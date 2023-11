Morena es… cómico salvajismo

Publicidad - LB2 -

A raíz del anuncio de los resultados de las encuestas para las candidaturas por parte de ese movimiento devenido en partido político (Morena) a gobernador, en las entidades federativas que habrán de celebrarse en el ya muy próximo 2024. Se desbordaron las pasiones entre los declarados ganadores y su grupo de golpeadores, en contra de los presuntos perdedores y su también grupo de rijosos, sobre todo con las hordas de Clara Brugada contra los de García Harfuch. Los de este último no comprendieron por qué si su candidato ganó por 16 puntos porcentuales, la ungida fue la (según dicen) hondureña Clara Brugada, ¿luego entonces para que sirvieron las encuestas? Y… se armó la gorda, no es alusión a la grácil Secretaria del CEN de Morena. Ella y el Presidente del CEN Mario Delgado, ridículamente circunspectos, bien portados y modositos. De forma personal, deseo agradecer a la dirigencia, candidatos y militantes de ese partido, los momentos de solaz esparcimiento que provocan sus graciosos conflictos y posterior intercambio de: moquetes, patadas voladoras, rasguños con pérdida de piel, desprendimiento de gruesos mechones de cabello, piquetes de ojos, ataques arteros a los genitales (fauls), mordidas lacerantes, alusiones groseras a la progenitora, acusaciones de ejercer la prostitución, graves descalificaciones a la hombría de los varones… ellos se pegan por deporte, por placer. Se agradece porque en tiempos de desastres naturales, violencia generalizada, quiebra masiva de negocios, falta de resultados gubernamentales… un poco de humor, siempre es bienvenido. ¿Recuerdan la canción de ABBA, «Thanks for the music (gracias por la música)«? A la insubordinada y poco civilizada Morena, podemos decirle, «Gracias por el espectáculo de lucha libre«.

«Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti».- cada día aumenta el número de gente agraviada en Morena, entre muchos otros, Ebrard, Monreal, Eréndira y John, Tatiana (aunque ya anda haciendo méritos de nuevo), el papá del Checo Pérez, Mier… más los muchos que se acumulen. El caso más lamentable es el del ex carnal Marcelo, un político de carrera, con una preparación sólida. Por poner un ejemplo cercano, en Chihuahua, muchos quieren ser senadores y solo dos pueden ser candidatos, así en las diputaciones federales y locales, también en las alcaldías, no va a haber regidurías que alcancen para tanto aspirante. Me comenta un amigo morenista de Cd. Juárez que cándidamente se inscribió y tomó el curso correspondiente para ser diputado federal, que vio con tristeza que menos del 10% de los aspirantes eran de Morena, la mayoría era del PRI y un número considerable del PAN.



El PAN no se podía quedar atrás en cuestión de infamia.- hace pocos días (3) el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, renunció formalmente al PAN después de 41 años de militancia, a los juarenses nos consta que siendo un niño, Javier se acercó a ese execrable partido, donde ocupó importantes posiciones legislativas y destacó por ser un tribuno/orador excepcional. ¿Cómo fue despedido de ese caníbal partido? Con burlas, con descalificaciones, con insultos, con desprecios, con adjetivos infamantes aún por muchos que se decían sus amigos. Así de mezquina es la política blanquiazul. El comentario más inapropiado y cruel corrió a cargo del menos indicado, el Presidente del CDE (Comité Directivo Estatal) Gabriel Díaz Negrete, quien debería tener más tacto, diplomacia y educación al momento de expresarse de un elemento importante que se retira del partido. No necesito aclararlo, pero lo hago, Javier Corral Jurado, no es santo de mi devoción, pero, hay formas…



«Creo en los valores del salvajismo, estos son: el instinto, la pasión, el humor, la violencia y la locura»

Jean Dubuffet



«Preveo la desaparición del canibalismo. El hombre está asqueado del hombre»

Stanislaw Jerzy Lec



«¿De cuántas infamias se compone un éxito?»

Honoré De Balzac



