¿Migrar o no migrar?

Cerremos los ojos por unos instantes, y pensemos, ¿que se necesita para dejarlo todo, absolutamente todo, familia, amistades, propiedades, raíces, y echarse a andar en un camino incierto en donde la vida misma esta en juego, y en donde no hay absolutamente nada garantizado como no sea el sufrimiento?

Este ejercicio puede parecer fácil desde la comodidad de nuestras vidas, pero realmente no lo es. La mayoría de [email protected], especialmente quienes habitamos Ciudad Juárez, aun teniendo problemas y/o carencias, podemos encontrar la manera de solucionarles sin tener que emigrar, sin tener que dejarlo todo atrás y huir buscando ya sea seguridad económica o simplemente seguridad.

Quizás solo durante los años más duros de la guerra, 2008-2009 aproximadamente, se vio una forma de emigración entre juarenses, y esta afectó más bien a las clases medias, quienes hubieron de moverse a la vecina ciudad de El Paso, para evitar ser victimas de extorsiones, secuestros o precisamente por haber sido victimas de esos delitos. Y aun así, dicha emigración, raramente fue al costo de dejarlo todo atrás y jugarse la vida en un viaje incierto. Así de noble es nuestra ciudad.

Las oleadas de migrantes, que ya por varios años han estado llegando a la frontera norte en general, y a Ciudad Juárez en particular, no tienen nuestra suerte. Muchos de ellos, posiblemente la mayoría, si lo tienen que dejar todo o casi todo, para intentar llegar al país del norte donde, se supone, van a lograr un mejor nivel de vida. Y por paradójico que parezca, las causas de su emigración son las mismas dos que por muchos años han llevado a la gente de nuestro continente ha salir de su tierra: la pobreza y la violencia.

En el pasado, especialmente después de la segunda guerra mundial, la hegemonía imperialista de los Estados Unidos sobre la mayor parte de Latinoamérica, se apoyó en las reducidas elites plutocráticas que gobernaron sin escrúpulos la región. Cualquier intento por buscar una distribución mas equitativa de la riqueza, era rápidamente sofocada por dichas elites, con el apoyo decidido de los Estados Unidos y sus fuerzas armadas bajo el pretexto del “combate” al comunismo.

Bajos sueldos, bajos costos para las materias primas, mínima transferencia de tecnología, nulo respeto a los derechos humanos, y por ende, antidemocracia, pobreza crónica, y poca movilidad social, fueron mas la regla que la excepción durante esa etapa, lo que a su vez, sería el motivo de la otra causa de emigración de nuestros hermanos latinoamericanos: la violencia política.

Tratar de cambiar el statu quo, orilló a muchos [email protected] a decir ¡Basta! y a buscar el cambio social a través de la lucha armada, dado que la vía legal estaba negada. La mayor parte de Centroamérica vivió muchos años en convulsión por estas guerras fratricidas, y por ende muchos de sus habitantes hubieron de emigrar.

Una vez que la guerra fría terminó, con el “triunfo” del capitalismo sobre el comunismo, los pregoneros de los Chicago Boys, (los Reagan’s, los Thatcher’s, y en nuestro país los Salinas) anunciaron el fin de la historia, y el advenimiento de una era de prosperidad y felicidad para todos bajo el nuevo sistema político que emergió victorioso de ese combate: el NeoLiberalismo.

Y si bien, un viento democratizador llegó a nuestro continente en lo general, en realidad, fueron las mismas elites las que siguieron mandando y decidiendo como habría repartirse el pastel, siendo ellos quienes, desde luego, siguieron tomando la tajada del león. A eso hay que agregarle, que, los negocios sucios creados por la CIA para financiar su guerra sucia en contra del comunismo no podían simplemente desaparecer, especialmente el trafico de drogas, con todo lo que a ese “negocio” va aunado.

Hoy en día, dos décadas después de operar bajo las reglas neoliberales del banco mundial, la pobreza en el continente sigue permeando a todos los países (Estados Unidos incluido), con el agravante de la violencia criminal del narcotráfico con todas sus variantes. Y Desgraciadamente no se ve que vaya a cambiar en el corto plazo. Ante ese panorama desalentador, ¿Qué se puede hacer? Obviamente que la solución no es fácil, pero hay caminos que se pueden explorar.

Para el combate a la pobreza, en lo personal veo al menos dos opciones, una es la propuesta planteada por el presidente López Obrador, que básicamente seria la aplicación de un programa del tipo Sembrando Vida, que de empleo, y por ende genere derrama en aquellos lugares donde en la actualidad solo la vía criminal ofrece algún tipo de ingreso.

Otra opción, de probada eficacia, es un programa del tipo “Braceros” mismo que se aplicó del 42 al 64, y que dio trabajo temporal, de manera legal a miles de mexicanos. Si la gente pudiera emigrar de manera legal, lo haría, el problema es que la enorme mayoría de ellos no califica, hay que cambiar esas reglas para limitar la emigración ilegal y fomentar la legal.

El problema de la violencia criminal es más difícil de resolver por su naturaleza. Muchos miles de millones de dólares son los que genera esta actividad, y los grupos delincuenciales no están dispuestos a dejarlos ir así nomas. Un posible punto de partida puede ser la descriminalización del usuario. Y esta medida debe ser seguida por la legalización de las drogas blandas. Estas dos acciones liberarían recursos que deben ser aplicados a programas de prevención y tratamiento de los adictos. Estas dos medidas no son nuevas, pero simplemente no avanzan o lo hacen muy lentamente.

Como cualquier problema complejo, si realmente se quiere encontrar solución, deben buscarse caminos distintos. La aplicación de lo mismo solo generará los mismos problemas y [email protected] de [email protected] puede decir que no está afectado, [email protected] lo estamos, [email protected] deberíamos contribuir a su solución. Usted [email protected] [email protected], ¿Qué propone?

