Morena y PAN esta Navidad le regalan a los juarenses un sanguinario incremento al predial

Malditos sean los gobiernos que en campaña le prometen al pueblo lo mejor y ya en el poder lo traicionan. Sin importarles el aumento de alimentos. Sin importarles que el pueblo sufre, han decidido con toda la alevosía y la maldad inherente a su forma de gobernanza que el pueblo debe de pagar para que ellos puedan tapizar con su foto el estado.

Malditos sean los gobiernos que han perdido todo pudor para cobrarle al pueblo sus campañas ilegales y malditos sean quienes solapan, quienes autorizan sin la menor empatía un golpe sanguinario a las familias.

Lo sucedido en el Congreso del Estado de Chihuahua fue a todas luces una puñalada trapera a las familias. Los grupos parlamentarios de Morena y el PAN aprobaron el incremento desmedido al predial en Ciudad Juárez, este vicio de los malos gobiernos, de año tras año incrementar impuestos, solapado por diputados que prometieron en campaña defender a Chihuahua.

Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política que se ha opuesto de manera tajante a este brutal, sanguinario, incremento al impuesto predial. Solo la Bancada Naranja está del lado de las familias, la única fuerza consistente que resiste hombro a hombro con los juarenses.

¿Por qué rechazamos este incremento al predial? sencillamente porque este impuesto no le será regresado a los juarenses, no será para remediar la crisis endémica de baches, no será para darles sistemas dignos de iluminación, no será para mejores servicios. El incremento al predial será para seguir financiando espectaculares, para que su gobernante se placee por el estado, para que regale en otros municipios el fruto del esfuerzo de los juarenses.

Qué pecado original han cometido los juarenses, para que los gobiernen alcaldes cuyos intereses siempre están por encima de su gente. Qué culpas se pagan para que se les dé la espalda en el Congreso, que se les abandone ante el saqueo, la carestía y el cinismo.

¿Que navidad le regalan Morena y el PAN a los juarenses? Lo mismo de cada año, más impuestos, más abuso, más peso a la cruz que día con día deben cargar.

Es el momento de que los juarenses de bien cuenten con la defensa férrea de su patrimonio, que cada juarense que se levanta a las 5 de la mañana para ganar su sustento, tenga el respaldo inquebrantable.

Combatamos el latrocinio, combatamos el aumento desmedido del predial con la dignidad del norte. Soy Francisco Sánchez, el primer servidor de las familias juarenses y mientras otras fuerzas traicionan al norte, aquí seguiremos firmes y dignos por la Heroica Ciudad Juárez.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.