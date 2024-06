¡No han entendido la lección del 2 de Junio¡

Publicidad - LB2 -

“El entendimiento es aquella facultad que diferencia a los seres humanos de los animales. El entendimiento permite la comprensión de la realidad a partir de nuestra facultad y capacidad mental. El entendimiento muestra el valor del buen juicio de los hechos, es decir, de actuar a partir del entendimiento de ellos”

El entendimiento implica prestar atención a todo para comprender la esencia de la realidad que se nos presenta buscando salir de la irrealidad, o del mundo de mentiras, salir de la equivocación y poder corregir los rumbos.

Entendimiento, autocritica y estrategia se convierten en las herramientas valiosas para poder afrontar la corrección de los rumbos. Sin entender la situación no se podrá avanzar para lograr una autocrítica que descubra los errores, los aciertos y las fortalezas y, sin esto, por supuesto no se diseñará una estrategia eficaz.

Los resultados electorales dados a conocer por el INE mediante el proceso científico del PREP desde la misma noche del domingo 2 de junio exhibieron la realidad del sentimiento de la nación, lo que busca y exige el pueblo de México y el mandato que otorga con su voto.

El sentimiento adverso del pueblo a un proceso violento que fue un manifiesto de los opositores en forma constante en donde afirmaban que la elección estaba controlada por el crimen organizado, era la estrategia orquestada por PRI-PAN-PRD y el PUEBLO DE MEXICO les dijo no es así, y salió a las urnas en forma desafiante a los juglares de la violencia y el pueblo pudo votar en santa paz, les dio una bofetada durísima a los opositores, pregoneros de la violencia, al estar votando con alegría, entusiasmo y voluminosamente desafiando el estado del tiempo y a los criminales que brillaron por su ausencia, como MENTIROSOS quedó demostrado que son los opositores, su estrategia era meter miedo a los votantes.

El sentimiento adverso del pueblo a una Iglesia Católica que incurrió en violaciones constitucionales al estar promoviendo el voto hacia los opositores desafiando a las autoridades incluso llamando “idiotas” a los mexicanos que votarían a favor de Morena y sus aliados, llamando también “idiota” al presidente de la república, una Iglesia Católica que se jacta de controlar a los fervientes feligreses de la fe y que estos le han dado una bofetada al votar a favor de Morena en todo el país, quedando la Iglesia Católica en el peor de los ridículos porque no controla absolutamente nada ni a nadie, el mexicano es ferviente católico guadalupano pero no se guía por predicadores de la fe amorales e hipócritas y violadores de nuestras leyes y, además, violadores de la ley de Dios en sus 10 mandamientos, ley a la que están obligados a seguir y no siguen.

El sentimiento adverso del pueblo a la mentira, a la denostación y a la hipocresía como los opositores no se saciaron de llenar los espacios informativos de sus perversidades, el pueblo de México les dijo BASTA con sus votos, los ciudadanos llenaron las urnas con votos en contra como castigo a tanta negatividad, perversidad y poca responsabilidad del PRI-PAN-PRD.

Nadie puede negar el hecho de que los opositores PRI-PAN-PRD quisieron dar un “madruguete” electoral al salir por la tarde a manifestarse ante los medios, argumentando que “habían ganado” las gubernaturas en disputa y la CDMX, reunieron a sus huestes en su centro de operaciones y los tres líderes nacionales afirmaban contundentemente que ellos habían ganado, posteriormente lo volvieron hacer ante los medios de nueva cuenta y…. Algo sucedió…. Antes de la salida de la presidenta del INE… que los tres partidos y sus líderes nacionales tuvieron que recular y aceptar su derrota, la verdad, como siempre, los había arrollado y su mentira e intento de madruguete quedaba al descubierto ante todos los medios de comunicación y los mexicanos.

El día de hoy, y después de aceptar su derrota jugando con las reglas del juego que la ley electoral vigente establece, y que los tres partidos opositores defendieron y se negaron a modificar, vuelve la ex candidata Xóchitl Gálvez a exhibir sus incoherencias, como las exhibió en toda su campaña, al salir a declarar que impugnaría la elección presidencial. Primero se había autocalificado como demócrata al aceptar su derrota.

No han entendido los PRIANISTAS-PRD que el mandato del pueblo de México en las urnas es amplísimo a la 4T, el pueblo de México le dio todo el poder y respaldo para consolidar la transformación de México, es la voluntad mayoritaria del PUEBLO DE MEXICO trasmitida por el voto en las urnas.

No lo han entendido, y ni lo entenderán, porque ellos, los opositores PRIAN-PRD, no reconocen que del pueblo es quien dicta el camino a seguir, no han entendido que el poder emana del pueblo, no han entendido que es con votos como se gana y se gobierna en México, no han entendido aún que cada ciudadano, del estrato social que sea, su voto solo vale UNO.

Esta oposición tendrá que llamar a cuentas a sus liderazgos y deberán ser autónomos al poder que los capturó estos últimos años y que los llevó irremediablemente al fondo del abismo y al descrédito.

Claudio X González , el gran perdedor (le dicen LOSER) tendrá que ser “expulsado” del control político de los dos partidos que quedarán (PRI-PAN) y eso si sus militancias actúan con responsabilidad y lealtad a sus partidos.

Quienes no están de acuerdo con la 4T tendrán 6 años para reconstruirse en una fuerza opositora alternativa que pueda ir tomando terreno político en los próximos 18 años.

No hay hoy partido hegemónico cono los han querido hacer ver con el arrasador triunfo de Morena y sus aliados, lo que hay es un pueblo que castigó la soberbia, el clasismo, la discriminación, la ofensa y las denostaciones hacia quien realmente manda que es EL PUEBLO DE MEXICO, como quedó demostrado al cierre de esta elección.

Ni bots, ni sociedad civil tienen la capacidad de dar el verdadero poder como lo tiene EL PUEBLO a quien han agredido los PRIANISTAS siempre.

Lo que hizo el Pueblo es darles una MADRIZA a los opositores todos como nunca jamás el pueblo lo había hecho.

El mandato popular en las urnas es claro y no tiene negociación.

