¡Mi presidente Xóchitl Gálvez!

¡La historia sin fin! No, no me refiero a la película de aventuras de 1984 de ese título, de la cual, mi hijo mayor (Nelson Pérez) era fan. Mis baterías están enfocadas en la inaudita mala suerte de este municipio (NCG) con sus presidentes municipales. Recordarán (por haber sido noticia nacional) que la alcaldesa que asumió la presidencia en 2021 (de cuyo nombre no quisiera acordarme), luego de una torpeza y ambición desbocada, hoy, se encuentra presa en Cd. Chihuahua desde noviembre acusada de peculado. A finales de ese mismo mes, tomó el cargo su suplente, y… nos salió igual, aunque muchos aseguran que es peor. Ayer, la incansable líder social Lety Lara, la denunció en un video de Facebook.

Resulta que la (en mala hora) presidente, accedió a un programa de vivienda, el cual consistía en construir un baño a las viviendas con moradores de bajos ingresos, que no contaran con tan elemental servicio. Lo reprobable es que los facturó en mas de $130,000 c/u, cabe hacer aclaración que son muy pequeños y equipados con los aditamentos (taza, lavamanos y regadera) de los más económicos.