de Juárez el pasado 20 de noviembre de 2024, titulando la nota:

“Obras del puente de Ferromex ponen en riesgo vestigios históricos de Ciudad Juárez”: Historiadores.

La confabulación entre los legisladores de Morena con los autodenominados historiadores, que se atrevieron a afirmar que tal puente va a destruir los vestigios de nuestra historia, por favor quién les cree y sobre todo a los juarenses que le importa sus cuestionamientos, que no solucionan el problema del cruce del tren, y sus consecuencias.

Muy conveniente sería, que sus vastos conocimientos derivado de sus profundas investigaciones de la historia de Juárez, resaltaran las víctimas que ha generado el tren cuando transita por esa zona, y más allá porque no resaltan las huellas de todos los trabajadores que tienen que esperar horas para trasladarse a sus fuentes de trabajo y al término de su jornada laboral a sus hogares, poniendo en riesgo sus vidas y su integridad física.

Me atrevo a afirmar, que el trabajo diario que realiza el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, es diametralmente diferente al quehacer realizado por los presidentes municipales que han gobernado esta frontera.

No lo afirma quien esto escribe, los consignan los medios de comunicación, la agenda diaria del Edil es pública y de fácil acceso, su actividad no es ajena a nadie, sus eventos desde que amanece hasta que anochece, no es cosa menor.

Inaugurando domos en las escuelas; supervisando obras; entregando calles en las colonias; abriendo nuevas avenidas; reparando luminarias y colocando nuevas en los sectores más desprotegidos de la ciudad; instalando albergues para los migrantes, cubriendo sus necesidades básicas y garantizando su alimentación; puentes peatonales en las escuelas; y obra trascendente para nuestra ciudad fue la reparación del puente Carlos Villarreal, que sus antecesores se hicieron de la vista gorda a pesar de que conocían el peligro latente por el deterioro grave.

Eso y más ha realizado el Alcalde de nuestra ciudad, Cruz Pérez Cuéllar, sin embargo los representantes de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño y Juan Carlos Loera de la Rosa, no han sido capaces de someter a la Cámara de Senadores, puntos de acuerdo, para gestionar partidas presupuestales extraordinarias para solventar los gastos derivados del intenso calor que padecimos y del crudo invierno que se avecina, problemas de seguridad para equipar a nuestros policías, en la atención a los miles de migrantes que a diario llegan, para la compra de cobertores y despensas para apoyar a los que menos tienen.

Su promoción personal y sus grillas, no les permitieron gestionar ante la CFE, para que este ente de gobierno se apiadara de los juarenses y nos concediera una tarifa especial para afrontar los altos cobros de energía eléctrica derivada de las altas temperaturas.

Al contrario de eso el flamante senador Loera de la Rosa, se dedica a hacer mucha grilla y Juárez sin gestiones, cero acciones de beneficio, como es la solicitud que realizó a su bancada parlamentaria se abriera una investigación de la obra del puente elevado, para que se le exigiera al presidente municipal que exhibiera los permisos de obra correspondientes, como si el alcalde juarense ocultara la información, y este asunto fuera de interés nacional que demande prioridad del Senado de la República para atenderlo por encima de la discusión del Paquete Económico 2025.

Qué bien que el Senado de la República, revise la obra del puente elevado y concluya que la solicitud planteada por el desafortunado legislador sólo obedece a sus obscuros intereses y su obsesión enfermiza por descarrilar la carrera hacia la candidatura a Gobernador de Chihuahua en 2027 del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En cuanto a los historiadores “fake”, su labor principal es la de investigar las huellas de nuestros antepasados, escribirlas y publicarlas para el conocimiento de la población, pero no meterse a la grilla para contribuir en favor o en contra de un aspirante.

Jesús Limón Alonso