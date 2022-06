“De acuerdo con la alianza, la moratoria también pretende que los legisladores de oposición que presiden en los órganos de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo, pero el cobro al Congreso por sus servicios sera completo.”

La coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD) anunció que sus legisladores no participarán en ninguna reforma, o cambio a la constitución, en lo que resta del sexenio y para ello anuncian con bombo y platillo que ejercerán MORATORIA CONSTITUCIONAL por el resto del sexenio del presidente López Obrador.

¿Pero que es una “Moratoria Constitucional”?

Según los dirigentes vigentes y opositores al día de hoy del PAN-PRI-PRD la “MORATORIA CONSTITUCIONAL” es una pausa o paro constitucional (¿?), que en este caso implicará, como ellos lo señalaron, que ninguno de sus legisladores aprobará las iniciativas de reforma constitucional promovidas por el gobierno, o sea, actuar como actuaron en la Reforma Eléctrica, así sin tanto rollo rimbombante, ademas de inexistente.

Partiendo de esa descripción, de algo que nadie sabe de dónde salió, dada por los tres dirigentes opositores de “MORATORIA CONSTITUCIONAL” quieren decir que ¿van a parar la observancia de la constitución atreves de una moratoria? porque así es el entendimiento claro y llano de su declaratoria, pero la realidad de las cosas es que es una vacilada del tamaño de ellos, vaya ridiculez, vaya penitencia de estos dirigentes opositores, muy ocurrentes ante el rotundo fracaso en las elecciones pasadas, esa declaratoria de MORATORIA CONSTITUCIONAL no es más que una ocurrencia sin valor alguno que los lleva a ninguna parte diferente a como políticamente están hoy, pero con ello ahora si han entrado velozmente al punto sin retorno de la extinción política.

Vamos viendo, la Constitución en ninguna parte de ella tiene contemplado EL QUE SE DEJE DE OBSERVAR, por ahí constitucionalmente los dirigentes opositores están más que fritos, ridículos, desesperados por ganar acceso a la continuidad en los escaparates políticos y vigencia como directivos actuales de sus partidos, están más que perdidos totalmente.

Un amigo de la infancia, que es abogado retirado ya, me comentó: “es la tontería mas descabellada que he escuchado, esos tipos no aprendieron la lección del resultado de su actitud en la Reforma Eléctrica, es increíble el grado de desesperación que manifiestan”.

Ahondaba el abogado, “creo que los dirigentes de ese grupo opositor, deberían (antes de algún pronunciamiento), hacer un ejercicio de «lógica elemental” que para ésta ocasión les hubiera ubicado.- Es imposible que la vigencia a la Constitución de este país, pueda estar en vigor intermitentemente como lo indica el término usado: «moratoria constitucional».

“Tal vez con su «técnica» se los puede explicar el «Doctor Noroña» de mejor manera para que lo hubieran entendido antes de cometer tremenda vacilada”.

Fue una insensatez el cómo actuaron en la Reforma Eléctrica con pésimos resultados ademas del rechazo amplio y generalizado para ellos y hoy lo vuelven a llevar a cabo anunciándolo con bombo y platillo, y lo anuncian ante la nación como estrategia de trabajo, lo llevan a proyecto e invitan a la nación a que los acompañe y apoye… de verdad perdieron todo, hasta el más elemental suspiro de sobrevivencia.

Nada, absolutamente nada hay de inteligencia en estrategia política, pero si demuestran que hay un muy marcado desconocimiento del comportamiento de la sociedad ante aberraciones como la que han iniciado con la llamada “Moratoria Constitucional”, el proyecto político de Va por México para concluir el sexenio… INCREIBLE, no entendieron ni evaluaron su costo en el rechazo de la Reforma Eléctrica.

“El que es buey, hasta la coyunta lame.”

Está bien que sigan ese camino pero, las iniciativas del presidente para llevarlas al rango constitucional se van a presentar, la Reforma Electoral y la de la guardia Nacional.- Con la ocurrencia opositora llamada “MORATORIA CONSTITUCIONAL” los opositores volverán a pagar el precio de su locura y su sumisión a Claudio X González.

“El que por su gusto muere, ni camposanto merece.”

Como resultado de las victorias que se lograron en los comicios del 5 de junio los candidatos a gobernadores de Morena y sus partidos aliados en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el presidente López Obrador anunció, a inicios de semana, que retomaría la iniciativa de reforma electoral para disminuir de 11 a siete los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los llamados “legisladores plurinominales”, que no son electos por la gente, sino designados de acuerdo con los votos obtenidos por su partido en una elección, viejos anhelos ciudadanos.

Las anteriores propuestas van duro y directo en contra de los intereses de los dirigentes de los partidos opositores.- Una vez declarado lo anterior por el presidente López Obrador, salieron los opositores dirigentes con su “MORATORIA CONSTITUCIONAL”.

Vamos entendiendo la postura de los dirigentes opositores aún vigentes de la alianza Va Por México, el presidente requiere al menos 332 votos en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional, y solo dispone de 275 votos, por lo tanto el presidente López Obrador y sus aliados no tiene la mayoría calificada para modificar la Constitución y poder elevar a rango constitucional sus reformas, como sucedió con la Reforma Eléctrica, MORENA nunca ha tenido MAYORIA CALIFICADA.

Por lo tanto la actitud central, y única, con el plan de “MORATORIA CONSTITUCIOAL” es exactamente igual a la actitud demostrada con la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica, sencillamente se opusieron en bloque y no se logró hacerla constitucional… y pagaron el precio en las pasadas elecciones.

Su único plan que le presentan al pueblo de México los dirigentes opositores de la alianza “Va por México” es el de RECHAZAR absolutamente todo lo que proponga el ejecutivo federal, aunque sea bueno para el país o un viejo anhelo ciudadanos como la Reforma Electoral.

No han entendido situaciones tan simples los opositores como el hecho de que en Quintana Roo hayan sido “aplastados” PRI-PAN-PRD por MORENA y esos mismos opositores tienen detenido el avance del TREN MAYA, no hay lógica, el pueblo de Quintana Roo apoya el TREN MAYA, los opositores no lo quieren… pagaron el precio en las urnas, perdieron Quintana Roo.

Rechazar, mentir, engañar, denostar, construir montajes, señalar falsedades y ahora “ MORATORIA CONSTITUCIONAL” como proyecto por el resto del sexenio la verdad que es UREGENTE la aparición de nuevas, y frescas, oportunidades de alternativas políticas para los mexicanos, los opositores actuales han perdido totalmente el rumbo.

Recordemos hasta donde llegaron los dirigentes opositores en las pasadas elecciones, en una de mis columnas pasadas señalé:

“Hubo unas acciones muy raras en estas elecciones, y fue que los opositores denunciaron a MORENA y al presidente López Obrador de pacto con el Crimen Organizado y el Narcotráfico pero, las acciones sustentadas de esos grupos, TODOS, fueron contra los candidatos y estructuras de MORENA… de las cosas raras”.

Lo único realmente importante que tienen los dirigentes opositores son las habilidades de camuflaje como resultado de muchos años de práctica.

“MORATORIA CONSTITUCIONAL” una payasada más de los derrotados opositores que solo en su cabeza cabe un título de esa descripción inexistente.

Solo les faltó el payaso brozo en su presentación de principios de su “nuevo” proyecto para México a los dirigentes opositores del PRI-PAN-PRD.

No cabe duda… NO HAY PARA MAS, agotados y desgastados están, se avecina la IMPLOSIÓN de los partidos PRI-PAN-PRD.

PRI-PAN-PRD representan, en la memoria de los mexicanos, el RETORNO al pasado del que se desprendió en el 2018 y eso en su soberbia les ha impedido razonar para rediseñarse como opciones políticas atractivas, hoy van en claros indicios de extinción… y se aferran a ello, la prueba contundente es “MORATORIA CONSTITUCIONAL”.

Van bien, ahí la llevan.