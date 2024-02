Nacionalizar la inseguridad es la estrategia opositora a seguir.

Publicidad - LB2 -

“Un país desde las cenizas es lo que buscan lograr los opositores con tal de evitar la lastimosa y apabullante derrota que sufrirán, su estrategia para lograrlo es justificar mediática, y dolosamente, ante el Tribunal Electoral la Violencia Generalizada en toda, o al menos en parte, de la elección.”

El Cinismo con que actúan los opositores hoy, y olvidando sus actuares violentos y electorales fraudulentos en el pasado, es un término que permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad descarada y la falta de vergüenza a la hora de mentir o promover acciones que son condenables, CINISMO hermano de la hipocresía, primo de la perversidad.

La Escuela Cínica contemporánea, contraria a la formada por los discípulos de Sócrates en el Siglo IV ac, desprecian a los ciudadanos común y corriente, menosprecian al que menos tiene y los cínicos se agrupan en élites clasistas y racistas coincidentes de estatus de riqueza y poder, donde participan algunos ciudadanos que les son útiles, o de servidumbre, y los que creen en un México diferente de buena fe, pero los cínicos no comulgan con la buena fe y no les comparten el estatus privilegiado de riqueza porque los evidencia en su cinismo e hipocresía, además lo consideran conquista personal y tributo de su perversidad, lo corrupto les genera placer y les detona necesidad consistente que con cinismo lo presumen y lo defienden, se consideran que solo ellos tienen derecho a la riqueza nacional y al presupuesto federal, se consideran únicos y tejidos a mano.

Quienes tienen comprobado su participación beneficiosa y mafiosa en las organizaciones del crimen organizado hoy buscan que la situación de inseguridad se haga nacional y generalizarla, cuando los focos rojos de la criminalidad están encendidos en zonas muy focalizadas y atendidas pero, buscan configurar la percepción de que todo el país está en serias situaciones de criminalidad generalizada, necesitan hacerlo así para poder intentar que se cancelen las elecciones, o parte de ellas este 2024 las que les convendrían.

La ley es muy clara <Ley de Medios de Impugnación Electoral>, donde establece que: “Las violaciones deberán ser acreditadas de manera objetiva y material, de tal suerte que existan pruebas que acrediten los hechos motivo de las irregularidades. Por ende, la nulidad de la votación o de la elección no debe estar basada en meras inferencias o suposiciones” siendo esto un punto de vital importancia para la estrategia que ya detonaron los opositores y que sustentará lo que a continuación expongo en esta columna, tienen que probar contundentemente la VIOLENCIA GENERALIZADA y la incursión del crimen organizado en las elecciones, la ley los obliga.

Los nexos con el crimen organizado se construyen en el tiempo, no son de generación espontánea, poniendo como ejemplo el tiempo que le llevó a Genaro García Luna ubicarse en la punta de la pirámide criminal y hoy esta juzgado y sentenciado en los Estados Unidos por nexos comprobados con el narco tráfico, y este sujeto fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional en el régimen de Felipe Calderón, recodando que ante la quiebra de acuerdos con algunos mandos criminales a Calderón y García Luna les mataron a dos Secretarios de Gobernación, entonces el directorio criminal lo conocen a la perfección los PANISTAS, y ni se diga de los PRIISTAS, aún con los cambios que hubieran sufrido las estructuras criminales, algunos gobernadores les actualizan el directorio, principalmente el de las zonas “calientes” en la actualidad.

Pues bien, ante la inminente y aplastante derrota opositora muy anticipada y cantada, además creciendo el rechazo ciudadano hacia los opositores conforme avanza el tiempo hacia las elecciones y, por supuesto, la cúpula opositora lo sabe y tan lo sabe que ya tienen una agenda de choque estratégico para desbaratar la estrepitosa derrota, el objetivo es demostrar fehacientemente que en la elección intervino el crimen organizado y que las elecciones se desarrollaron en un clima de violencia generalizada, y lo tienen que probar contundentemente.

Esa agenda de choque opositora ya inició su ejecución con fuerza en los medios de comunicaciones adversas al gobierno federal en México, las fuerzas mediáticas de la derecha en los Estados Unidos, de la derecha Europea y la misma campaña de la candidata del PRI-PAN-PRD como punta de lanza y vocera de #narcopresidente como mensajera del mal, intentando demostrar que todo México es un polvorín de violencia y que el presidente es un narco, mintiendo y engañando, vociferando odio y desprecio hacia todo el país que poco les importa, basta escuchar sus diálogos con las cerradas audiencias con la finalidad mediática de intentar que el mundo conozca “una realidad” que no es generalizada pero la quieren nacionalizar a través de los medios internacionales y de mensajeros.

Como bien lo señaló Vladimir Putin, los Estados Unidos controlan todos los grandes medios de comunicación mundiales y por ahí empezaron los opositores, sincronizados con los medios anti AMLO en México, todos sincronizados en la misma línea, buscar afianzar la perversa idea de que el Crimen Organizado maneja el país y que van intervenir en las elecciones.

Tan sincronizados están que en los organismos del Poder Judicial Federal como el Tribunal Federal Electoral a través de la declaratoria del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña que puntualizó, con toda claridad, la causal grave que puede obligar al Tribunal a cancelar una elección enfatizando que es la VIOLENCIA GENERALIZADA, empatando con esa declaración con los criterios que intentan hacer como verdad.

Nadie, absolutamente nadie, niega la fuerza pulverizada que hoy tienen los grupos criminales, nadie se atrevería a decir lo contrario, pero precisamente por lo pulverizados y desarticulados que están, contrario a cómo eran los tiempos de Calderón-Peña Nieto, que sus centros operativos para sus actividades está perfectamente bien focalizadas resaltando coincidentemente que en esas zonas existen señalamientos muy precisos de complicidad con los criminales como Morelos y Guanajuato donde los Fiscales “autónomos” son parte del mismo crimen organizado, incluso han tenido que salir a defender al Fiscal General de Morelos la SCJN de Norma Piña y su “Cartel de la Toga” con amparos para que fuera puesto en libertad durante repetidas veces al ser señalado como cómplice de desapariciones y asesinatos, al de Guanajuato lo señala el mismo gobierno federal como cómplice de la narco violencia en ese estado incluso han pedido su remoción del cargo a lo que el gobernador PANISTA se ha negado.

Entonces quienes conocen a los criminales, y se les ha demostrado su cercanía, son los PRIANISTAS y son precisamente ellos quienes junto con los narcotraficantes y bandas criminales buscarán con toda la fuerza de las armas que poseen (Rápido y Furioso de Calderón) provocar y configurar la VIOLENCIA GENERALIZADA, recordando que el PRIANISMO intentó ser la punta de la pirámide criminal con García Luna y Calderón como beneficiado.

¿Quiénes serían los más interesados en provocar violencia en las elecciones?

¿Quiénes son los que necesitan quitarse la vergüenza del avasallamiento electoral que los ubicaría como mentirosos?

¿Quiénes son los que perderían las canonjías de la ley electoral con los resultados avasallantes de la elección?

¿Habrá necesidad de que Morena y sus aliados PT y PVEM provoquen violencia y manipuleo de elecciones que al hacerlo los perjudicaría tremendamente, saliendo ellos los más perjudicados?

En el 2006, en 2012 y en 2018 el más que candidato incómodo para el gobierno federal Neoliberal, archí enemigo de Felipe Calderón, era Andrés Manuel López Obrador, y el hoy presidente López Obrador fue el ciudadano mexicano, durante más de 25 años, el más investigado por todos los organismos controlados de la derecha nacional e internacional predominantes en el mundo sin poder encontrar absolutamente nada para incluso evitar que llegara a la presidencia de la república en 2018, hubo elecciones en 2021 y 2023 donde siguieron avanzando en su fuerza política y nunca pudieron encontrar absolutamente nada que pudiera ser de peso para lograr detener su avance en la supremacía política en el país.

Y del 2006 al 2024 han pasado 18 años y el presidente López Obrador sigue igual de fuerte y aceptado como lo fue en el 2018, 2012 y 2006.

Rubén Moreira ex gobernador de Coahuila, Alito Moreno ex gobernador de Campeche, Roberto Madrazo ex gobernador de Tabasco, Claudio X González jefe en televisa cuando se dieron los decomisos de camionetas de la empresa cargados con dólares y cocaína en Centro América, Genaro García Luna y Felipe Calderón ¿no se sabrán el caminito para llegar a los criminales y negociar el estallido de la violencia en los territorios que controlan?

Todo aquel que es consumidor de drogas si manejara los instrumentos policiacos y de justicia conocería perfectamente bien la cadena de suministro que lo abastece, el contacto es natural y obvia la negociación, ni modos que les llegue por estafeta su vicio.

Lo van a intentar con toda la fuerza y elementos a su alcance, más que la presidencia de la republica les interesa evitar que se logre el PAN C.

El lograr que no se alcance el PLAN C beneficia a todos los intereses que los opositores representan, y que han defendió a lo largo de los últimos 30 años, además protegerían a los que se beneficiaron con la riqueza nacional otorgada por los traidores a la patria.

El barco se les está hundiendo rápidamente por eso los capitanes buscaron el salvavidas del fuero para beneficiarse, mientras los militantes huyen en estampida hacia sus salvavidas en otros partidos.

