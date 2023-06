¿Planea usted derrocar al gobierno de los Estados Unidos?

Publicidad - LB2 -

Tan estrafalaria pregunta me la hicieron en el Consulado de El Paso Tx. cuando tenía 12 años y planeaba visitar a un tío (ya fallecido) en una población de EE.UU cerca de la frontera (no recuerdo exactamente donde), era una pregunta babosa para darme el permiso de viajar (al último ni me lo dieron). Pregunta ante la que respondí solemnemente que NO, aún no tenía el sentido del humor desarrollado. Esa misma pregunta le hicieron a Cantinflas en la película, «Por mis pistolas«, cuando se internó por Sonora (México) a una población de Arizona (EUA), iba a visitar a algunos parientes quienes poseían la famosa mina, «La Veladora» y el aduanal de una aislada garita en el desierto le hace esa pregunta. Recuerdo la graciosa respuesta del cómico mexicano. «Pues de momento no, pero que no me busquen, que no me busquen«. Lo anterior viene a colación, porque hablando profusamente con mi esposa, ella confirmó mis sospechas de que mi teléfono está intervenido, debido a que en ocasiones se oye una especie de eco, seguramente por mis ideas políticas anti gobiernistas. Creo que de ser cierto, están perdiendo su tiempo miserablemente, no soy parte de ninguna conspiración para derrocar al gobierno ni nada parecido. Mis largas conferencias telefónicas, pueden ser interesantes o chistosas, pero nunca peligrosas (el diablo sabe a quien se le aparece). También recordé la película mexicana, «El infierno de todos tan temido«, donde ingresan al manicomio a un personaje de Manuel Ojeda, y uno de los pacientes (enanito) le pregunta con repetida insistencia, ¿te trajeron por macizo? De la misma manera pregunto a los que se toman la molestia de intervenir mi teléfono, ¿espían mi teléfono por macizo?..

Edomex, «Que bueno que perdió el PRI y que malo que ganó Morena».- más aún, cuando la candidata de Va por México, es infinita y cruelmente superior a la de Morena. Está elección, demostró una vez más la falsedad aunque eficacia de las encuestas pagadas por Morena, donde llegaron a darle hasta 30 puntos porcentuales (la diferencia fue de 8%) a su globo (por lo inflado), digo que son eficaces, porque condicionan con ello al votante e influyen en el sentido del voto. Precisamente hoy jueves 08 de junio, vi un video donde entrevistan a Delfina y la conminan a llorar ante la cámara para que resulte más convincente y tenga empatía con el público. Resulta cómico que ese video se haya filtrado, lo que nos indica, que Morena son: mentirosos, ridículos, monstruosos, malos actores, peores seres humanos. Y por consiguiente, todo les sale graciosamente mal.

Es tal es músculo de Morena, que con cualquier garrapata… gana.- y hacen gala de ello. Cuando eligieron candidato al gobierno de Guerrero, hicieron una encuesta para saber quien era su peor candidato, resultó se Félix Salgado y a él designaron (luego el INE les tumbó la candidatura, fue la hija y ganó). En Campeche compitieron con la impresentable Layda Sansores y también triunfaron, así mismo con Durazo en Sonora y finalmente con una delincuente confesa en Edomex. Cabe consignar que les falló en Coahuila y Chihuahua, donde aventaron a lo peorcito que tenían (Loera y Guadiana) perdiendo ambos, luego abusan de su suerte.



El candidato opositor debe salir de la sociedad civil, no de los cochinos partidos.- así de fácil. Estoy pensando en un Claudio X González Guajardo, Lorenzo Córdova o una Dra. Norma Piña, todos ellos muy estimados por el presidente. ¿Imaginan ustedes la pantomima que escenificaría? Eso es como candidato uno de los tres, no se diga si gana (lo cual es perfectamente factible). Mínimo se lanzaría al vacío desde la Torre Latinoamericana, se prendería fuego como bonzo budista, se cortaría las venas o ingeriría grandes cantidades de tlayudas.

Si el hubiera existiera.- la gobernadora de Chihuahua sería, la luchadora social, Victoria (Vicky) Caraveo Vallina. Una mujer que «Realmente» ama a su estado y sus habitantes. No se dedicaría a pasearse y a vivir la vida loca, como por ejemplo… en mi concepto, Vicky representaría con justicia y dignidad a nuestro amado «Estado grande» (no acepte imitaciones).

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.