Nuestro Plan Municipal lleva sello ciudadano

El cambio propuesto para ciudad Juárez no se quedará en la acostumbrada visión individualista o cupular de antaño, no puede someterse a los caprichos de nadie en particular, es y deberá seguir así en el futuro, una idea consensuada, bien planeada, pero sobretodo, consultada con el pueblo al que se debe esta administración municipal de ciudad Juárez.

Este viene enmarcado en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de Juárez, con el cual haremos frente a los retos que se nos presenten y atenderemos los principales problemas que aquejan a nuestra ciudad. Es el plan de gobierno más legitimado en la historia de nuestra frontera, y lo podemos constatar con la participación ciudadana lograda en los foros y espacios de opinión para este propósito.

Nada menos, en “Diálogos por el Cambio de Juárez” se recibieron y analizaron más de 65 mil encuestas y 3 mil 314 propuestas de los juarenses, donde los temas más recurrentes fueron: Pavimentación y Bacheo, Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y Participación Ciudadana.

Para lograr una propuesta rica en ideas y experiencias, adicionalmente se llevaron a cabo cinco Foros denominados “Encuentros Ciudadanos”, en donde participaron 13 exponentes expertos y se obtuvo una asistencia de 2 mil 234 personas.

Para que el cambio en nuestra ciudad tenga un mayor empuje alineamos criterios, complementaremos programas similares de otros entes de gobierno. Por ello en la elaboración del PMD atendimos las opiniones y recomendaciones de la Segob a través de la Guía Consultiva del Desempeño Institucional; de la Secretaría de Hacienda mediante el Diagnóstico para la Implementación del Presupuesto en Base a Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño; y por supuesto, de la Auditoría Superior de la Federación.

En el documento del PDM 2024-2027, aprobado el miércoles pasado en la Sesión de Cabildo, por unanimidad, se están considerando los 100 Pasos para la Transformación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; por supuesto, las Propuestas de Campaña de un servidor, y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Visión Ciudad Juárez 2040 (ONU-HABITAT). Además de el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 del Estado de Chihuahua y el Plan Municipal de Desarrollo de Juárez 2021-2024.

No podemos duplicar programas, ni gastar recursos en áreas que estarán siendo atendidas por otras esferas de gobierno, debemos eficientar al máximo y sacar todo el provecho que podamos, para que sigamos haciendo más con menos. Independientemente de las diferencias políticas e ideológicas con otros actores, vamos apostarle al bienestar del pueblo.

Los tres ejes transversales del PMD son: “Juárez Inclusivo: Igualdad para las Mujeres”; “Juárez con Presente y Futuro: Protección y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes; y “Juárez Resiliente y Sostenible: Adaptación y Respuesta para un Futuro Seguro”. Con ellos se refrenda el compromiso de nuestra administración de priorizar la atención a las personas que más lo necesitan, con el medio ambiente, y estar preparado para las emergencias.

Los cinco ejes de gobierno de este Plan de Desarrollo reflejarán las prácticas administrativas que nos funcionaron en el trienio pasado, mejoraremos varios temas de administración y daremos oportunidad a otros, con el propósito de ser más rápidos, brindar mejores servicios y atender a un mayor número de colonias, en comparación con la gestión anterior.

No vamos a repetir solamente lo que ya se hizo bien en los primeros tres años de nuestra gestión, porque los resultados serían los mismos. Vamos a redoblar esfuerzos y mejorar hasta donde nos alcance el tiempo, porque lo hemos dicho: vamos a romper nuestros propios récords de la administración, es lo menos que podemos hacer por la confianza renovada y aquilatada que nos ha brindado el pueblo juarense.

Cruz Pérez Cuéllar Abogado y político mexicano de larga trayectoria, quien actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Ciudad Juárez.