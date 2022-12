¡Pobre de Cuba y Venezuela!, ¿Y nosotros?

Se habla mucho de la venezolanización de México, con los cada vez más magros conocimientos de Economía que aún poseo, puedo asegurarles que no llegaremos a esos niveles de pobreza, aunque ese sea el objetivo del gobierno federal. La dinámica económica, planta industrial, capitales privados, infraestructura y capacidad productiva de nuestro país, escapa de las garras del actual gobierno. Si nos ha hecho éste mucho daño (y lo seguirá haciendo si gana nuevamente en el ’24), podemos seguir perdiendo competitividad en el concierto internacional, atrasando el desarrollo nacional, pero, la Economía mexicana es tan poderosa que no podrá ser desmantelada, como parece ser el objetivo de la banda criminal que nos gobierna. En lo personal, me avergüenzo de haber apoyado por tantos años a la revolución cubana y en años posteriores al chavismo, venezolano, no me explico ¿donde estaba mi entendimiento y raciocinio? Caí en el espejismo socialista. You Tube está repleto de videos que nos muestran la miseria en esos países, la ausencia de derechos políticos, humanos y sobre todo de libertad. ¿Eso queremos para México? No votemos por Morena, así sea al puesto más modesto (regidor) que haya, votar por Morena es apuñalar al país, es condenarlo a la pobreza, es lanzarnos al vacío, es proyectarlo a la mendicidad y a buscar comida en la basura. Si bien no llegaremos a esos extremos, de haber aprovechado nuestra posición geográfica, historia, playas, fuerza de trabajo, gastronomía y recursos naturales, amén de administraciones públicas que amaran al país, nuestro ingreso per cápita, sería fácilmente tres veces el actual, imagine ganar como mínimo $600.00 diarios ($1,000.00 en las fronteras) y con las mercancías y productos a precio actual.

¿Cómo destruir un país? Según Julián de Zubiria, es fácil, sólo es necesario fracturar la columna vertebral del mismo, esto es, destruir su Educación. El autor de esa idea, nos dice (palabras más, palabras menos), que esa manera, a los ingenieros se les caerán las obras, a los médicos se les morirán los pacientes, la justicia se perdería en manos de jueces ineptos y los economistas o contadores harán pésimas inversiones… entre otras calamidades, merced a profesionistas mal preparados a propósito . ¿El deterioro de nuestro sistema educativo empezó en este infausto (sin fortuna) sexenio? Evidentemente no, el desvencijamiento del mismo tendrá cosa de cuarenta años o cincuenta años (desde tiempos del priato), cuando se decidió formar una sociedad sin educación y por lo tanto: débil, cobarde, indolente, apática, medrosa… Empezaron con bajar ostensiblemente el nivel académico/formativo de los nuevos profesores y a darles a estos mayores prestaciones y prebendas, de la misma manera, a los estudiantes se les dejó de exigir, amor al estudio, al conocimiento y a la calidad. Es pues un plan perfectamente diseñado y ejecutado para obtener el tipo de sociedad que hoy somos. Estudiantes y profesores excelentes siempre ha habido, hay y habrá. No confundir, ellos son buenos, a pesar de las intenciones de los gobernantes y los funestos planes de estudio. En la actualidad, hay muy pocos incentivos para que un estudiante sea de lo mejor, este sabe que no es la forma de triunfar en un país mezquino como el nuestro la manera es hacer trampa, falsificar tesis u obtener el título por ejercer de porro (como cierto presidente). ¿Qué futuro nos espera como país? Como se dice en medicina, «De pronósticos reservados«. ¿Tenemos remedio? No lo creo.

Copió y pegó (Copy paste) su tesis profesional una Ministra de la SCJN.- parece chacota (broma), no lo es. Además era (espero que ya no lo sea) candidata a ser Presidente de mencionada SCJN, su nombre, Yasmín Esquivel. Ahora bien, hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro con esta administración federal, verdaderos borricos ocupan todo tipo de puestos, tanto de elección popular (con complicidad ciudadana), como dentro del gabinete. Han llegado a tanto, que al frente de embajadas, nombran a cada caricatura que Dios guarde la hora, Secretarias de Educación para llorar, en la SHCP a sujetos lastimosos, en la CNDH a una pesada piedra, en la SE a una Lic. en Lengua Inglesa, en PEMEX a un agrónomo (y chafa), al frente de la CFE a un poseedor de 25 casas de lujo… en fin es larga la lista. Que la candidata a presidir la SCJN haya hecho Copy Paste de su tesis profesional es… Peccata minuta, broma estudiantil, cosa sin importancia, un prietito del mismo arroz, una carcajada de gato. ¿Recuerdan al expresidente Peña Nieto cuando dijo, «Me van a extrañar«? Al actual también, extrañaremos,: sus burlas, sus incapacidades, su socarronería, su pronunciación, su ignorancia, su ignorancia, su comicidad.

- Publicidad - HP1

Para aquellos que lo acepten, mis mejores deseos de un 2023 pleno de realizaciones, de felicidad, de amor, de logros, de ventura…

«Si los pobres empiezan a razonar todo está perdido»

Voltaire



«Hasta en la destrucción hay un orden, hay límites»

Albert Camus



«Es imposible imaginar un espectáculo más nauseabundo que el del plagiador»

Edgar Allan Poe

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.