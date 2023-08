Mujer, casos de la vida real…

Publicidad - LB2 -

En el capítulo de hoy, titulado, «La codicia nunca es buena, mata el alma y la envenena«, el parecido con una frase de Chespirito es mera coincidencia. La estrujante historia, está basada en la triste historia de la alcaldesa de NCG, cynthia c. cuyo ascenso al poder estuvo basado en la traición a quienes hicieron posible su triunfo, su espeluznante desarrollo, su precipitada y dramática caída. Sin olvidar que metió en su gabinete al mismísimo Satanás.

«Destruiré a Morena«, así decía con inaudita e injustificada soberbia, el pequeño ser llamado cynthia ceballos, cuando se sentía protegida (utilizada) por la gobernadora, diputada y unos cuantos ganones (con los puestos estatales más relevantes del gobierno estatal, en el municipio). Ahora, cuesta abajo en su rodada, repudiada por los antes mencionados, me pregunto, ¿también va a destruir al PAN? Ella no tiene la inteligencia ni la asesoría adecuada para medir sus alcances, lo digo una vez más, ¡pobre mujer! No entiende su pequeñez. Espero y se haga plena justicia en este bochornoso caso, se vaya de la presidencia sin el cuantioso botín, y si sus acciones merecen cárcel (creo que si) ASÍ SEA. No creo que tenga la altura de miras para decir como la canción «A mi manera«, El final se acerca ya, lo esperaré serenamente…, se le acabaron los tiempos de vino y rosas, viene ahora la resaca.

Antecedentes del despapaye.- a meses de haber asumido a la presidencia municipal, merced a sus escandalosos yerros, injusticias, arbitrariedades, ineficiencia y decisiones absurdas. En forma correcta, el partido Morena (siglas por las que ganó) se deslindó de ella, le retiró su apoyo, la desconoció (vulgo, la corrió). Tiempo después, malagradecidamente renunció al PT, partido en el que prácticamente nació, lo que equivale a una traición. Ahí viene el peor error que ha cometido, intentó sin éxito y por todos los medios posibles ingresar al PAN, siendo repudiada por el panismo local. Que ilusa, ese partido no es nada confiable, ni para sus militantes y, aquí tenemos los resultados. Llegó al poder con una gran confianza, esperanza y cariño de la ciudadanía, tirando ese capital político prácticamente a la basura. Debería vender su historia a, «Mujer, casos de la vida real«.

Un villano al extremo.- me refiero a Fernando Medina, auto apodado El Tiburón, detestable sujeto que agredió de forma cobarde, por tratarse de un adolescente de 15 años de quien solo se sabe que se llama Santiago, quien laboraba para un Subway de la localidad (SLP), menciono que fue un ataque cobarde porque la diferencia de musculatura de uno y otros es enorme, el golpeador 93 kilos, con entrenamiento en artes marciales y la víctima con 60 kilos de peso, sin capacitación para el combate, es decir, prácticamente indefenso.

¿Qué lleva a un individuo a hacerse odiar por toda una nación? Me es difícil entenderlo, nadie en sus cinco sentidos querrá vivir cerca de él, es pues un apestado social. Otras consecuencias, esta «Pelea«, será la más cara de su vida, el gobierno del estado le clausuró sus tres negocios y habrá de pagar una fuerte suma de dinero como compensación del daño. Por cierto, hoy sábado 05 de agosto fue capturado, a ver como le va en el penal, donde lo esperan para una cálida bienvenida. Detalle chusco, se dice que pertenece al partido Morena, para tratar de desprestigiarlo aún más.

«La ambición es el último refugio del fracaso»

Oscar Wilde



«Bien sabido es que la ambición tanto puede volar como arrastrarse»

Edmund Burke



«Si la violencia es lo que cuenta, entonces no tengo fuerzas para vivir en un mundo así»

Jeremy Irons



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.