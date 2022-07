Nuevas reglas del juego en el sector energético

“El agua, la energía y los alimentos forman parte de la cadena de sobrevivencia de la civilización en el planeta, las coinversiones hoy evitarán los actos violentos en el mañana”

La coinversión consiste en ir de la mano de un socio financiero en proyectos de economía real que al inversor puedan aportarle, por un lado, diversificación, descorrelación con el mercado y, por otro, una elevada rentabilidad a largo plazo.

Con la visita del presidente de la república a la Casa Blanca para su reunión con el presidente de los Estados Unidos se trajeron de regreso acuerdos de vital importancia para las inversiones energéticas en el país.

Cuarenta mil millones de dólares no es una cifra menor definitivamente y los proyectos que a definido el presidente López Obrador son por demás muy importantes para el desarrollo del país y la cooperación con Estados Unidos, nuestro principal y más importante socio comercial y vecino.

Obviamente a los opositores PRI-PAN no les son de su agrado esos acuerdos porque una vez más los evidencia, los pone aún más atrás del avance del país y por supuesto muy, pero mucho muy retrasados, y bastante alejados, de las necesidades de la sociedad, no entienden y no quieren aceptar que ellos hoy no son opción y se niegan a cambiar para ellos mismos construirse como alternativa.

Dicen por ahí que no es lo mismo amar que ser “fornido” y esto ilustra perfectamente los logros del presidente López Obrador.

No es lo mismo ENTREGAR EL PAÍS y su riqueza sin recato alguno que invertir en temas estratégicos, como la energía, acompañado con un socio obligado como la CFE o como PEMEX, y definitivamente con la RECTORÍA del estado mexicano.

Es enorme la diferencia, mientras los neoliberales, hoy opositores, entregaron sin limitación alguna, con ventajas deshonestas y sin la rectoría del estado, nuestra riqueza petrolera y nuestras empresas nacionales a los inversionistas extranjeros y, además, con toda la libertad legal para medrar y abusar de los mexicanos con sus perversas, usureras y saqueadoras empresas, principalmente españolas y canadienses.

Créame amable lector, es una enorme diferencia entre lo que hicieron los neoliberales del PRI-PAN con nuestra riqueza energética contra lo que hoy ha acordado el presidente López Obrador con los Estados Unidos, acuerdos resultantes de negociaciones.

Podrá venir quien quiera a invertir ahora aceptando la RECTORÍA del estado, y con socios preferentes, o co-inversores, con la CFE y PEMEX.- Sin las empresas nacionales como sociedad preferente e importante en participación no se podrá invertir por extranjeros en materia de energía en el país, y lo aceptaron los norteamericanos, al menos el 49% tendrán CFE y PEMEX en cada proyecto de inversión que se quiera realizar, fue un gran avance para ellos pero mantienen aún los norteamericanos el recelo hacia que México busca controlar más el mercado de las energías… y en efecto, México busca su soberanía en sus recursos energéticos a través de la RECTORÍA DE ESTADO.

El tema energético venía siendo un tema muy escabroso para los inversionistas extranjeros por los correctivos que se habían impuesto por parte del presidente López Obrador, con los acuerdos pactados en la reciente visita a la Casa Blanca se flexibilizó pero se confirmó una vez más que la energía es estratégica para México y es de Seguridad Nacional y que la RECTORÍA del estado mexicano sobre su riqueza energética, la transformación y la comercialización seguirían estando bajo la RECTORÍA del estado, esto no cambia ni se negocia, no al menos en este sexenio.

¿Se flexibilizó la política energética del presidente López Obrador?

Sí, si se flexibilizó solo en materia de inversión porque políticamente era necesario hacerlo para las buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos, sí, si se flexibilizó, pero con los candados de la RECTORÍA DEL ESTADO y las inversiones conjuntas con los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, no van solas las inversiones y ni con todo el libertinaje que les ofertaron los neoliberales del PRI-PAN con la Reforma Energética de Peña Nieto.

BlackRock será uno de los co-inversionistas más importante de las nuevas reglas del juego en materia energética, se le apertura la puerta al co-inversor más grande del mundo en gestión de activos, con activos bajo gestión valorados en más de diez billones de dólares, las visitas constantes a México de su CEO no eran gratuitas, estaban negociando la participación en co-inversiones en energía en México.

Eran de esperarse las reacciones negativas de los opositores porque una vez más cae una de sus banderas para golpear al gobierno federal.

Ya no pueden hablar, y gritonear, que nos llevan al Socialismo, ahora pueden berrear que nos llevan al capitalismo con dosis de nacionalismo.

Y veamos si no se les acabó el corrido a los opositores ambientalistas cuando AMLO anuncia compromisos de inversión con 17 empresas de Estados Unidos para generar energías limpias, o sea que junto con lo desarrollado hasta hoy para generar energías, ahora vienen las inversiones en energías renovables donde CFE participara en forma preponderante junto con inversionistas extranjeros.

El presidente López Obrador ha alcanzado compromisos con 17 empresas de Estados Unidos para garantizar inversiones en generación de energía solar y eólica, tras meses de fricciones y diferendos con inversionistas norteamericanos.

El prototipo de las inversiones son como las que está efectuando la CFE en el parque Solar de Sonora en lo que sería la planta fotovoltaica más grande de América Latina, y la séptima más grande del mundo, ubicada en Puerto Peñasco con una extensión de 240 hectáreas de paneles solares, se espera terminar la primera parte para el primer semestre del 2023, la modernización de las Hidroeléctricas y la planta solar fotovoltaica son los primeros pasos hacia la generación de energías no contaminantes y renovables.

Las inversiones permitirán generar mil 854 mega watts (MW) y son parte de las acciones implementadas por el gobierno mexicano en la lucha contra el cambio climático, esto es algo que han querido desconocer los opositores.

“Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y otros estados de la unión americana”

Así lo afirmó el presidente de la república en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática.

En el futuro inmediato, en el planeta, los negocios más rentables y necesarios para la sobrevivencia de la humanidad son los relacionados con el agua y la energía, los alimentos y de ahí la presión de los Estados Unidos sobre el presidente López Obrador, hoy negociaron el sector energético.

Estados Unidos es uno de los países con mayores inversiones en el sector energético mexicano por lo que las buenas relaciones comerciales dependen mucho de las negociaciones de ambos gobiernos… esto no gusta a los opositores porque el resultado de ello es CALLAR BOCAS.

El presidente López Obrador informó también que PEMEX destinará 2 mil millones de dólares de recursos propios y de créditos para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción de petróleo.

En el sector petrolero hoy LA REFINACIÓN es una demanda urgente de todos los países productores de petróleo del mundo, principalmente Asia, hace falta capacidad de REFINACIÓN y para ello MÉXICO ha avanzado con la construcción de la REFINERÍA OLMECA y la compra de DEER PARK en Texas junto con la modernización de las 6 refinerías más que posee PEMEX.

Vamos a poder avanzar mucho más rápido con las inversiones privadas bajo la RECTORÍA DEL ESTADO y que las poderosas empresas del estado CFE y PEMEX podrán tener socios en el futuro inmediato.

Rescatar CFE y PEMEX no ha sido trabajo fácil, el saqueo y desmantelamiento de los últimos 36 años no tan fácil se reponen pero la 4T ha avanzado con éxito en lograrlo, con sus nuevos socios CFE Y PEMEX caminarán más, mucho más rápido para lograr la autonomía energética que tanto requiere el país y además exportaremos energía.

Además vienen inversiones muy fuertes en la fabricación de fertilizantes que detonará al campo mexicano, en plantas de licuefacción para pasar del estado gaseoso al liquido el gas para poder venderlo al resto del mundo, principalmente Asia y Europa, un gas que nos obligan a comprar sin tener necesidad porque somos productores de gas, pero asi nos dejaron en los contratos los neoliberales opositores cuando fueron gobierno.

Bien lo dijo el presidente, vienen cosas muy buenas en los últimos dos años de gobierno.

¡Ahora ya podrán gritonear los opositores que AMLO nos lleva al capitalismo!