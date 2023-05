¡No seamos ingenuos (tirándole a ñoños)!

Publicidad - LB2 -

No hay ninguna competencia real en Morena en busca de la candidatura por la presidencia de la república. Los despliegues de promoción de las corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López (Noroña y Monreal son apestados, no los juntan), son una especie de fuegos fatuos, de artificio, falsos pues. Si el «Verbo encarnado«, el que es, «Lleno de gracia como el Ave María«, «El creador y dador de vida» decidió que la ungida es Claudia, no hay poder humano que pueda oponérsele, y no le vengan con que la democracia es la democracia al referido Calígula (que divino ni que nada). Me resulta muy simpático que cada uno de ellos traigan su equipo de campaña, y en cada uno de esos equipos haya coordinadores, directores, jefes y tropa en general. Desde mi punto de vista, es solo para montar un espectáculo y no dejarse arrebatar el protagonismo por los candidatos de la coalición, «Va por México«. Estos últimos perdidos, tan perdidos que su favorito, es la joven promesa de la política, Santiago Creel. De no creerse tanta idiotez, de ser él el candidato, yo en lo personal votaría por él, sin embargo les puedo asegurar que no gana. Teniendo a una entrona Lilly Téllez, Un Enrique de la Madrid, las no menos aguerridas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, ¿por qué buscar en el baúl de los recuerdos? El mismo Creel debería entender que le falta un mundo de carisma. Me hace pensar que el PAN no quiere ganar, ¡que está apandejado!

«No me ayudes compadre».- así dice la conseja popular, aunque en este caso sería comadre. Resulta que la gobernadora de Chihuahua (disculpen por no mencionar su nombre, me es desagradable) deseando «Ayudar» a la espléndida candidata para el EDOMEX Alejandra del Moral, se presentó en un acto de campaña en aparente estado inconveniente y dijo uno de los discursos políticos más horrendos que he escuchado en mi vida (y miren que he escuchado muchos), no comprendo por qué sus asesores le permitieron exhibirse de manera tan grotesca. Lo bueno de este desaguisado, es que si el voto no favorece a Ale, ya tendrá a quien echarle la culpa. El equipo de campaña de la señora de las quesadillas (perdón Delfina), está loco de contento. Calculo que el discurso referido le restó mínimo un 10% en la intención de voto a Alejandra del Moral. ¡Hay apoyos que matan!



Llamadas Perras.- fueron dos, las mismas hoy jueves 25 de mayo. A la primera le nombraremos, «CFE de NCG, además de: arbitrarios, depredadores, abusones y quiebra negocios… tontos de clase mundial«, esta es la historia: Al inicio del desmesurado aumento del DAP decretado por el ratero gobierno municipal de NCG el cual se incrementó de $100 a $400, en razón que mi consumo de energía eléctrica es bajísimo, el cobro del DAP quintuplicaba el costo de la energía utilizada, lo que me motivó a no pagar esos recibos (previamente acudí a la paraestatal para pagar solo mi consumo a lo cual se negaron). Meses después me cortaron la luz, a lo que estoy conforme, no comprenden como puede un negocio prescindir de su servicio. Hoy jueves 25 de mayo, recibí del # de teléfono 81 1984 9351 (Lada de Monterrey) una violenta aunque cómica grabación, donde se me amenazaba con grandes perjuicios si seguía robándome la luz, cosa absolutamente falsa, ni se hacerlo. No imaginaba a una CFE tan, bruta, calumniadora, ridícula y botana.

A la segunda carta, la titularé como, ¿es qué el PAN no tiene dignidad? Me llaman de gobierno del estado (Chihuahua), del teléfono 614 439 7899, me dicen que aparezco en un listado como apoyador de la gobernadora, de manera comedida, le pido a la señorita, que me cambie de lista, no soy simpatizante de ella y sí su crítico, de esas llamadas ya suman varias. Si bien, nadie en esta región la apoyó tanto en su campaña, a raíz de su catastrófico gobierno, no me queda sino publicar lo nefasto de su actuación. Les he dicho de mil formas, que detesto a su gobierno, incluso rechacé la invitación personalizada a su primer informe de gobierno, ¿cómo quieren que se los diga? ¿En inglés?



«Es bueno para el corazón ser ingenuo y para la mente no serlo»

Anatole France



«En primer lugar tú tomas una copa, después la copa se toma a la bebida, y por último es la bebida quien te toma a ti»

Scott Fitzgerald



«Si lo pensamos, veremos que muchos de los disgustos que nos sobrevienen lo son por palabras innecesarias»

Azorín

- Publicidad - HP1

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.