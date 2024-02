México tiene candidata con proyecto de nación.

Publicidad - LB2 -

“… con sinceridad les digo que amo a mi pueblo y a mi patria, amo la vida digna que estamos construyendo y mantendré viva la llama de la esperanza.…”

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo activista de izquierda desde sus mocedades que lucho por las causas que ella creía y en las que se comprometía, mujer política, científica y académica mexicana que se perfila con las mayores, y amplísimas, probabilidades de preferencias de los votantes para lograr ser la primera mujer que llegará al poder ejecutivo de la nación, la primera mujer en la presidencia de México, fundadora del partido Morena junto con el presidente López Obrador, seguidora fiel y leal a los principios que dieron vida a su partido y al Movimiento de Regeneración Nacional, a la Cuarta Transformación de la vida política y social de México.

Una mujer de proyecto nacional trazado y proyectado a la nación desde que se ganó la presidencia de la república en el 218 y con amplia visión de estadista adquirida que le ha dado la cercanía con el líder, el presidente y el luchador social, con reconocimiento internacional, que ha sido su mentor e impulsor, el presidente López Obrador.

- Publicidad - HP1

La misma la Dra. Claudia Sheinbaum desde que visionó sus posibilidades políticas para poder ser aspirante en el 2021 y luego ser candidata presidencial por su partido MORENA trazó su ruta para lograrlo, trabajó en ello, consolidó puentes y relaciones internas en su partido y en el gobierno, y con la sociedad fue tejiendo fino desde su trinchera para ir escalando dentro de la aceptación social y lo logró, recordando que una carrera hacia la presidencia no es de ocurrencias, la carrera es de primero un proyecto personal que hay que ofertar con los propios dentro de las estructuras del partido y su militancia, después ese proyecto personal exportarlo a la sociedad en forma personalísima respaldada por su propia carta de vida y trayectoria.

Lo que dijo en su discurso al registrarse en El INE la catapulta definitivamente como mujer política visionaria al manifestar su sentimiento personal del proyecto al que se comprometió representar, afronta las consecuencias, los retos y explica su porque sí es ella para México, dibujando anticipadamente su filosofía y compromiso político, devela lo que serán las bases políticas de su administración y contundentemente manifiesta que ella representa un proyecto de nación y un proyecto que por primera vez será encabezado por mujeres comprometidas en un ideario de filosofía política que quienes están cerca de ella lo comparten, no dejó dudas de los pasos que va seguir y lo que buscara consolidar como segundo piso de la 4T.

Un enorme contraste entre el discurso vertido por la Dra. Claudia Sheinbaum y el vertido por el orador del zócalo en la concentración opositora convocada por los partidos políticos y los recursos de Claudio X González, mientras la Dra. Claudia Sheinbaum esbozaba su filosofía política y como sería su actuación política al ser presidenta de México, el discurso de Lorenzo Córdova en el zócalo no dejaba de ser lo mismo de los mismos señalamientos anti AMLO, sin definir ni sustentar ninguno de los reclamos con los que fueron convocados los asistentes, era la misma narrativa de manifestarse en contra de lo que ya no pueden controlar, y de lo que han perdido influencia para controlar las elecciones presidenciales en el INE, las leyes que defendieron ayer hoy les golpean la cara y les restriegan la realidad.

Hoy reclaman lo que ayer decían que no se toca, sus leyes que no quisieron cambiar las tocó, todo lo que hoy esta, y a ellos hoy no les gusta, es por el resultado de la aplicación de las leyes que defendieron en sus marchas, la realidad los alcanzó y ahora marchan por lo mismo pero al contrario y diferente… cosas de la vida en la vida de los soberbios, mentirosos e hipócritas.

Hace un año en mismo Córdova argumentaba, incluso en su libro, que el INE no se toca defendiendo la solidez del instituto y lo democrático que era y, después de una año, y a la salida de Lorenzo Córdova del INE, para ellos ya no lo es cuando él mismo Córdova fue uno de los que oficialmente rechazaban la Reforma Electoral del presidente y, siguiendo con la misma ley que el mismo Córdova defendió llegaron nuevos integrantes al INE, sustentados en las leyes vigentes y que ahora rechaza, y juzga, como anti democráticas.

Ahí está el contraste entre los dos eventos políticos del domingo 18 de Febrero, por un lado se señala con precisión una ruta y un proyecto a seguir y por el otro se lleva un discurso de incoherencias por un incoherente, se señala que defienden la democracia y participan en una marcha netamente democrática, manifiestan defender la libre expresión y son capaces de un discurso con plena libertad y sin censura… ¿entonces que defienden?

¿Voto libre? Y quien los coarta, defender el INE ¿de Qué o quiénes?, ¿en donde está el DICTADOR que les permitió manifestarse libremente sin limitación alguna el domingo 18 en la plaza más importante del país?

Todo lo anterior choca con el discurso de Lorenzo Córdova en el Zócalo, mentirosos y manipuladores quedaron de manifiesto, no tienen nada que ofrecerle al país más que el retorno de los mismos que fueron repudiados en las urnas en el 2018, ahí presentes en la concentración del Zócalo.

Se escribe mucho pero sin que el escribiente llegue a un compromiso con sus lectores donde, independientemente de su preferencia, comparta su visión de pronóstico de posible resultado electoral derivado de su experiencia y análisis que ponga en juego su capacidad analítica y su prestigio como escribiente político, y al comprometerse valida sus comentarios con su pronóstico electoral basado con la seguridad de lo que escribimos, analizamos e investigamos.

Yo les comparto mi numerología electoral para el 3 de junio del 2024, tengo la certeza que así serán los resultados con variación de + – hasta un 5%, he llegado a ese resultado después de muchos escenarios posibles, este considero que es el que tiene más posibilidades de ser el más acercado a la realidad al resultado electoral final.

El 1º. De Marzo escucharemos de la Dra. Claudia Sheinbaum la manifestación puntual de su proyecto de nación que ofertará al pueblo de México, basado en realidades, que si se pueden lograr que junto con la exposición de su proyecto político afianzan la oferta electoral.

¿Continuación? Por supuesto que lo es la continuación de un proyecto de nación surgido desde el 2018 como un proyecto transexenal así ofertado, es la búsqueda de la oportunidad de consolidar los cambios necesarios en la constitución y las leyes para detonar la consolidación del México humanista que la gran mayoría de los mexicanos buscamos.

Morena es un partido predomínate con amplia fuerza social junto con sus aliados el PT Y PVEM y no un puñado de membretes que alguna vez sirvieron para alguna campaña política reforzados por partidos en franca extinción política.

Por todo ello, la Dra. Claudia Sheinbaum Prado será la nueva presidenta de México a partir del 1º. De Octubre de este mismo año.

Y Morena y sus aliados estarán a una nada para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión…. Pero lo lograrán, gracias a su estrategia electoral de alto riesgo, la Mayoría Calificada con uno de los partidos que sobreviva al filtro de la elección 2024, no necesitarán de muchos diputados y senadores, serán unos cuantos, por lo que se lograra sin sobresaltos.

Los opositores lo saben de sobra y por ello buscarán, con la estrategia de VIOLENCIA GENERALIZADA, tumbar algunos triunfos de diputados y senadores donde tengan oportunidad de hacerlo.

En la presidencial están totalmente derrotados tan es así que consientes están que no gastarán recursos en concentraciones masivas a favor de su candidata, prácticamente el uso la desgastó y no van a invertir más que en cuidar las formas.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.